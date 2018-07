Nem lesz több történelemóra

Pozsony | A szlovák alapiskolák már tavaly plusz egy történelemórát kaptak, a magyarok még szeptemberben is a régi szerint kezdenek. Egy év alatt sem sikerült rendezni a kérdést, nem tudni, mikor kerül napirendre.

A 2016-os parlamenti választások után a szélsőséges ĽSNS párt előretörésére Peter Plavčan (SNS-jelölt) akkori oktatási miniszter a történelemórák számának emelését tartotta a legjobb válaszlépésnek. Ezt azonban a tananyag és az állami oktatási program módosítása nélkül, a szabad órák kárára akarta bevezetni. A szlovák iskolák felső tagozatán már tavaly emelték az óraszámot.

A magyar iskolák egy év haladékot kaptak, mivel például a 9. évfolyamban egyetlen szabadon felhasználható óra van – ha ennek kárára emelnék a történelemórák számát, az iskoláknak egyáltalán nem maradna mozgásterük saját profiljuk kialakítására. Ráadásul a magyar szakemberek évek óta elengedhetetlennek tartják a történelemórák kerettantervének átdolgozását, amelyre a történelemkönyveknek is reflektálni kellene. Az Állami Pedagógiai Intézetben magyar szakemberek bevonásával szakcsoport alakult, melynek egy év alatt megoldást kellett volna találnia erre a kérdésre. Információnk alapján a szakbizottság többször tanácskozott, de a magyar iskolákra vonatkozó óraszámemelés egyszer sem került terítékre.

Az általunk megszólított pedagógusok és iskolaigazgatók azt mondták, hogy hivatalosan nem kaptak tájékoztatást a történelemórák számának szeptembertől esedékes alakulásáról. A változást a minisztérium hivatalos fórumai sem jelzik. Több pedagógus úgy fogalmazott, hogy azon sem lepődne meg, ha a tárca közvetlenül a tanév kezdete előtt jelezné a változást, hiszen ilyenre is volt már példa. Matus Mónika, a szenci alapiskola igazgatója a következő órarendjeinek összeállításakor a korábbi állapotból indult ki. „Mi minden évben egy szabad órát hozzáadunk a történelemhez. Szerintem, nem lehet úgy tanítani a magyar történelmet, hogy a mohácsi vész után Mária Terézia következik. Ha megemelik az órák számát, akkor sem kell változtatnom” – magyarázta Matus Mónika. Az oktatási minisztérium sajtóosztálya az óraszámokkal kapcsolatos kérdésünkre szűkszavúan annyit közölt, hogy „2018. szeptemberétől nem tervezzük a magyar iskolákban a történelemórák számának emelését”. Nagy valószínűséggel Plavčan korábbi döntése továbbra is csak a szlovák iskolákra fog vonatkozni. A történelemórák kerettanterveinek átdolgozása szerepel a kisebbségekre vonatkozó stratégiában is. Bukovszky László (Híd) kormánybiztos elmondta, hogy a módosításról már egyeztetett a tárcával és a pedagógiai intézettel. Szeptemberre azonban biztosan nem készül el az új kerettanterv.