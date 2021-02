Egyre többen szorulnak kórházi kezelésre, már 20 járás fekete besorolású

A Covid-automata szempontjából továbbra is az egész ország fekete besorolású. A járások szerinti – március elsejétől érvényes – leosztás szerint 20-ra nő a feketével jelöltek száma, míg 53 járás a vörös, hat pedig a pirosak közé tartozik majd.

A fekete járások: Dunaszerdahelyi járás, Galántai járás, Vágsellyei járás, Rozsnyói járás, Trencséni járás, Nagyszombati járás, Báni járás, Gyetvai járás, Galgóci járás, Illavai járás, Turócszentmártoni járás, Vágújhelyi járás, Simonyi járás, Pöstyéni járás, Vágbesztercei járás, Nagyrőcei járás, Stubnyafürdői járás, Zsarnócai járás, Garamszentkereszti járás és a Zólyomi járás. A vörös járások: Besztercebányai járás, Selmecbányai járás, Bártfai járás, Pozsonyi járások, Breznóbányai járás, Nagybiccsei járás, Csacai járás, Alsókubini járás, Gölnicbányai járás, Homonnai járás, Komáromi járás, Mezőlaborci járás, Nagymihályi járás, Miavai járás, Nyitrai járás, Érsekújvári járás, Bazini járás, Poltári járás, Poprádi járás, Eperjesi járás, Privigyei járás, Puhói járás, Rimaszombati járás, Rózsahegyi járás, Kisszebeni járás, Szenci járás, Szenicei járás, Szakolcai járás, Szinnai járás, Szobránci járás, Iglói járás, Nagytapolcsányi járás, Tőketerebesi járás, Nagykürtösi járás, Varannói járás, Zsolnai és Aranyosmaróti járás. A piros járások: Késmárki járás, Námesztói járás, Ólublói járás, Sztropkói járás, Felsővízközi és Turdossini járás

A fekete és vörös járásokban kizárólag 7 napnál, míg a pirossal jelöltekben 14 napnál nem régebbi teszttel lehet csak munkába menni. A fekete járásokban továbbra is zárva maradnak az iskolák, míg a vörössel jelöltekben a Regionális Közegészségügyi Hivatal ajánlásainak megfelelően a fenntartó dönthet afelől, kinyitja-e az intézményt.

A feketével jelöltek lakói csak a saját járásukon belül mehetnek a természetbe, míg a vörössel és pirossal jelöltekből – a feketék kivételével – más járásokba is utazhatnak a természetbe.

Krajčí beszélt arról is, hogy csak a klinikai vizsgálatok harmadik fázisának keretében oltanák be az érdeklődőket az orosz Szputnyik V-vakcinával, amennyiben azt nem sikerülne regisztrálni. Hozzátette: Szlovákia százezer adag vakcinát kaphat az Unió tagállamaitól, amit áprilisban visszaküldenénk az EU-nak. A miniszter úgy véli, az 55 évesnél fiatalabb bolti eladók is elsőbbséget élvezhetnének az AstraZeneca vakcina beadásánál.

Krajčí csalódottságát fejezte ki Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter és a Za ľudí néhány képviselőjének kijelentéseit illetően, amely szerint vállalnia kellene a felelősséget, és le kellene mondania. A szaktárca vezetője ugyanakkor úgy véli, számíthat Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő és a saját pártja támogatására. Hozzátette: nem akar megfutamodni a harc elől, továbbra is egészségügyi miniszterként szeretné folytatni.

(mr, Denník N, TASR)