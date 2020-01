Több szakasz is a fuvarozók blokádja alá került pénteken

A teherfuvarozók pénteken bekeményítettek, Eperjes megyén kívül az összes megyében tüntettek. Pozsony, Nyitra és Besztercebánya megyében például határátkelőket zártak le, Zsolnán és Kassán pedig a belvárosban is akadályozták a forgalmat. Több helyen rendőrök irányították a forgalmat.

Kocsisorok Kassa körül.

A fuvarozók országos sztrájkjából pénteken sem maradtak ki a kassai és a Kassa környéki kamionosok. Tehergépjárműveikkel már a kora reggeli óráktól fogva blokkolták a forgalmat, elsősorban a Kassa és Rozsnyó közti, illetve a Kassa és a Tornyosnémeti közti főútvonalon. A fuvarozók szinte senkivel sem kivételeztek, csak a mentőegységeket engedték át. A keleti országrészben pénteken volt a negyedik napja, hogy a fuvarozók és a mezőgazdászok forgalombénítással sztrájkoltak. Annak ellenére, hogy a hírportálok, a közösségi oldalakon létrehozott közlekedési csoportok, illetve a Kassai Kerületi Rendőr-főkapitányság már az előző napokban is figyelmeztette a sofőröket az egyre fokozódó forgalomkorlátozásokra, voltak olyanok, akik megpróbálták rávenni a fuvarozókat, hogy engedjék át őket.

„Nem hiszem el, hogy nekünk, átlagembereknek kell ráfizetni a fuvarozók és az állam közti vitára. Korán reggel útnak indultam, erre tessék, most mehetek vissza, hogy megkerüljem a blokádotˮ

– nyilatkozta lapunknak egy rozsnyói sofőr.

Nem volt alkudozás

A Kassáról Rozsnyó felé vezető E571-es főútvonalon már reggel kilenckor hatalmas kocsisor alakult ki. A várakozók között elsősorban a munkába igyekvők voltak többségben, de sok olyan sofőrt is visszafordítottak a fuvarozók, akik azt állították, hogy kórházba vagy orvoshoz mennek. Senki sem örült a jóval hosszabb kerülő út megtételének, de támogatták a sztrájkolókat. Olyanok is akadtak azonban, akik heves szópárbajba keveredtek a sztrájkolókkal, végül nekik is vissza kellett fordulni.

„A fuvarozók teljesen lezárták az Enyickéhez közeli körforgalmat, ezzel teljesen blokkolták az arra vezető kerülő utat. A Rozsnyó és Kassa között közlekedőket Szepsinél Jászó felé tereltük. A forgalmat a lehető legtöbb rendőr segítségével irányítottuk, minden lehetséges helyzetre felkészültünkˮ

– tájékoztatott a rendőrség.

A buszok is leálltak

Mivel a Kassa és a szlovák–magyar államhatár közti E71-es főútvonalon található forgalmi csomópontot is mindkét irányban lezárták a fuvarozók, csak egy több mint húsz kilométerrel hosszabb kerülő úton lehetett eljutni a határ túloldalára. A blokád közelében kialakult kamionsorban nemcsak a sztrájkolók, hanem az arra haladó sofőrök is kénytelenek voltak órákon át vesztegelni, ugyanis számukra csak ez az útvonal volt járható.

„Én reggel tíztől állok a sorban. Rengeteg autós próbált átmenni a lezárt körforgalmon, de egy-két autó és a rendőrök, vagy a mentősök kivételével senkit sem engedtek át. Nem örülök, mert már rég otthon lehetnék, de nincs mit tenni. Egyébként tisztában vagyok a fuvarozók helyzetével, jó látni az összefogástˮ

– nyilatkozta lapunknak Franciszek Dabrowski, egy lengyelországi kamionos.

A blokád nemcsak a teherforgalmat, hanem a személyi forgalmat is jócskán érintette, éppen ezért a megyei önkormányzat által nemrégiben beindított távolsági buszjáratot is le kellett állítani.

„A járatok valószínű, hogy a forgalomkorlátozás végéig, vagyis megközelítőleg este nyolcig szünetelni fognak. A szóban forgó autóbuszok normális esetben Abaújszina, Kenyhec, Miglécnémeti, Tornyosnémeti, Hidasnémeti és Kassa között szállítják az utasokatˮ – tudatta lapunkkal Anna Terezková megyei szóvivő.

Elmaradt előadás

Szabó Mónika, a kassai Thália Színház munkatársa úgy tájékoztatta lapunkat, hogy a kamionos blokád miatt elmaradt a péntek délelőtti előadásuk, erre ugyanis autóbuszokkal érkeztek volna a színházlátogatók. Az esti előadás sorsáról lapzártánkig nem született döntés.

Medvén is blokád volt

A rendőrség tájékoztatása szerint a kora délután 10-15 kamion állta el a 13-as elsőrendű főutat a medvei határátkelő előtt. A rendőrség tájékoztatása szerint csak az autóbuszokat és a gyorsan romló árut szállító teherautókat engedték át a blokádon. A személyautósok kis kitérővel, Medvén keresztülhaladva kerülhették ki a korlátozást és átjuthattak az egykori szlovák –magyar határon.

A híresztelésekkel ellentétben Komáromban zavartalan volt a forgalom az egyben határátkelőként is működő komáromi Erzsébet hídon. Meg nem erősített információk szerint a komáromi blokádra készülő kamionokat feltartóztatták. Az előzetes hírek szerint 8 órától kellett volna több kamionnak blokkolnia a közlekedést a komáromi Erzsébet hídnál. Feltűnő volt a rendőri jelenlét, mind a hídfőnél, mind a Lehár parknál járőrök figyelték a forgalmat napközben. A hídon áthaladó autóforgalom a szokásosnál gyérebb volt, így elképzelhető, hogy több sofőr számolt a forgalom lezárásával, és korábban haladt át a hídon, vagy egyáltalán nem ült autóba.

Kik és miért tüntetnek?

A demonstrációk kedd óta tartanak, a Teherfuvarozók Szlovákiai Uniójának (UNAS) tagjai vesznek részt rajtuk. A tüntetőknek két fő követelése van: a kormány csökkentse az útadót legalább 50 százalékkal, valamint függessze fel az elektronikus útdíjrendszert mindaddig, amíg ki nem jelölik a rendszer új üzemeltetőjét. Stanislav Skala, az UNAS alelnöke állítja: az EU tagországai közül Írország után Szlovákiában a legmagasabb az útadó, a teherfuvarozók évente több mint 2 ezer euró adót fizetnek ki, ehhez képest Hollandiában például mindössze 430 eurót, Spanyolországban pedig 460 eurót.

Skala szerint a rendkívül magas útadó és az elektronikus útdíj kifizetése olyan nagy terhet ró a fuvarozókra, amellyel egyszerűen nem tudnak megbirkózni. Hozzátette: ugyan vannak más olyan EU-s országok is, ahol mindkettő egyszerre érvényben van, azonban bizonyos engedményeket tettek a fuvarozók számára. „Amikor például Ausztriában vezették be az elektronikus útdíjrendszert, az útadó a felére csökkent. Amikor nálunk bevezették az útdíjat, két év múlva növekedett az útadó” – magyarázta Skala.

Problémás útdíjrendszer

A teherfuvarozók a magas útadón kívül kifogásolják az elektronikus útdíjrendszer üzemeltetését is. Tavaly év végén ugyanis arra figyelmeztetett az Állami Számvevőszék (NKÚ), hogy több százmillió euró landol az útdíjrendszert üzemeltető SkyToll vállalat számláján ahelyett, hogy a pénzt útfelújításra használnák fel. Erre hívta fel a figyelmet pénteken az OĽaNO is. Ján Marosz, a párt képviselője elmondta, hogy az állam összesen 256 millió eurót fizetett a SkyTollnak az elektronikus rendszer kiépítésért, ennek ellenére a rendszer továbbra is a cég tulajdonában van, nem pedig állami tulajdonban. A képviselő szerint így viszont több száz millió eurós összegektől esik el az állam feleslegesen, hiszen az útdíjból befolyt bevétel felét továbbra is a SkyToll kapja.

„Az utóbbi 10 évben 1,6 milliárd euró folyt be az elektronikus útdíjrendszerből, ebből viszont több mint 760 millió a SkyTollhoz vándorolt. Ez az 50 százalékos jutalék az üzemeltetőnek nem más, mint az útdíj fizetőinek kizsákmányolása”

– vélekedett Marosz. Hozzátette: a szerződést korábban megkötő Ľubomír Vážny (Smer) többször is megígérte, hogy az útdíjrendszer az állam tulajdona lesz, viszont ez még mindig nem történt meg. „Hol van a több százmillió értékű tulajdon, ami az adófizetőket illetné?” – fogalmazott az OĽaNO képviselője.

A Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) a botránnyal kapcsolatban elmondta, hogy már dolgoznak az új közbeszerzés kiírásán.

A felmerült kétségek miatt az UNAS azt követeli, hogy az új üzemeltető kijelöléséig függesszék fel a rendszer működését, hiszen az általuk befizetett pénz „magánszemélyek zsebében köt ki”.

Érsek: semmit nem tehetek

Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter nemrégiben meglátogatta a tüntető fuvarozókat, de a követeléseiket nem tudta teljesíteni. Elmondása szerint ő sem elégedett az útdíjrendszer jelenlegi működésével, de egyelőre nem tud mit tenni, hiszen ha az NDS felbontja a szerződést a SkyTollal, akkor a rendszer leáll, ezt pedig nem engedheti meg. Az útadóval kapcsolatban azt mondta, hogy annak csökkentése a pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik.

A pénzügyi tárca hivatalos közleményében elmondta: nem fog engedni az UNAS zsarolásának. „Az 50 százalékos adócsökkentés a minisztérium számára elfogadhatatlan, és ezt pár héttel a választás előtt nem tudjuk másnak tekinteni, mint politikai számításnak. Erről tanúskodik az is, hogy a tüntetéseken felbukkant néhány ellenzéki politikus, akik így próbálnak feltűnősködni a választás előtti kampányban. Az állam nem működhet úgy, hogy bárki kiáll az utcára és adócsökkentést követel, és ha nem teljesítik az akaratát, akkor egyszerűen megnehezíti más emberek életét” – reagált a minisztérium. A közös tárgyalásokkal kapcsolatban hozzátette, hogy a tárca 12,5 százalékos adócsökkentést javasolt, azonban a fuvarozók nem hajlandóak kompromisszumra, és idő előtt elhagyták a tárgyalóasztalt.

Stanislav Skala a pénzügyi tárca hozzáállását arrogánsnak nevezte. Hozzátette: ha a minisztérium nem változtat hozzáállásán, a tüntetések tovább folytatódnak majd.

(nr, béva, vt, nar)