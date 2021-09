Rendőrháború: az államfő közbelép

A köztársasági elnök, Zuzana Čaputová hétfőn Eduard Heger kormányfővel (OĽaNO), de az ellenzéki Smer vezetőjével, Robert Ficóval is találkozott. Mindkettőjükkel az ország biztonsági helyzetéről, a bűnüldöző szervekben dúló belháborúról beszélt.

Pozsony | A köztársasági elnök, Zuzana Čaputová hétfőn Eduard Heger kormányfővel (OĽaNO), de az ellenzéki Smer vezetőjével, Robert Ficóval is találkozott. Mindkettőjükkel az ország biztonsági helyzetéről, a bűnüldöző szervekben dúló belháborúról beszélt.

Az elnök és a kormányfő találkozójának tartalmáról csak kevés információt hoztak nyilvánosságra. Az esemény előtt az államfő irodája annyit közölt, Čaputová és Heger a bűnüldöző szerveken belüli helyzetről fog tárgyalni. „Elsősorban a szlovákiai biztonsági helyzetről cseréltek nézetet” – fogalmazott a találkozó után Heger szóvivője, Ľubica Janíková, majd hozzátette, a koronavírus-járvány alakulásáról is szót ejtettek. Heger az elnököt a kormánykoalíción belüli helyzetről is tájékoztatta. Eszerint a miniszterelnök a politikai stabilitás megtartása és a kormányprogram teljesítése érdekében minden lehetséges megoldást számba vesz. A bűnüldöző szerveken belüli helyzet, vagyis a rendőrháború miatt ugyanis Boris Kollár, a Sme rodina vezetője már azzal is fenyegetőzött, hogy kilép a koalícióból.

Čaputová még hétfőn találkozott Robert Ficóval, az ellenzéki Smer vezetőjével is. Cikkünk megjelenéséig az elnöki hivatal nem közölt részleteket a találkozóról. Fico azonban egy videót tett közzé, amelyben arról beszél, pártja októberben és novemberben tüntetéseket szervez majd. A Smer elnöke azt állítja, megrótta az államfőt, amiért szerinte Čaputová tétlenül nézi, ahogy a jelenlegi kormány leépíti a jogállamot. De azt is felrótta, hogy az elnök az Alkotmánybíróság elé utalta az előrehozott parlamenti választásról szóló népszavazás ügyét, a testület pedig úgy döntött, nem lehet ilyen voksolást tartani. Fico elmondta, újabb népszavazási kezdeményezést indítanak, és amennyiben azt az államfő újra az Alkotmánybíróság elé utalná, annak a Smer elnöke szerint "beláthatatlan politikai következményei" lennének. Majd arról is szólt, hogy ha újra az ő kezükbe kerül a hatalom, akkor revánsot fognak venni a jelenlegi kormányon. Fico és pártja is többször hangsúlyozta, nézetei nagyon eltérnek Čaputová álláspontjaitól. Az államfő hivatalba lépése óta ez volt az első alkalom, hogy Čaputová személyesen tárgyalt Ficóval.

A többiekkel is találkozik

A köztársasági elnök irodája hétfőn azt is közölte, hogy az államfő Boris Kollár házelnökkel és Peter Pellegrinivel, a Hlas vezetőjével is egyeztetni akar. „A találkozókon arról szeretne velük beszélni, miként lehetne lenyugtatni az országban uralkodó helyzetet” – nyilatkozta az elnök szóvivője, Martin Strižinec.

A rendőrháborúval kapcsolatban ugyancsak megszólalt Veronika Remišová, a közelmúltban szétesett negyedik koalíciós pártnak, a Za ľudínak az elnöke. Az informatizációért és régiófejlesztésért felelős kormányfőhelyettesi tisztséget betöltő Remišová a Radio Expres műsorában arról beszélt, a jogállamiságba vetett bizalom visszaállítására felállt munkacsoport első javaslatait már a következő koalíciós tanácson tárgyalhatják. A rendőrháború miatt ugyanis már az állam biztonsági tanácsát is összehívták, majd létrehozták az említett munkacsoportot. A koalíciós tanács ülése hétfőn, koraeste, cikkünk megjelenésével egy időben zajlott. Remišová a rádióműsorban bírálta Ficót, szerinte ugyanis a Smer elnökeinek kijelentései, amelyekben megkérdőjelezi a korrupciós ügyekben folytatott nyomozásokat, teljességgel elfogadhatatlanok. „Ezért aztán nem is tudom, hogy van-e értelme találkoznia Robert Ficóval” – mondta Remišová azzal kapcsolatban, hogy az államfő az ellenzéki politikust is fogadta.

A rendőrháború

Amint arról beszámoltunk, a közelmúltban letartóztatták a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) négy nyomozóját, akik a „Tisztítótűz” fedőnevű ügyön dolgoztak, amely során például a rendőrségen belüli korrupciós eseteket vizsgálták. A nyomozókkal együtt őrizetbe vették a rendőrség belső ellenőrzését átmenetileg vezető rendőrtisztet is. Az akciót pedig maga a belső ellenőrzés hajtotta végre. Ezzel egy időben a főügyész, a Sme rodina jelöltjének számító Maroš Žilinka a büntető törvénykönyv 363-as paragrafusára hivatkozva több fontos korrupciós ügyben is leállította a büntetőeljárást. Így került ki a vizsgálati fogságból például Vladimír Pčolinský, a Sme rodina által jelölt korábbi titkosszolgálati vezető, de Jaroslav Haščák, a Penta társtulajdonosa ellen is leállt az eljárás.

Az események hatására súlyos konfliktus alakult ki a kormánykoalícióban és az ügyészségen is. A Sme rodina elnöke, Boris Kollár ugyanis kiállt Žilinka mellett, amikor ejtette a Pčolinský elleni vádakat, a többi koalíciós partner viszont egyértelműen elhatárolódott a főügyész döntésétől. A helyzet odáig fajult, hogy Kollár bejelentette, pártja nem vesz részt a munkacsoport ülésein. Igor Matovič, az OĽaNO vezetője pedig nyíltan kijelentette: elképzelhetőnek tartja, hogy akár a Sme rodina nélkül kormányozzanak tovább.

Ahogy arra lapunknak adott elemzésében Grigorij Mesežnikov politológus rámutatott, a 2020-as parlamenti választás óta a Sme rodinának megváltozott a korrupció elleni harcról alkotott álláspontja. „A Sme rodina, ha különösen aktívan nem is támogatta ezt a harcot, de tolerálta, hogy a rendőrség és az ügyészség fellép a korrupció ellen. De aztán Vladimír Pčolinský letartóztatása után ezt a harcot ők már másként látták” – mondta a szakember.

A 363-as paragrafus

Kollár korábban ugyancsak bejelentette, nem támogatják, hogy a törvényhozás eltörölje a jogrendből a 363-as paragrafust, amely alapján a főügyész többek közt az ő jelöltjüket is kiengedte a vizsgálati fogságból. Mária Kolíková (SaS) azonban hétfőn közölte, ha a koalíció rábólint, készen áll arra, hogy a parlament elé terjessze a kérdéses paragrafus módosítását. Ez szűkítené a főügyész azon jogát, amely szerint jelenleg bármilyen büntetőeljárást leállíthat.