Titokzatos változások Andy Vajna cégeiben

Az üzletember két fontos cégből is kiszállt tavaly novemberben, személyes tulajdonrésze helyére egy offshore vállalkozás került. Közben megfejtették Vajna Tímea nagy felháborodást kiváltó vasárnapi instagramozásának hátterét is.

A tényfeltáró újságírással foglalkozó Átlátszó.hu szúrta ki a cégbírósági adatokban kutakodva, hogy tavaly novemberben titokzatos változások következtek be a hétvégén elhunyt Andy Vajna cégeinek tulajdonosi körében. A portál azt írta, Andy Vajna kiszállt a Nobu luxuséttermet működtető Bunó, valamint a Rádió 1-et is birtokló AV Investments Befektetési Kft. nevű cégekből, helyét pedig egy Cinergi nevű vállalkozás vette át. Ezt ugyan maga Vajna alapította és ő volt az ügyvezetője is, de a Cinergit a tipikus offshore-paradicsomnak számító Delaware államban jegyezték be, így nem lehet pontosan tudni, valójában kik is állnak mögötte. Az egész ügylet ráadásul meglehetősen bonyolult volt. Mint a G7 gazdasági portál feltárta, Andy Vajna előbb alapított egy AV Perfect Kft. nevű céget, ebbe bevitte az AV Investments 90 százalékát, majd ezt lecserélte az egyébként amerikai filmgyártásra és filmes jogok birtoklására alapított Cinergi Pictures Entertaintment Inc. újonnan kibocsátott B sorozatú részvényeire.

Habony és Mészáros

Mint a G7 megjegyzi, az AV Investment egy sor más cégnek is a tulajdonosa volt, ezek fölött novemberben a Cinergi szerzett döntő mértékű befolyást. Így most alá tartozik többek között a videójátékok animációjával foglalkozó Digic Holding, a már említett Buno, az AV Investment, valamint az IKO Holding. Utóbbi külön is érdekes, a Heti Válasz tavaly hosszú tényfeltáró cikkben mutatta be, hogy az IKO-ban összesen 49 százalékos tulajdonrésszel bír egy Habony Árpádhoz köthető máltai cég, az International Air Brokerage Llimited és egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, a H-SK Reklám Kft. Az IKO értékesíti a TV2 műsorait a kábelszolgáltatóknak magas jutalékért, és gyárt egy sor saját műsort – piaci információk szerint elég drágán, ez is volt többek között az oka annak, hogy egy ideje már maga Orbán Viktor is elégedetlen volt sajtóinformációk szerint a Vajna-média működésével. Az IKO vezetésében részt vesz Antal Kadosa, aki Mészáros Lőrinc cégügyeiben szokott jellemző módon közreműködni, valamint Halkó Gabriella, aki Habony Árpád egyik bizalmasa.

Tragikus fordulat

A tavalyi tulajdonváltozások okairól egyelőre semmi biztosat nem tudni, de azt jelzik, hogy minden bizonnyal Andy Vajna tragikusan hirtelen bekövetkezett halála nélkül is átrendeződés jött volna üzleti érdekeltségeiben. Mint korábban megírtuk, az üzletember a legutolsó pillanatig személyesen vezetett egy sor tárgyalást cégeivel kapcsolatban, így a halála mindenkit váratlanul ért, nyilván nem készültek forgatókönyvek egy ilyen tragikus fordulatra. Ezért egyelőre nem lehet világosan látni, hogy mi lesz a Vajna-vagyon sorsa, csak az biztos, hogy a jól menő cégeket a kormányoldali oligarchák nem fogják „veszni hagyni”.

Bajban a rádiók

Vajna halála ugyanakkor nem várt nehézséget okozhat egy sor cége működésében. A Media1 médiapiaci szakportál azt írja, mivel Vajna volt a Radio Plus Kft. egyetlen cégjegyzésre jogosult ügyvezetője, a mintegy 40 regionális rádiócsatornát birtokló társaság és így a rádiók működése is bajba kerülhet. Ügyvezető hiányában ugyanis nincs, aki döntést hozhatna a cég napi, operatív ügyeiben és aláírhatna pályázati dokumentumokat a Médiatanácsnál. Csakhogy Vajna több rádiója éppen frekvenciákra pályázik, a Médiatanács előírásai szerint ugyanakkor, ha ezen periódus alatt változás következik be a pályázó cég vezetésében, az automatikusan kizárást von maga után. Ráadásul pályázattól függetlenül is be kell jelenteni 15 napon belül a Médiatanácsnak, ha egy rádiós cégben változás következik be, különben bírságot kell fizetni utólag.

Nagy parasztság

Közben nem ültek el a Vajna halála körüli reakciók a közösségi médiában sem. Mint ismert, az üzletember felesége, Vajna Tímea számtalan gúnyolódó, gyalázkodó üzenetet kapott, főleg, miután kiderült, hogy Instagram oldalán a tragédia másnapján folyamatosan félmeztelen férfiak képei jelentek meg. Kónya Beáta kommunikációs szakember ezzel kapcsolatban azt írta, megvizsgálta a Vajna Tímea Instagram oldalán történt változásokat, új bejegyzéseket az elmúlt időszakban és számára nyilvánvalóvá vált, hogy a vasárnapi félmeztelen férfiakat mutató oldalak kedveléseit nem Vajna felesége végezte személyesen, hanem egyszerűen bekapcsolva maradhatott az a szoftveres automata, amelyik ezt magától végzi azért, hogy az oldal minél több kedvelést és rajongást generáljon. Kormos Anett humorista is megosztotta felháborodását a gyalázkodókon, de érdekes módon a Facebook éppen az ő üzenetét találta „gyűlöletbeszédnek”, ezért törölték a posztját. Valószínűleg emiatt a bekezdés miatt: „Ugyanakkor azt is gondolom, hogy nyitott koporsó felett szotyihéjat köpködve az elhunyton élcelődni, minimum nem elegáns, de inkább állati nagy parasztság. A szellemeskedésre meg kell várni a megfelelő időt, alkalmat, formát, helyet és közönséget. Ez most nem sikerült”. Felháborodását fejezte ki több ismert személyiség, köztük Nyári Krisztián író is a gyalázkodások miatt.

Maga Vajna Tímea egyébként már Budapesten tartózkodik és legújabb bejegyzéseit már az üzletember otthonából küldte. Megosztott több videót is, amin Vajna látható és azt írta, a milliárdos nagyon szerette a havat, így biztos nagyon örült volna a szerda reggeli hóesésnek Budapesten.