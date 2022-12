Szijjártó a Szövetség helyett Ficóval parolázott 

Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszter kedden folytatta a pozsonyi körútját, a Szövetséggel, de a Smer vezetésével is tárgyalt, ugyanakkor Forró Krisztián helyett Robert Ficóval tartott közös sajtótájékoztatót. Szijjártó szerint a magyar kormány a Smerrel jól megérti magát. A magyar tárcavezető délután a V4-es külügyminiszterekkel is egyeztetett.

Pozsony | Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszter kedden folytatta a pozsonyi körútját, a Szövetséggel, de a Smer vezetésével is tárgyalt, ugyanakkor Forró Krisztián helyett Robert Ficóval tartott közös sajtótájékoztatót. Szijjártó szerint a magyar kormány a Smerrel jól megérti magát. A magyar tárcavezető délután a V4-es külügyminiszterekkel is egyeztetett.

A magyar külügyminiszter a Smer elnökével a párt pozsonyi székházában tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, az Orbán-kormány jól megérti magát Robert Fico pártjával, szerinte a magyarok hálával tartoznak Ficónak. A Smer elnöke pedig élesen bírálta az ukrajnai orosz invázió miatt Moszkvára kivetett szankciókat, az Európai Unió vezetését és a jelenlegi szlovák kormányt is. Rastislav Káčer szlovák külügyi tárcavezető ugyanakkor kiakadt, hogy Szijjártó Ficóval találkozott. A Szövetség pedig a magyar miniszter nélkül volt kénytelen sajtótájékoztatót tartani arról, hogy miről egyeztettek vele.

Szijjártó és Fico

„Fico miniszterelnök úr kiérdemelte és meg is érdemli a magyar emberek tiszteletét” – állítja Szijjártó, hiszen szerinte amikor a Smer elnöke kormányfő volt, a magyar-szlovák kapcsolatok nagyon jó szintre emelkedtek. Rámutatott, a két ország gázvezetékeinek rendszerét ebben az időben kötötték össze és ekkor állapodtak meg arról is, hogy 21 határátkelési pontot nyitnak, illetve, hogy Komáromban megépítik a Monostori hidat. Szijjártó kiemelte, Ficóval állapodtak meg arról, Magyarország Szlovákia déli részén beruházásokat támogat. Egy ilyen támogatási sémáról a Baross Gábor Felvidéki Gazdaságélénkítő Programról, illetve annak átláthatatlanságáról mi is írtunk. Sőt az előző szlovák külügyminiszter, Ivan Korčok (SaS-jelölt) tavaly jelezte a magyar félnek, Budapest nem ad az ilyen programokról elegendő információt Pozsonynak. Szijjártó felidézte azt is, hogy néhány éve a V4-es országok közösen léptek fel a menekültkvóták ellen.

A magyar miniszter szerint a térség országai akkor tudják megőrizni a biztonságukat, szuverenitásukat, szabadságukat és stabilitásukat, ha az adott nemzet érdekére koncentráló párok és kormányok jól együtt tudnak működni. „Szerintem afelől senkinek sem lehet kétsége, hogy Robert Fico és az ő pártja a szuverenitás és a nemzeti érdekek talaján áll, mint ahogy a mi kormányunk is” – jelentette ki. Hozzátette, nem érdekli őt, ki mit gondol arról, hogy az ellenzéki Smer vezetőjével egyeztetett. Szijjártó hétfőn Andrej Danko SNS-elnökkel is találkozott, mert szerinte a pártvezető kiállt Magyarország mellett, ezért a tiszteletét szerette volna az irányába kifejezni.

Fico és a jogállam

A Smer elnöke elmondta, a V4-ek mindkét ország számára nagyon fontos csoportosulás és bírálta a jelenlegi szlovák kabinetet, aki szerinte a formátum soros elnökségét betöltve nem tudta megfelelően hasznosítani ezt a pozíciót. Fico arról is beszélt, a jogállamiság kérdéséről is tárgyalt Szijjártóval. Az EU éppen ezen a területen lát hiányosságokat Magyarországon. A Smer elnöke nem tartja elfogadhatónak, hogy az adott ország „szuverén nézetei” miatt kapjon büntetést az uniótól. Hozzátette, ha egy párt megnyeri a választásokat, teljesíti a kormányprogramját, akkor az unió ne vonjon meg az adott országtól támogatást. Fico szerint pont Szlovákiában van gond a jogállamisággal, és felszólította az Európai Bizottságot, vizsgálja meg ezen a téren milyen problémák vannak ebben az országban. Állítása szerint ugyanis nálunk a büntetőjogot a politikai ellenzék megsemmisítésére használják fel. Fico ellen a közelmúltban az Alkony-ügyben büntetőeljárás folyt, bűnszervezet létrehozásával, hivatali visszaéléssel, kereskedelmi és adótitok veszélyeztetésének ismételt elkövetésével gyanúsították, de a főügyészség leállította a vizsgálatot, amelyet így a hatóságoknak újra kell kezdeniük. A Smer vezetője a mostani menekülthullámmal kapcsolatban azt állítja, a jelenlegi kormány nem képes Szlovákia határainak védelmére. Fico szerint, ha újra kormányra kerülnek, az ország szuverenitásának megerősítésére törekszenek majd. „Nem lehet, hogy a belügyekbe beavatkozzanak” – jelentette ki.



„Ha a Smer kormánytényező lesz, megállítja az Ukrajnának küldött fegyverszállítmányokat” – jelentette ki Fico azzal, csak humanitárius segítséget adnának. Egyben elutasította, hogy az Európai Unió vegyen fel hitelt Kijev támogatására, mert szerinte Ukrajna nagyon korrupt ország. Arról is beszélt, elutasítják az Oroszországgal szembeni szankciókat, amelyek szerinte nem működnek és amelyek sok pénzébe kerülnek az Európai Uniónak. A Smer elnöke összefüggésbe hozta a magas inflációt a szankciókkal. Ahogy arról azonban a lapunknak korábban nyilatkozó szakértők elmondták, az infláció emelkedését inkább a Moszkva által mesterségesen felhajtott energiaárak okozzák.

Beneš-ügyben nagy a csend

Fico a magyar miniszter mellett állva arról beszélt szerinte a szlovák-magyar viszony olyan jó szinten van, hogy az már nem jelent politikai témát. Ehhez képest nagyjából egy hónapja a szlovák-magyar vegyesbizottságban olyan mértékű ellentét alakult ki a Beneš-dekrétumok kapcsán, hogy a felek az egyeztetés jegyzőkönyvét sem voltak hajlandóak aláírni. Fico és Szijjártó sem érintette ezt a témát.

A magyar miniszter a Szövetség vezetésével is találkozott, de a párt a tárcavezető jelenléte nélkül tartott erről sajtótájékoztatót. Szijjártó ugyanis a sajtóesemény idejében már a Smer székházában volt. A Szövetség elnökénél Forró Krisztiánnál ennek ellenére arról érdeklődtünk, mi is pontosan a magyar kormány álláspontja a dekrétumok kapcsán, miről tájékoztatta őket Szijjártó. „Beneš-dekrétumok jelenleg is megoldatlan kérdést jelentenek” – mondta Forró, de ismételt kérdésünkre sem pontosította, hogy a magyar kormány az ügyben milyen álláspontra helyezkedett.

Reakció

A Simon Zsolt nevével fémjelzett Magyar Fórum Szijjártó látogatásával kapcsolatban egy közleményt adott ki, amelyben bírálják, hogy a magyar miniszter Ficóval és Dankóval is találkozott. „Azokkal, akik meghurcolták és kiűzték Hedviget az országból, és megverették a DAC drukkereket, csak azért, mert magyarok voltak. De ha ez nem volna elegendő, ők voltak azok, akik maffiaállamot csináltak Szlovákiából” – írja a Magyar Fórum közleménye az SNS és a Smer elnökéről, illetve megismételték, hogy ők a két párttal kizárnak mindenféle együttműködést.

Káčernél felment a pumpa

Szijjártó és Fico találkozójára a szlovák külügyminiszter is reagált. „Bevallom, felment a vérnyomásom” – nyilatkozta Káčer már délután V4-es kollégáival, így Szijjártón kívül Jan Lipavský cseh és Zbigniew Rau lengyel külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján. „Ha jószomszédi kapcsolatokat akarunk, ezek a gesztusok számomra érthetetlenek, mi ilyen gesztusokat nem teszünk, nem tartunk sajtótájékoztatókat ellenzéki politikusokkal” – idézte a minisztert a Napunk. A tárcavezető szerint az ilyen találkozók az európai politikában sem szokásosak. Káčer különösen problémásnak nevezte, hogy a magyar miniszter közös sajtótájékoztatót tartott a Smer elnökével. Majd kritizálta Ficót, aki szerinte nagyon sokszor változtatott a nézetein, ezért „gerinctelen” embernek nevezte őt. „Beismerem, ha reggelire nem ittam volna meg egy gint és nem számoltam volna el a reakcióm előtt tízig, illetve ha nem lettem volna tiszteletteljes a már ide tartó Jannal és Zbigniewvel, akkor azt kérdeztem volna, hogy minek is találkozzunk” – mondta Káčer. Majd arról beszélt, a négy miniszterrel való tárgyaláson nagyon nyíltan beszéltek arról, miben nem értenek egyet.

Szijjártó egyből a sajtótájékoztatón Káčer után a pulpitushoz lépve visszautasította a kritikát. „Olyat, hogy valakit azért bíráljanak, mert nem csak a kormányzó párt vagy a kormány képviselőivel találkozik, hanem az ellenzékkel is, még nem láttam” – jelentette ki. Majd arról beszélt, a Budapestre érkező nyugati politikusok is gyakran találkoznak a magyar ellenzék tagjaival.

„Vannak témák, amik elválasztanak minket” – jelentette ki Káčer a V4-es találkozó utáni közös sajtótájékoztatón, és az Ukrajnával kapcsolatos álláspontokat nevezte meg az egyik ilyen ügynek. Hozzátette, a négy országnak a kultúra és a regionális együttműködés terén is nagyon sok közös projektje van. Bejelentette, a Visegrádi Alapnak azt a részét, amelyet Ukrajna számára különítettek el, Moldova számára is megnyitják.

Visszajáró vendég

Szijjártó hétfőn is Pozsonyban járt, akkor a szlovák külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatót, és egyebek mellett arról beszélt, Magyarország, ahogy Szlovákia is, rá van utalva az orosz energiaszállításra. Káčer azonban hozzátette, Pozsony igyekszik ezt mérsékelni, hogy ne pénzelje Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai agresszióját.