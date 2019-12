A Smer miatt leállt a kórházreform

Csaknem másfél évnyi huzavona után végleg eldőlt, hogy ez a kormány már biztosan nem indítja el a kórházreformot. Andrea Kalavská (Smer-jelölt) egészségügyi miniszter saját maga is elismerte, hogy a Smer belső viszálya állt a reform elfogadásának útjába. „Jelenleg már nincs lehetőség arra, hogy különféle részmegoldásokat fogadjunk el, melyek mögött nincs is igazán semmi” – jelentette ki, miután Peter Pellegrini kormányfő visszavonta a kórházreformról szóló javaslatot a parlament üléséről. Kalavská reformja mögé beálltak az egészségbiztosítók, a kórházakat és a rendelőket tömörítő szakszervezetek, a nővérek, ráadásul még az ellenzéki pártok jelentős része is. Az „egészséges változásként” emlegetett intézkedés azonban mégsem valósulhatott meg, mert Kalavská nem élvezte az őt jelölő párt támogatását. Pedig a reform nagy reményekkel indult.

A kezdetek

Kalavská tavaly júliusban, 3 hónappal a beiktatása után rukkolt elő a kórházreformmal kapcsolatos terveivel. A sajtótájékoztatón akkor részt vett Peter Pellegrini is, aki végig támogatásáról biztosította az egészségügyi minisztert. Az Egészségpolitikai Intézet (IZP) éveken keresztül dolgozott az adatok összegyűjtésén és feldolgozásán. A reformot azonban csak idén sikerült beterjeszteni a parlament elé.

Fico első akadálya

Kalavská elmondása szerint a reformot egy éven keresztül tökéletesítették, így csak idén augusztusban kerülhetett a kormány elé. Utóbbi viszont kezdetben nem támogatta a javaslatot. Mint később kiderült, a reformot főként a Smer elnöke, Robert Fico ellenzi. „Nem támogathatunk olyan javaslatot a választás előtt, mely kórházak bezárásához vezethet” – jelentette ki az egykori miniszterelnök.

Janka Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának tagja többször is kiállt Kalavská mellett. Elmondása szerint a reform nem arról szól, hogy bezárják a kórházakat, ugyanakkor tagadhatatlan tény, hogy Szlovákiában túl sűrű a kórházhálózat, és a belé fektetett pénz egyszerűen nem térülhet meg hatékonyan. „Persze, hogy nehéz beismerni az embereknek, hogy például a hozzájuk közel lévő szülészetet be kell zárni, mert ott sokkal több anya és sokkal több gyermek hal meg feleslegesen, mint bárhol máshol, mivel nincs ott megfelelő felszerelés, nincs elég orvos és tapasztalat sem” – tette hozzá Cigániková.

Fico ennek ellenére állította: pártja csakis akkor hajlandó elfogadni a reformot, ha az egyszerű javaslat helyett alkotmánytörvény formájában kerül a parlament elé. Kalavská ezért átdolgozta a törvényjavaslatot, azonban az alkotmánymódosításhoz elutasítóan viszonyultak az ellenzéki pártok, valamint a szakmai közvélemény is. Kalavská végül úgy döntött, hogy mégis egyszerű javaslatként terjeszti be a reformot a kormány elé, ezzel ellentmondva a pártelnök akaratának.

Fico második akadálya

„Bennünket senki nem fog az orrunknál fogva vezetni” – dühöngött Fico az egészségügyi miniszter döntését követően. A Pellegrini vezette kormány ennek ellenére szeptember végén mégis elfogadta a reformot, így az a parlament elé került. A Smer elnöke leszögezte, hogy Kalavská így biztosan nem számíthat saját pártja támogatására. Az egészségügyi miniszter ezért októberben kétszer is meglátogatta az összes parlamenti pártot, és megpróbálta meggyőzni őket a reform elfogadásáról. A tárgyalások után úgy tűnt, hogy a reformnak mégis lehet esélye, mivel Fico ködösen fogalmazott, már nem utasította el egyértelműen a miniszter javaslatát. A parlament októberi ülésén azonban a szavazás előtti utolsó pillanatban felszólította Kalavskát, hogy vegye le a javaslatot a parlament napirendjéről.

A kórházreform főbb pontjai Minden kórházi osztálynak megszabták volna, hogy évente hány beavatkozást kell elvégezniük (például a szülészeteken évi 600 szülést). Ellenkező esetben bezárták volna az osztályt.

A kritériumrendszert követően osztályozták volna az egyes kórházakat. Három fő kategóriát határoztak meg: lokális, regionális és nemzeti kórházak. A lokális intézményekben végezték volna az alapvető műtéteket, a regionális kórházakban már a bonyolultabb eseteket kezelték volna, a nemzeti kórházakban pedig a legkomplexebb egészségügyi ellátásra szoruló betegek kerültek volna.

A lokális kórházak 30 percen belül, a regionálisak 60 percen belül, a nemzeti kórházak pedig 120 percen belül elérhetőek lettek volna a lakosság több mint 90 százalékának.

A kihasználatlan intézményeket átalakították volna olyan kórházakká, melyben a krónikus betegségben szenvedő pácienseket látták volna el.

Fico harmadik akadálya

Kalavská elmondta: nem értett egyet a döntéssel, de politikai támogatás hiányában nem volt más lehetősége. Hozzátette: a parlament idei utolsó, novemberi ülésén már semmilyen körülmények között nem vonja vissza a javaslatot, akár megvan a kellő politikai támogatás, akár nincs. A reformról azonban végül mégsem szavaztak a képviselők. Mivel Kalavská már nem volt hajlandó, ezért a reformot végig támogató Pellegrini vonta vissza a javaslatot. Az egészségügyi tárca vezetője szerint a kormányfő azzal indokolta a döntését, hogy a reform biztosan elbukott volna, így nem akarta, hogy a sikertelenség szimbólumává váljon a választás előtti harcban. Kalavská a sajtótájékoztatóján nem fogta vissza magát, élesen bírálta a Smer parlamenti képviselőit. „Állampolgárként és anyaként azt szeretném, ha a választás után a parlamentben olyan képviselők ülnének, akik elsősorban az emberek érdekeit nézik” – fogalmazott az egészségügyi miniszter, hozzátéve: a reform körül kialakult helyzet egyszerre kínos, nevetséges és már-már groteszk is.

Borús jövőkép

Kalavská szerint egy átfogó reform nélkül az elkövetkezendő öt évben egyre csak romlani fog a helyzet. Az orvos- és nővérhiány egyre nagyobb méreteket ölt az országban, emiatt a betegeknek egyre többet kell várniuk az egyes kezelésekre. Az európai átlaggal összehasonlítva Szlovákiában rendkívül magas az elkerülhető halálesetek száma, elsősorban a rosszul elvégzett műtétek és a hiányos hosszú távú ellátás miatt. Ráadásul az állami kórházak fokozatosan eladósodnak, ennek következtében sok intézmény rendkívül elhanyagolt állapotban van.