Nőhet a Kárpátalja elleni orosz támadások kockázata

Kijev/Volóc | A Kárpátaljára kilőtt orosz cirkálórakétát a szlovákiai radarok is befogták. A szlovák határtól légvonalban kevesebb mint hatvan kilométerre történt támadás menekülthullámot is okozhat. Egyre nagyobb a kockázata, hogy az orosz agressziónak további kárpátaljai célok esnek áldozatul.

Kedden kora este Kárpátalja egyik hegyvidéki járásában fekvő Volóc kisvárosban csapódott be egy orosz cirkálórakéta, amely megrongálta az ottani transzformátorállomást, egy gázelosztó vezeték megsérült, és sok lakóház, autó is megrongálódott. Áldozatokról, sérültekről nem érkezett hír. Ez volt az első eset, hogy Kárpátalját érte támadás. A csapásra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált, szerinte az ilyen műveleteknek az oroszok szempontjából sincs semmi értelme. „Megpróbálják kiélni a tehetetlenségüket” – mondta. Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője szerint nincs arra garancia, hogy ne ismétlődjön meg egy újabb légicsapás a megye ellen. „Az ellenség szándéka az, hogy megbénítsa a vasúti infrastruktúrát” – jelentette ki, és cinikusnak nevezte a támadást. Mint mondta, Kárpátalja humanitárius régió, a vasúti csomópontokat az emberek evakuálására és a humanitárius segély célba juttatására használják. Kárpátalján közel 400 ezer menekült tartózkodik.

Ez csak az első volt

Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke a Kárpátalját ért rakétatámadással kapcsolatban elmondta, ez az orosz katonai műveletek bővülését jelenti, eddig ugyanis a Csernyivci régió mellett Kárpátalja volt az, amelyet nem támadtak meg. „Ez azonban várható volt” – tette hozzá azzal, hogy az oroszok számára valóban a kárpátaljai vasúti infrastruktúra megrongálása lehet a cél. „Három fontosabb vasútvonal van a régióban, ezek az Ung, a Latorca és a Tisza völgyében haladnak és a Kárpátok északkeleti részén mennek keresztül” – mondta, és hozzátette, a szakaszokon sok a híd, a viadukt és az alagút. Ezek lehetnek egy esetleges támadás célpontjai. Arról is beszélt, hogy a kárpátaljai kormányzat igyekszik tudatosítani a lakosságban, hogy a mostanihoz hasonló támadásokra még sor kerülhet. „Naponta két-három légiriadó is van” – mondta, és kijelentette, Ukrajnában nincs biztonságos régió. Zubánics arra figyelmeztet, hogy az orosz katonai műveletek Kárpátaljára való kiterjedése újabb menekülthullámot indíthat el.

A radarok látták

„A Kárpátalját ért orosz támadást a szlovákiai légelhárítás radarjai is észlelték, a légvédelem minden eleme készenlétben áll” – jelentette ki Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter. Naď aggodalmát fejezte ki az orosz rakétacsapás miatt. Figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, amennyiben támadás éri Szlovákia területét, a NATO is kénytelen lesz megvédeni magát. Ekkor ugyanis életbe lépne az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke, amely értelmében egy ilyen lépést minden tagállam a saját területe ellen intézett támadásnak tekintene. Naď szerint a támadás célja az ottani vasúti közlekedés ellehetetlenítése volt, ami azonban teljességében nem sikerült. A miniszter arra is utalt, olyan titkosszolgálati információkkal rendelkeznek, amelyek szerint az oroszok a szlovák határ közelében lévő vasútállomások és repülőterek ellen is támadást indíthatnak.

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter a Kárpátalját ért támadást követően még az éjszaka rendkívüli értekezletet hívott össze. Vendelín Leitner, a belügyminisztérium államtitkárának tájékoztatása szerint az ülésen bizonyos intézkedéseket fogadtak el, így például készenlétbe helyezték a rendőrséget, valamint az idegenrendészetet is. Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár pedig arról beszélt, nincsenek információi arról, hogy a támadás veszélyeztette volna Szlovákia lakosságát. Figyelmeztette azonban az ukrán állampolgárokat, ne ingázzanak az ukrán–szlovák határon. Klus szerint is fennáll a veszélye annak, hogy a támadás miatt újabb menekülthullám indul el Szlovákia irányába.

Elemzői aggályok

Feledy Botond biztonságpolitikai elemző, lapunk kommentátora a támadással kapcsolatban elmondta, az elmúlt hetekben radikálisan erősödtek a vasúti infrastruktúra elleni támadások. Ez ugyanis, a kikötői kapacitások jelentős kiesésével, alapjaiban tudja veszélyeztetni az ukrajnai ellátás biztonságát. Ugyanakkor arra is rámutatott, Kárpátalja, éppen a Kárpátok hegyvonulat miatt, jóval kevésbé jelentős tranzitfolyosó, mint a lengyel határzóna, ezért katonai jelentősége is kisebb. Így mostanra juthattak el oda az orosz katonai stratégák, hogy ebben a régióban is erőforrásokat kössenek le. Feledy szerint a Kárpátalja elleni orosz támadások kockázata növekedni fog. „Az orosz utánpótlás-kapacitásokon múlhat, hogy ez a növekedés mennyire lesz gyors, tehát hogy precíziós rakétákból milyen mennyiség fog még a következő hetekben és hónapokban rendelkezésükre állni” – mondta, és hozzátette, még a szakértők véleménye sem egységes abban, hogy Oroszországnak mennyi ilyen rakétája lehet. A szakértő szerint ezzel együtt is igaz, nem Kárpátalja a nyugati fegyverszállítások fő iránya, de ennek ellenére a NATO számára is fontos, hogy az útvonalak diverzifikálásával meg tudja osztani az oroszok figyelmét.