Transparency International: alulfinanszírozott a helyi sajtó

A civil szervezet által elvégzett kutatás során a városi, illetve megyei önkormányzatok által működtetett médiumokat, de a nagyobbrészt hirdetéseket, kisebbrészt híreket tartalmazó ingyenes újságokat, valamint a regionális hírportálokat, ahogy a nagyobb kiadó alá tartozó helyi lapokat is vizsgálták. A TIS módszertana és követelményrendszere szerint végzett értékelésből kiderül, a városi lapok 59 százaléka a helyi ügyek témájában nem publikál kritikus cikkeket. Gyakori, hogy a hivatalban lévő polgármestert is jelentős terjedelemben népszerűsítik. Ezzel együtt is a vizsgált városi lapok 52 százaléka a helyi nyilvánosság számára hasznosnak tekinthető. A kutatás során a régiókban dolgozó újságírókkal is felvették a kapcsolatot. A velük készített beszélgetésekből az látszik, hogy ezen szerkesztőségek egyszerűen alulfinanszírozottak, ezért nem mindig képesek az egész régiójukból híreket szolgáltatni. Ezáltal a lapokban lévő tartalom sem mindig megfelelő minőségű.

A TIS felméréséből az is kiderül, hogy az ország egyharmada ún. információs sivatag. Itt egyáltalán nincsenek független helyi médiumok, illetve ezeket a régiókat más sajtóorgánumok sem fedik le a hírszolgáltatásukkal. A Selmecbányai és a Bazini járásban egyáltalán nincsenek helyi lapok. Mindössze Szlovákia negyedéről mondható el, hogy a regionális sajtó jól lefedi az ottani eseményeket. Az országban összesen 39 független regionális lap működik. A kutatás is kiemeli, hogy a Sme napilap kiadója, a Petit Press a legnagyobb szereplő ezen a piacon, 19 regionális hetilapot és egy regionális napilapot is működtet. Néhány évvel ezelőtt azonban még 30 helyi hetilapot adtak ki. A ma működő 19 helyi lap mindegyikében átlagosan két újságíró dolgozik, ami a TIS szerint is nagyon kevés.

A kutatás kiemeli, a déli járásokban jelentős a magyar nyelvű lapok jelenléte és szerepe. A Komáromi járás eseményeit például több sajtóorgánum, köztük lapunk, az Új Szó is közvetíti az olvasók felé, így ez a régió a sajtó által az egyik legjobban lefedett térség. Hasonlóan jó a lefedettség a déli járások legnagyobb részében, kivéve a Rimaszombati, a Nagyrőcei és a Rozsnyói járást, ahonnan alig-alig bukkan fel egy-egy hír a sajtóban. Az ezen térségekből származó információkat csak lapunk, az Új Szó vagy a Magyar 7 hasábjain lehet olvasni. A TIS is megjegyzi, érdekes jelenség, hogy Dél-Szlovákiában jelen vannak az olyan médiumok, mint az említett Magyar 7, amelyeket teljes mértékben a magyar kormány finanszíroz. A civil szervezet a kutatás eredményeit egy interaktív térkép segítségével szemlélteti. A TIS rámutat, egyes déli járásokat a magyar nyelvű sajtó jól lefedi, de szinte teljesen hiányzik a regionális szlovák nyelvű sajtó.

A TIS javaslatokat is megfogalmazott arra nézve, milyen intézkedésekre lenne szükség a regionális sajtó helyzetének javításához. Mindenekelőtt az ezen kiadványokra vonatkozó áfának a 10 százalékra való csökkentését, a működésük állami finanszírozási keretének a megteremtését tartják fontosnak. Egyben sürgetik, hogy a regionális lapokra vonatkozó jogi szabályozást fogadjanak el, amelyben a közszolgálati jellegüket és szakmai sztenderdjeiket kell rögzíteni. Továbbá egy független sajtókamara létrehozását is javasolják.