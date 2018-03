A rendszerváltás óta nem voltak ekkora tüntetések Szlovákiában

Pozsony | Megteltek délután a szlovákiai városok terei, a tüntetők Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának kivizsgálását és egy új kormányt követeltek.

Becslések szerint csak Pozsonyban 30–40 ezren vettek részt a tüntetésen, más városokban is többezres tömegekről érkeztek hírek.

Világszerte zajlottak tüntetések, elsőként az ausztráliai Sydney-ből érkeztek hírek az ottani megmozdulásról. Szlovákia több tucat városában – köztük magyarlakta településeken is – délután öttől gyülekeztek a tüntetők a köztereken. Pozsonyban már negyed órával a meghirdetett kezdés előtt nagy tömeg gyűlt össze. Az Sznf téren felállított pódiumon elsőként Štefan Hríb, a .týždeň hetilap főszerkesztője tartott beszédet. Hríb arról beszélt, az antiszemitizmus már nem Kotlebáék privilégiuma, a sorosozással közjogi méltóságok is csatlakoztak ehhez. „Szlovákia ma nem igazságos állam, de örülök, hogy egyre többen jelentkeznek, akik igazságosabbá akarják tenni” – utalt Hríb Vasiľ Špirko speciális ügyészre, aki csütörtökön állt a sajtó elé Robert Kaliňák korrupciós ügyei kapcsán. A tüntetők hősként ünnepelték Špirkót. Hríb után Vladimír Crmoman, a 2016-os tanársztrájkok egyik szervezője lépett a pódiumra. „Most az a legjobb miniszter, aki a legjobban tudja elhárítani a kérdéseket, aki a legkönnyebben söpri a szőnyeg alá a dolgokat” – utalt Crmoman Kaliňák belügyminiszter nyilatkozataira. Robert Bezák egykori nagyszombati érsek is a pozsonyi felszólalók között volt, Bugár Bélát, Lucia Žitňanskát, Peter Kresákot és František Šebejt üdvözölte, mondván, beléjük helyezte bizalmát a választásokon.



Több helyszínen is felolvasták a meggyilkolt Ján Kuciak öccse, Jozef levelét, aki arról írt, Ján és Martina megmutatta, hogy szerény körülmények közül indulva is meg lehet váltani a világot, munkával és alázattal.

A tüntetők az „Elég volt Ficóból!”, „Lemondani!”, „Szégyen!” rigmusokat skandálták, és a kulcsaikat csörgették a tereken.



A legnagyobb, pozsonyi megmozdulás délután hat óra után pár perccel ért véget, és végig békésen zajlott. Később néhány százan a kormányhivatal elé vonultak, ahol kormányellenes jelszavakat kiabáltak.

Információink szerint Vágsellyén kétszázötvenen, Érsekújvárban százötvenen, Komáromban négyszázan, Rimaszombatban háromszázan, Nagymihályban ötszázan vettek részt a demonstrációkon. (ie, fm, szalzo)