Tóth is Kočner ellen vallott

Az újságírók megfigyelését lebonyolító Peter Tóth közel hétórás vallomásában több magas beosztású emberről is beszélt a Kuciak-gyilkosság tárgyalásán.

Bazin | Az újságírók megfigyelését lebonyolító Peter Tóth közel hétórás vallomásában több magas beosztású emberről is beszélt a Kuciak-gyilkosság tárgyalásán.

„A legapróbb kétségem sincs, hogy ez a két ember szervezte meg Ján Kuciak meggyilkolását” – mondta a bíróságon Peter Tóth Marián Kočnerről és Alena Zsuzsováról. Tóth szervezte meg az újságírók, köztük Ján Kuciak megfigyelését Kočner számára, és most azt is bevallotta, hogy a megfigyeléseket Norbert Bödör nyitrai vállalkozó is pénzelte.

„Kočner tudni akarta, hogy Bödör tudna-e személyes barátján, Dušan Kováčik speciális ügyészen keresztül információkat szerezni arról, milyen esélye van arra, hogy szabadon engedjék, illetve hogy Kováčik közbe tudna-e lépni Šanta ügyésznél” – mondta Tóth. Szerinte Bödör a kettős gyilkosság után ellenzéki politikusokon kívül azokat a smereseket is megfigyeltette volna, akik nem tartoztak a párt magjához.

Tóth mesélt egy 2017-es nyaralásról Kočner jachtján, ahol Kočner többször kijelentette, elég lenne egy újságírót megölni és az összes megijedne. „Ha ez se segít, akkor eltűnne még egy, és már tényleg mindenki nyugton maradna, és ha még egy politikus is így járna, akkor teljes nyugalom lenne” – mondta Kočner Tóth állítása szerint. Tóth ezeket a kijelentéseket egy frusztrált és haragos ember szavainak vette. Hozzátette, Kočner többször beszélt Kuciakról, mert csak vele foglalkozik, az újságíróról általában gyűlölettel beszélt.

Maratoni vallomás

„Peter, hisz mi barátok voltunk, és rám sem nézel?” – tette fel a kérdést a Týždeň hetilap újságírója, Eugen Korda, miután Peter Tóth megjelent a tárgyalóteremben. Korda szintén azok közé az újságírók közé tartozik, akiket Tóth megfigyelt. Kiderült, ezeket a megfigyeléseket Norbert Bödör nyitrai vállalkozó is támogatta anyagilag. Ján Kuciak követésére Tóth elmondása szerint 2017 őszén adtak parancsot. „Kuciak írásait nem ismertem, ami egyértelműen kár, a szlovák zsurnalisztika kevés kivétele közé tartozott, sajnos erről csak a halála után győződtem meg” – mondta Tóth a tegnapi vallomásában, hozzátéve: Kočner arról panaszkodott neki, hogy Kuciak elfogult vele szemben. „Nem voltam képben az üzleti dolgokkal, nem tudtam a Technopol-ügyről és Dóvalról sem, úgyhogy hittem Marián Kočnernek” – emlékezett vissza Tóth.

Mint egy szerzetes

Kuciak követésében Miroslav Kriak is részt vett, sőt, ő volt az újságírókat megfigyelő kommandó vezetője. Őt, valamint Štefan Mlynarčíkot szintén tegnap kellett volna meghallgatnia a bíróságnak, de Tóth elhúzódó vallomása miatt a bírónő január 22-re idézte be őket újra.

Kuciak megfigyelése három napig tartott. „Miroslav Kriak azt mondta, ennek nincs értelme, hogy Ján Kuciak nem él társasági életet, 10–12 órát ült a szerkesztőségben, este megy a buszra, bagettet eszik és hétvégén bekapcsolja a betonkeverőt. Azt mondta, ez a fiú úgy él, mint egy szerzetes” – vallotta a volt újságíró. Mindez feltehetőleg nem elégítette ki a megrendelő igényeit, hiszen Kočner leginkább olyan információkat akart megszerezni az újságírók életéből, amelyekkel később visszaélhetett volna, vagy amelyekkel zsarolhatta volna őket. „Az érdekelte, hogyan kapcsolódnak az újságírók az egyes politikai pártokhoz, de bulvárosabb részletek is, ami alkoholt, drogot, esetleges románcokat jelent” – mondta Tóth azzal, hogy körülbelül 28 újságíró került fel a megfigyeltek listájára. Többek között Monika Tódová (Denník N), Matúš Burčík (Sme) és Štefan Hríb (Týždeň) nevét említette.

Tóth azt hitte, hogy az összegyűjtött információkat Kočner saját honlapjának beindításához akarja felhasználni, amely az első lépcső lenne a politikába, és a közösségi oldalon keresztül alakítaná ki olvasóbázisát. A gyilkosság megrendelésével vádolt nagyvállalkozó 30 vagy 40 ezer eurónyi készpénzt adott Tóthnak, hogy a megfigyelések technikai hátterét is finanszírozni tudják. Kuciak meggyilkolása előtt Kočner a követések felfüggesztését kérte, egy hónappal később azonban már azt szerette volna, hogy kommandójának figyelme Daniel Lipšic volt belügyminiszter és Jaromír Čižnár főügyész irányába terelődjön.

A segítők

Tóth vallomásában utalt arra, hogy Bödör kapcsolatban állt Dušan Kováčik speciális ügyésszel, amit Kočner arra akart kihasználni, hogy tájékozódjon saját kilátásairól. Ezen kívül a volt újságíró azt állítja, hogy Robert Fico volt miniszterelnöknek Mojmír Mamojka alkotmánybírónál kellett volna intézkednie Kočner szabadon engedéséről. Mamojka korábban elismerte, hogy ismerik egymást Kočnerrel, de elutasítja, hogy bárkivel is egyeztetett volna a vádlott szabadlábra helyezéséről, s tagadja, hogy találkozott Tóthtal.



A tárgyalás január 20-án folytatódik. (szh, DenníkN, Sme)