Néhány MKP-s az Összefogásért dolgozik

Az Összefogás augusztus végén kezdte meg az aláírásgyűjtést. A mozgalomnak kevesebb mint három hónapja van arra, hogy összegyűjtse a szükséges 10 ezer aláírást, kidolgozzon egy programot és összeállítsa a 150 fős választási listát. Mózes Szabolcs, a mozgalom előkészítő bizottságának tagja korábban elmondta: bízik abban, hogy mindez sikerül, és a 2020-as parlamenti választáson alternatívát kínálhatnak a magyar szavazóknak.

Az aláírásgyűjtése az utóbbi hetekben felgyorsult, és egyre többen segítenek a mozgalomnak, köztük MKP-hoz köthető személyek is. Bauer Ildikó, az MKP komáromi önkormányzati képviselője elsők között állt az Összefogás mellé. A mozgalom kampányvideójában kijelenti: jelenleg esélytelennek látja, hogy a Híd és az MKP összefogás nélkül bejussanak a parlamentbe, ezért is szükséges az Összefogás. Bauer lapunknak elmondta, nem lát problémát abban, hogy az MKP képviselőjeként egy új párt létrehozását segíti.

– mondta az önkormányzati képviselő.

Az aláírásgyűjtéshez szintén csatlakozott Nagy Dávid, az MKP korábbi érsekújvári képviselője, aki idén az európai parlamenti választáson is indult, szintén az MKP színeiben. Nagy érdemben nem reagált a kérdéseinkre, az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban annyit mondott, fontosnak tartja a politikai vérfrissítést, mely más szintre emeli a magyar érdekképviseletet. „A lényeg, hogy azok az emberek, akik mindezt komolyan gondolják, bejussanak a törvényhozásba. Történhet ez egy új tömörülésben vagy egy új megnevezés alatt, vagy akár egy jobboldali koalíció keretein belül, a lényeg, hogy arra a megoldásra kell törekednünk, és azon kell dolgoznunk, hogy a felvidéki magyarság biztosan képviselve legyen a parlamentben” – közölte Nagy.

Az MKP képviselőinek tevékenysége azért lehet problémás, mert a párt alapszabálya kimondja: a tagsági viszony megszűnik, ha a tag más pártba vagy mozgalomba kéri felvételét, vagy annak tagjává vált. Menyhárt József, az MKP elnöke szerint jelenleg aggályos az alapszabályra hivatkozni.

„Most nem olyan időket élünk, amikor bárkit kizárnánk, vagy nem zárnánk ki. Úgy gondolom, hogy szükség van összefogásra, és azt kell megkeresni, hogy ki és hol tehet ezért. Változatlanul ezt gondolom, még akkor is, ha ajánlatot kapunk egy szlovák párttól. Összefogásról beszélünk, lehet, hogy mások mozgalomban gondolkoznak, mi pártról beszélünk”

– fogalmazott Menyhárt, aki korábban elmondta, hogy az MKP nem állít teljes listát, 75 helyre a párt járási szervezeteinek jelöltjei kerülnek, a lista másik felét pedig civil aktivistáknak és közéleti személyiségeknek kínálják fel. Az aláírást gyűjtő mkp-sok párttagságával kapcsolatban hozzátette: ilyen kérdésekkel a párt etikai bizottsága foglalkozik majd.

Bauer Ildikó lapunknak elmondta, az MKP-ból egyelőre senki nem bírálta a döntése miatt. „Nem tartok attól, hogy bírálni fognak, hozzám nem érkezett ilyen kritika. Kitartok a véleményem mellett, mely szerint az etnikai képviseletre szükség van, és mivel a két párt vezetése nem tudott megegyezni, így egy alulról építkező mozgalom által szeretnénk megteremteni annak az esélyét, hogy legyen közös magyar lista a parlamenti választáson” – közölte Bauer. Szerinte egyelőre korai arról beszélni, hogy elindulna-e az Összefogás választási jelöltlistáján.

Az aláírásgyűjtésbe szintén besegít Zachar Pál, ipolysági önkormányzati képviselő, akit korábban az MKP és a Híd helyi alapszervezete is támogatott, és az MKP listáján indult a parlamenti választáson. Az Összefogás hétfőn közzétett egy videót, melyben Zachar elmondta, hogy az ipolysági csapattal már több mint ezer aláírást összegyűjtöttek. Zachar lapunknak hangsúlyozta, hogy mindig is független jelölt volt, és a két magyar párttal pusztán azért működött együtt, mert a céljaikban megtalálták a közös pontokat.

„Ahogy akkor is, most is azt hangsúlyozom, hogy a közösséget érintő témákban mindig a közös pontokat kell keresni és partnerségeket kell építeni. Az Összefogás mozgalom egy kiváló lehetőség arra, hogy egy közös platformon tudjanak együtt dolgozni azok az emberek, akik szintén hisznek az egység erejében”