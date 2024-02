Sokan oldják a feszültséget cigarettával

„Szlovákia lakosságának mintegy 19 százaléka naponta rágyújt, legyen szó akár hagyományos, akár elektromos cigarettáról. További 6 százalék állítja magáról, hogy ha nem is minden nap, de heti többször dohányzik, 4 százalék pedig havonta párszor nyúl a cigarettás dobozért. A válaszadók 10 százaléka vallja, hogy évente csak pár szálat szív el, vagy még ennél is ritkábban dohányzik. A többség, vagyis 61 százalék azt mondta, sosem gyújt rá” – derül ki a Pilulka gyógyszertár Behavio kutatóügynökség közreműködésével készült reprezentatív felméréséből, amelyben 1000 adatközlőt kérdeztek a dohányzási szokásairól.

Más országok felméréseivel összehasonlítva úgy tűnik, hogy a láncdohányosok tekintetében Szlovákia elmarad a közép-európai régiótól. Magyarországon például a megkérdezettek 32 százaléka állította, hogy naponta rágyújt, tehát gyakorlatilag minden harmadik állampolgár súlyos nikotinfüggőnek minősül. Csehországban az adatközlők 27 százaléka, Ausztriában pedig a 26 százaléka vallotta ugyanezt. A felsorolt államokkal összehasonlítva tehát Szlovákia jobban áll.

Az időseknél gyakoribb

Ami a korcsoportos bontást illeti, a legtöbb láncdohányos a 45 és 54 év közötti korosztályból kerül ki (26százalék), utánuk következnek a 25 és 34 év közöttiek 21, majd az 55 és 64 év közöttiek 19 százalékkal. Érdekesség, hogy a fiatalabb generáció körében a dohányzás kevésbé számít népszerűnek, legalábbis a felmérés adatai szerint – a 18 és 24 év közöttiek közül mindössze 12 százalék gyújt rá naponta, ezzel ez a legkevésbé érintett korosztály. Ugyanakkor elképzelhető, hogy az erős nikotinfüggőség csak később, 25–30 éves korban alakul ki, amikor a fiatal felnőttek függetlenednek a családi közegtől és önellátóvá válnak. A felmérésben nem vettek részt 18 év alattiak, így arról nincsenek adatok, hogy a gyermekek körében mennyire elterjedt a dohányzás.

A nemek közti különbségekről pedig elmondható, hogy még mindig többen vannak a láncdohányos férfiak, igaz, nem sokkal: a férfiak közül 28 százalék vallotta, hogy naponta vagy legalább heti rendszerességgel rágyújt, a nőknél ez az arány csak 23 százalék.

Stresszoldás

A felmérés készítői a dohányzás okait is vizsgálták, és beigazolódott, hogy a cigaretta még mindig az egyik leggyakoribb stresszoldó eszköznek számít az országban. Ezt több különféle adat is alátámasztja. Például gyakoribb a naponta dohányzók aránya az elvált személyek esetében (23 százalék), mint a házasságban élők körében (19 százalék). Andrea Babicová, a Pilulka márkamenedzsere megjegyezte, az emberek anyagi helyzete szintén mérvadó. „Főleg azokról a válaszadókról van szó, akik nehéz pénzügyi helyzetben vannak (26 százalék), vagy pedig hónapról hónapra élnek a fizetésükből (23 százalék)” – tette hozzá. A munkából adódó leterheltség is meghatározó tényező: azon állampolgárok köréből kerül ki a legtöbb láncdohányos, akik naponta 9 órát, vagy annál többet dolgoznak (24 százalék).

Arra a kérdésre, hogy miért gyújtanak rá a megkérdezettek, különféle válaszok érkeztek. Sokan egyszerűen csak megkívánják, mások bevallottan a stresszhelyzet kezelésére használják, de vannak olyanok is, akik alkoholfogyasztás közben éreznek ellenállhatatlan vágyat a nikotin iránt. Gyakori válasz, hogy a munka közbeni szünetekben „jutalmazzák meg magukat” egy-egy szállal.

A többi függőséget okozó szerrel szemben a cigaretta napi használata messze a legnépszerűbb, vagy legalábbis ezt ismerik be a legtöbben: 4 százalék vallotta be, hogy napi rendszerességgel használ fájdalomcsillapítót, 2 százalék iszik alkoholt, 1 százalék pedig rágódohányt használ.

Leszokni nehéz

A láncdohányosok többsége a felmérésben beismerte, legalább egyszer már megpróbálta letenni a cigarettát, de nem járt sikerrel. Ivan Solovič, a Szlovák Pneumológiai és Ftizeológiai Társaság elnöke elmondta, a dohányzásról való leszokás komoly kihívásokkal járhat. „Azoknak, akik abba akarják hagyni a dohányzást, erős akarattal kell rendelkezniük, de segítségre is szükségük van, főként az orvostól, illetve a családtól és a szűk környezetüktől” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy a pozitív megerősítések ilyenkor kulcsfontosságúak lehetnek.

Továbbá rámutatott, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései alapján a világon több mint egymilliárd ember lehet nikotinfüggő, annak ellenére, hogy a dohányzás rendkívül káros hatással van az egészségre. Nagy szerepet játszik például a tüdőrák kialakulásában. „Szlovákiában évente több mint kétezer új tüdőrákos esetet diagnosztizálnak” – mondta Solovič. Emellett jelentősen felgyorsítja az érelmeszesedés folyamatát, ami a későbbiekben növeli az agyvérzés és a szívinfarktus kockázatát.