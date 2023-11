Több mint harminc képviselő szólal fel a Šutaj Eštok leváltásáról szóló vitában

Több mint harminc képviselő jelezte írásban, hogy felszólal a Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter leváltásáról szóló parlamenti vitában, köztük a párt képviselői klubjának hét tagja. Néhány miniszter is jelezte felszólalási szándékát. A belügyi tárca vezetőjének visszahívására vonatkozó javaslatot Michal Šimečka (PS), a parlament alelnöke terjesztette be, a kormány álláspontját Robert Fico (Smer) miniszterelnök képviseli. Megszólalt belügyminiszter is.