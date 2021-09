ÉLŐ: Ismét lezárták Pozsony központját a tüntetők

Több tüntetés is zajlik Pozsonyban szerda délután az Alkotmány napján.

18:35

A tüntetők lezárták a Šancová utcát, ami a főállomásra vezető egyik legfontosabb útvonal, így a buszok sem tudnak odajutni. (czg)

A rendőrség eddig négy embert vett őrizetbe a pozsonyi tüntetésekkel összefüggésben. (tasr)

17:40

Könnygázt vetett be a rendőrség a Hodža-téren lévő tüntetők ellen. Néhány tüntető agresszívan viselkedett, összetűzésekre is sor került a rendőrökkel. (tasr)

17:14

A tüntetőket nagyrészt visszaszorították a Hodža-tér előtti közlekedési csomópontra, ahol már komoly rendőri jelenlét tapasztalható. A téren lévő tünteők számát nehéz megbecsülni, de több ezren lehetnek.

17:05

Végül a tüntetők elfordultak a hídtól, visszatértek a Zsoch utcai megálló környékére, ahol azonban továbbra is lezárva tartják a forgalmas belvárosi utat.

16:52

A rohamrendőrök lezárták a Sznf-hídra vezető utat, így a tüntetők nem tudtak felmenni rá.

A tüntetők nekitámadtak a lezárt útszakaszon ragadt személyautóra, rugdosni kezdték. (czg)

16:48

A tüntetők egy csoportja tovább vonult a Zoch utca felé, majd a Sznf-híd irányában.

16:38

A tüntetők egy része elvonult az elnöki palota elé, ahol megpróbálják lezárták az utakat. Az autóbuszoknak meg kellett állniuk, Pozsony központjának ezen a részén ismét megbénult a forgalom. (czg)

16:31

A rendőrség elsősorban a Szabadság tér melletti kormányhivatal és a Hodzsa téren lévő elnöki palota védelmére koncentrál. A tüntetések egyéb részein nagyobb rendőri jelenlét nem tapasztalható. A forgalmat ugyanakkor igyekeznek a tüntetések környékéről elterelni. (czg)

16:25

A két helyszín között időről időre nagyobb tömeg vonul át. A Szabadság téren a szónokok arról beszélnek, hogy a kormány szerintük hamis adatokat közöl a járványról, a médiát propaganda-üzenetek terjesztésével vádolják és azt követelik, hogy az oltásellenesek is kapjanak teret a sajtóban. (czg)

16:20

A pozsonyi Hodža téren hozzávetőlegesen 1500-2000 ember tüntet, míg a közeli Szabadság téren néhány ezer további demonstráló hallgatja a szónokokat. (czg)

15:10

A Hodža-téren tüntetők egy része megindult a parlament elé, ahol rohamrendőrök várják őket.

Korábban:

Tüntetés zajlik a Hodža téren és a parlament épülete előtt, valamint a Szabadság térre is bejelentettek egy akciót.

A parlament előtt gyülekezőkkel szemben már fel kellett lépni a rendőrségnek, hogy megmaradjon az 50 méteres biztonsági távolság az épület előtt. A rendőrségi bevetés nem maradt összecsapás nélkül, két tüntetőt őrizetbe vettek.

A Hodža téren jelenleg több százan gyülekeznek.

Az elnöki palota előtt az ĽSNS szimpatizánsai és tagjai tüntetnek a kormány ellen. A szónokok az oltás ellen és a járványellenes intézkedések ellen szólaltak fel.

A rendőrség közleményt adott ki, miszerint felkészültek a mai pozsonyi tüntetésekre.

Ezzel párhuzamosan Kassán is több tüntetés várható szerda délután, ide Robert Fico és a Kotlebától távozó képviselők is tüntetést jelentettek be.

