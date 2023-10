Számos kihívás vár az új egészségügyi miniszterre

Több pénz a szektorba

A távozó tárcavezető sikerként értékelte azt is, hogy nemrégiben sikerült kiharcolni egy újabb pénzügyi csomagot az egészségügy megsegítésére. Lapunk is beszámolt arról, hogy a három egészségbiztosító az év végéig több mint 300 millió eurón osztozhat, amelyhez az állami biztosítottak után fizetendő pénzösszegen keresztül jutnak hozzá.

Más kérdés azonban, hogy a Páciensek Jogvédő Szövetsége (AOPP) szerint ez sem lesz elegendő az egészségügy megfelelő működéséhez, és további emelést követelnek. Erről a kérdésről szintén az új kormánynak, illetve Dolinkovának kell döntenie, de kérdéses, hogy jelen helyzetben milyen újabb anyagi forrásokat lesz képes kiharcolni, amikor a közgazdászok folyamatosan az államháztartás konszolidációjára figyelmeztetnek.

Készülő reformok

A leendő egészségügyi miniszternek a rendelői hálózat problémáival is szembe kell néznie. Palkovič beismerte, nem sikerült elfogadni az intézkedéseket, amelyekkel lerövidítették volna a gyermekorvosi ügyeletek nyitvatartását, mivel nem találtak elegendő parlamenti képviselőt, aki beállt volna az ügy mögé. A tárcavezető szerint azonban a járóbeteg-ellátás gondjai túlmutatnak a gyermekorvosi ágazaton, a teljes általános orvosi és szakorvosi hálózatot meg kellene reformálni. A miniszter leszögezte, a terveket előkészítették, már csak Dolinkován múlik, mihez kezdenek vele. Megjegyezte, mivel a Hlas jelöltje korábban szintén a járóbeteg-ellátást képviselte (a Rendelői Szolgáltatók Szövetségének elnöke volt, amíg nem csatlakozott Peter Pellegrini pártjához), ezért abban bízik, hogy könnyen szót ért majd a kulcsfontosságú szereplőkkel, és elindítja azokat a folyamatokat, amelyekre az egészségügyben már olyan régóta szükség van.

A rendelői hálózat átalakítása mellett további fontos téma lesz a kórházreform is, amelyet még az előző kormány indított el, és a folyamatnak a következő években is folytatódnia kellene. Fontos kiemelni, hogy a kórházreform ötletével 2018-ban Andrea Kalavská egészségügyi miniszter állt elő, akit Peter Pellegrini akkoriban miniszterelnökként is támogatott. A reform elfogadása azonban különös politikai helyzetet eredményezett, hiszen az ellenzéki pártok hajlandóak lettek volna támogatni a Smer jelöltjének javaslatát, azonban Robert Fico párelnök hallani sem akart az intézkedéscsomagról. Mivel a saját pártja blokkolta a reform elindítását, Kalavská le is mondott.