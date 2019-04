Simon az alkotmánybírósághoz fordul a himnusztörvény miatt

"A köztársasági elnök vétója két lehetőséget enged feltételezni: vagy az SNS veszít (a törvény nem lép érvénybe), vagy a HÍD veszít (a törvény érvénybe lép módosítás nélkül). A HÍD mai sajtótájékoztatója értelmében a törvény érvénybe lép, és ezt követően akarja a HÍD gyorsított eljárásban változtatni a törvényt úgy, hogy az éneklés ne legyen tiltott.

Ez olyan megoldás, mint a kutya vacsorája: "nem biztos".

A kormányzási időszak végéhez közeledve a koalíciós szerződés is a végét járja. Ezért nagy a valószínősége annak, hogy sajnos a törvény az éneklés tiltásával is érvénybe lép és úgy is marad.

Ezért egyeztettem az SaS-el és az OLANO-val arról, hogy az alkotmánybírósághoz forduljunk. Az alkotmánybírósági beadványt elkészíttetem és már most elmondható, van elegendő támogatás ahhoz, hogy be lehessen terjeszteni. Amennyiben a HÍD nem jár sikerre, az ő képviselőinek is felkínáljuk a lehetőséget ennek a beadványnak az aláírását."