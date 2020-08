Szabad átjárás, tranzitkorridor vagy karantén – megnéztük, milyen utazási előírások érvényesek a szomszéd országokban

Ha olyan országból érkeznek a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, amelyet Magyarország a sárga, kockázatos országok között tart számon, negatív koronavírusteszt nélkül is hazatérhetnek. Néhány további szomszéd országban is változtak a be- vagy kiutazási előírások.