Andy Vajna az otthonában halt meg, a gondnoka talált rá vasárnap reggel

Mivel reggel – szokásával ellentétben nem ment le reggelizni – a gondnok felment a hálószobájába, A lap információi szerint azonnal próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.

Hámori Eszter publicista péntek este volt fent nála. A Blikknek azt mondta, Andy Vajna fáradtnak tűnt, és annak is érezte magát, nem tudta, miért, ennek ellenére jót beszélgettek. „Kedélyesen mutogatta felesége legújabb instagramos fényképeit, és áradozott, hogy többször is megnézte a Freddie Mercury életéről szóló mozifilmet. Aggodalmaskodva rákérdeztem, mi a helyzet az egészségével, mert egy közös baráttól rossz híreket hallottam. Elismerte, hogy egy hirtelen rosszullét után azonnal bement a kórházba, és hogy az orvosok szerint ez volt a szerencséje. Nem mondta, ez mikor volt, de úgy beszélt a dologról, mint amin már túl van. Most is látom magam előtt, ahogy mondja: »Kutya bajom, rossz pénz nem vész el.« Annyira sajnálom. Tele volt tervekkel, új rádiót is szeretett volna indítani. Nem látszott rajta, hogy már csak egy napja van hátra” – mondta megrendülten Hámori Eszter.

(hvg.hu)