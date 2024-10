Titkos csatornán is önti a közpénzt a magyar kormány a kassai, a komáromi és a somorjai focira

A 444.hu birtokába jutott dokumentumokból az látszik, az elmúlt években, az eddig ismert összegeken túl, további 11,1 milliárd forint, azaz kb. 27,7 millió euró támogatást adott egy magyar kormányközeli alapítvány a külhoni labdarúgó akadémiáknak. A nyilvánosság által eddig nem ismert források részben közpénzből, vagyis a magyarországi adófizetők pénzéből származnak.

A 444.hu birtokába jutott dokumentumból kiderült, a magyar állam és a Mol olajipari vállalat, amely szorosan összefonódik a magyarországi kormányzó elittel, közös alapítványa, a Mol - Új Európa Alapítvány rengeteg pénzt osztott szét az elmúlt években a határon túli klubok között. Az alapítvány ma már több mint 80 milliárd forintos, vagyis közel 200 millió eurós vagyonnal rendelkezik, fő feladata pedig a közérdekű célok megvalósítása, ezen belül állításuk szerint kiemelten a sport, a kultúra, az egészségügy és a környezetvédelem területén. A támogatásokról egy ötfős kuratórium dönt, amiben ismert, fideszközeli emberek ülnek. A kuratórium elnöke Miklósa Erika operaénekes, Orbán Viktor évértékelőinek rendszeres vendége, de tag még továbbá: Világi Oszkár szlovákiai magyar vállalkozó, a Slovnaft vezérigazgatója, a MOL vezérigazgató-helyettese, a Csíki Sör új tulajdonosa, a dunaszerdahelyi FC DAC 1904 fociklub 90 százalékos tulajdonosa, Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke, a kulturális élet legbefolyásosabb embere, Schmidt Mária történész, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza főigazgatója, illetve Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az alapítvány összesen kilenc határon túli fociakadémiát támogatott. A sepsiszentgyörgyi 3,1 milliárd forintot (kb. 7,7 millió euró), a csíkszeredai és az eszéki pedig egyaránt 2,4–2,4 milliárd forintot (közel 6-6 millió euró). A csíkszeredai akadémia korábbi tulajdonosa az Orbán Viktor (Fidesz) magyar miniszterelnökhöz közeli nagyvállalkozó, Mészáros Lőrinc. További 1,2 milliárd forintot (kb. 3 millió euró) kapott a vajdasági Topolya SC. Félmilliárd forintnál valamivel több támogatást (kb. 1,25 millió euró) kapott a kassai, a komáromi és a szlovéniai Lendva városában működő akadémia. 140, illetve 80 millió forintban részesült a somorjai akadémia (kb. 300 ezer euró) és a kárpátaljai Várda Sport Egyesület - Munkács Labdarúgó Akadémia (kb. 200 ezer euró). A támogatásokat „egyedi döntés” alapján ítélték meg. Érdemes kiemelni, hogy az első három helyen említett akadémia, vagyis a sepsiszentgyörgyi, a csíkszeredai és az eszéki kapta az alapítvány által az ilyen intézményeknek összesen szétosztott 11,1 milliárd forint (kb. 27,7 millió euró) 71,1 százalékát.

Ahogy arról az Új Szó is rendszeresen beszámol, a határon túli támogatások jelentős részét kezelő Bethlen Gábor Alapon keresztül az itteni labdarúgás is többször jutott nagy összegekhez. A magyar közpénzek áramlásának ez a csatornája eddig is ismert volt. A Bethlen-támogatások ugyan áttekinthetetlenek, de a nyilvános dokumentumokból időről időre kiderül, ki és mennyi magyarországi közpénzt kapott. A Dunaszerdahelyi DAC Akadémia például tavaly 900 millió forintot, vagyis kb. 2,24 millió euró magyarországi közpénzt kapott ezen a csatornán.

Maga a kassai csapat, hivatalos nevén az FC Košice többségében magyarországi tulajdonban van, a szűkebb vezetésében is vannak magyarok. A klub együttműködik a magyarországi DVTK-val. Komáromban, a KFC Komárno otthonában most magyarországi támogatásból stadion is épül. Gyakorlatilag a teljes szakmai stáb magyar, és a csapatban is vannak szlovákiai magyar játékosok. A somorjai FC STK 1914 pedig lényegében a dunaszerdahelyi DAC „farmcsapata”, ami azt jelenti, az utóbbi a somorjai csapattól kölcsönjátékosokat kap a bajnoki mérkőzésekre.