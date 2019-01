Megindulhat a harc a Vajna-örökségért

Az életének 75. évében váratlanul elhunyt Andy Vajna a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) egyik kulcsfigurája volt. A kedvéért például 2013-ban az állam törvényileg tiltotta be a játékgépeket, majd ezek üzemeltetését koncesszióhoz kötötték, amit aztán csak neki illetve egy másik kormányközeli nagyvállalkozónak, Szima Gábornak sikerült „érdekes” módon megszereznie, így széles körű média- és üzleti érdekeltségekkel rendelkezett. Hogy ezek sorsa most mi lesz, arról egyelőre csak találgatások vannak.

Aranyat érő kaszinók

A Vajna-portfólió legcsábítóbb darabja nyilvánvalóan a Las Vegas Casino Kft. amely az említett kaszinókat üzemelteti, és monopolhelyzettel bír az online szerencsejáték piacon is. A cég valóságos aranybánya, 2015-ben 4 milliárd forint (12,5 millió euró) nyereséget produkált, egy évvel később már 6,5 milliárd forintot (20 millió euró), tavaly pedig már 7,3 milliárd forintot (22,8 millió euró). Az üzletember csak 2017-ben 4,7 milliárd forint (14,7 millió euró) osztalékot vett ki a cégből. Egy ilyen aranybányát nyilvánvalóan nem hagy majd veszni a Fidesz, így biztosak lehetünk benne, hogy a Las Vegas Casino Kft. hamarosan valamelyik kormányközeli oligarchánál landol.

TV2: Orbán elégedetlen

Éppen ellenkező előjelű történet a TV2 csatornáé. Az 1997-ben indított csatorna hiába élvezett kivételes helyzetet az RTL Klubbal szemben, német riválisát soha nem tudta megszorítani. Andy Vajna 2015-ben vált tulajdonossá egy máig nem teljesen tiszta üzleti trükk révén, amikor úgy tűnt, hogy a miniszterelnökkel abban az évben szembefordult Simicska Lajos teheti rá a kezét a televízióra. Vajnának nagy tervei voltak a televízióval és a kormányzati „megrendelés” is az volt, hogy hatékonyan kell ellensúlyozni a hírműsoraiban kormánykritikus RTL Klubot. Ennek érdekében Vajna egyenesen az RTL Klub korábbi vezérigazgatóját, Dirk Gerkenst szerződtette, ez a magyar médiapiacon olyan volt, mintha Christiano Ronaldo a Real Madridtól a Barcelonához igazolt volna.

A tévéhez dőlni kezdtek az állami hirdetések, ennek ellenére a cég azóta is masszívan veszteséges és a nézettségen sem sikerült jelentősen javítani, hiába a drágán megvásárolt külföldi műsorok. A Népszava már tavaly nyáron arról írt, hogy emiatt Orbán Viktor is elégedetlen lett Vajnával. Amikor tavaly év végén megalakult a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) és a kormányközeli médiavállalkozók „felajánlották” tulajdonaikat a szervezetnek, a TV2 érdekes módon kimaradt a szórásból. Ez nem jelenti azt, hogy az elégedetlenség megszűnt volna a csatorna működésével szemben, így biztosra vehető, hogy a Vajna halálával kialakult új helyzetben a TV2 jövőjét is újra átgondolják a Fideszben. A legvalószínűbb ebben az esetben is egy új tulajdonos belépése lesz.

Balázs távozhat?

Ugyancsak megtartotta Vajna az egyik legnépszerűbb kereskedelmi rádiót, a Rádió 1-et. Ezen fut Sebestyén Balázs műsora reggelente. A médiaceleb több ízben is beszólt a kormánynak, így egy forrásunk nem zárta ki, hogy amennyiben – és nyilván itt is ez a legvalószínűbb forgatókönyv – a rádió új tulajdonoshoz kerül, akár meneszthetik is Balázsékat. Vajna médiaérdekeltségének többi tagját, a Bors című bulvárlapot és a Délmagyarország valamint Kisalföld megyei napilapokat „felajánlotta” a KESMA-nak.

Michelin-csillag

Szintén Vajna tulajdona volt Budapest egyik legjobb és legdrágább étterme, a Michelin-csillaggal rendelkező Nobu. A kormányközeli oligarchák egyik kedvenc találkozóhelyeként számon tartott étterem várhatóan szintén valamelyik megbízható üzletember érdekeltségébe kerülhet. Vajna további vagyontárgyai vélhetően előző feleségéhez, illetve rokonaihoz kerülhetnek majd, bár egyelőre nem tudni biztosan, az üzletember hagyott-e maga után végrendeletet.