Országos sztrájkkal fenyegetnek a teherfuvarozók

Magas üzemanyagárak, az új útdíjrendszerrel kapcsolatos bizonytalanságok, a járványügyi lezárások okozta nehézségek, akut sofőrhiány – sorolja az ágazatot érintő legégetőbb problémákat Stanislav Skala, a Szlovákiai Teherfuvarozók Szövetségének (UNAS) az elnöke. Szerinte több olyan problémájuk van, amire már a tavalyi parlamenti választások előtt is felhívták a figyelmet, ezekkel azonban a közlekedési tárca és a pénzügyminisztérium új vezetése azóta sem volt hajlandó érdemben foglalkozni.

„Ha nem sikerül csökkenteni a költségeinket, hatalmas problémával nézhetünk szembe” – állítja Skala, aki szerint legalább részben segíthetne rajtuk a gázolaj jövedéki adójának a visszatérítése. Az UNAS elnöke ezzel kapcsolatban az olasz, a szlovén és a belga példákat említette, vagyis azokat az országokat, ahol ezt sikerrel véghezvitték. Gondok vannak azonban a sofőrökkel is, akik közül az elmúlt időszakban egyre többen próbálnak meg külföldön, elsősorban Nagy-Britanniában munkát találni, ahol nagyobb fizetésre számíthatnak. A szlovákiai fuvarozók így egyre nehezebben találnak új munkaerőt. Skala felhívta a figyelmet a sztrádadíjakkal kapcsolatos, indokolatlanul magas büntetésekre is. „Nem azt kifogásoljuk, hogy valakit megbüntetnek, ha tudatosan nem fizeti ki a sztrádadíjat, és így használja az autópályát, hanem azt, hogy azért is keményen büntetnek, ha valaki késve adja le a fedélzeti egységet, vagy pár euróval túllépi a kreditjét” – állítja az UNAS elnöke, aki szerint ezzel az elmúlt két évben senki sem törődött.

Ha az érintett szaktárcák ez elkövetkező hetekben sem foglalkoznak érdemben a problémáikkal, akkor az UNAS a tiltakozó akciókat sem zárja ki. „Hogy ezekre mikor kerülhetne sor, az függ a járványügyi helyzettől is, előzetesen azonban jövő januárról vagy februárról lehetne szó” – tette hozzá Skala, aki határozottan visszautasította, hogy a tiltakozásuk mögött az ellenzéki pártok állnának. Az UNAS esetleges tiltakozó akcióit ugyanakkor már a támogatásáról biztosította a többi szakmai szervezet, köztük a taxisoké, de például az egyik gazdaszervezet is.