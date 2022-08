Nagyszombat megyében az utolsó percig húzódik a Szövetség jelöltállítása

A Szövetség Nagyszombat megyei Kerületi Tanácsa pénteken ül össze, hogy döntsön arról, a párt MKP-platformjának elnökét, Berényi Józsefet állítja-e megyeelnökjelöltnek. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a jelenleg is megyealelnöki pozíciót betöltő Berényit a párt galántai járási szervezete jelölte újra a megye vezetőjének. Korábban a Dunaszerdahelyi járásban Mózes Szabolcs (Összefogás-platform), a párt alelnöke kelt versenyre vele a megyeelnök-jelöltségért. Míg azonban a Szövetség járási elnöksége Mózest indította volna, egy szavazattal ugyanis felülkerekedett Berényin, addig a járási konferencia nem hagyta jóvá az Összefogás politikusának jelölését. Így a Szövetség dunaszerdahelyi járási szervezete jelen pillanatban nem állított potenciális megyeelnökjelöltet.

Arról, hogy a párt végül Nagyszombat megyében kit indít a megyeelnöki tisztségért, a Szövetség helyileg illetékes Kerületi Tanácsa hivatott dönteni. A testület mindössze a jelöltállítás augusztus 30-i határideje előtt pár nappal, augusztus 26-án, most pénteken ül össze. A tanács új neveket nem terjeszthet be, így csak Berényi indítását tudják szavazásra bocsátani. A testület öt MKP-s delegáltja minden bizonnyal Berényit támogatja majd, a Híd három és az Összefogás-platform két küldötte azonban nem biztos.

Berényi helyett

Nagy József, az Összefogás dunaszerdahelyi vezető képviselője lapunknak elmondta, szerintük a három platform által országosan megválasztott pártelnök, Forró Krisztián (MKP-platform) lenne az ideális megyeelnökjelölt. „Nem Berényi József ellen, de a felvidéki magyarság önbizalmáért szállunk síkra” – nyilatkozta Nagy, aki szerint baklövés lenne belső platformérdekektől vezérelt megyeelnökjelölt állítása. Olyan személyt szeretnének látni a lista élén, aki az eddigi pályafutása során legkevésbé volt megosztó a régióban és országos szinten is. „Új arcot, aki mögé mindhárom platform választói be tudnak állni” – jelentette ki azzal, hogy a magyar jelöltnek most esélye van arra, hogy megnyerje a választást. Az Összefogás politikusa szerint nem a jelölt személyes ambíciónak, vagy a politikai tapasztalatnak kell mérvadónak lennie, hanem a párt egysége a fontos.

Forró azonban lapunknak úgy nyilatkozott, nem szeretne azzal foglalkozni, elfogadna-e egy megyeelnöki jelölést. A pártvezető, aki egyébként szintén az MKP-platform tagja azt hangsúlyozta, jelenleg Berényi neve szerepel a Kerületi Tanács előtt, aki szerinte alkalmas a tisztségre.

Mózes Szabolcs (Összefogás-platform), aki járási szinten már korábban versenyre kelt Berényivel a megyeelnökjelölti tisztségért, nem tudta megmondani, küldötteik támogatják-e az MKP-s jelöltet a Kerületi Tanácsban. „Úgy tudom, eddig nem győzte meg a testület tagjait” – tette hozzá. Az Összefogás politikusa jelenleg nem tekint magára jelöltként. „Augusztus 26-án vagy lesz jelöltünk, vagy nagyon gyorsan egy rátermett, a választók számára elfogadható jelöltet kell találnunk. Súlyos hiba, hogy ezt nem sikerült már egy hónapja lezárnunk, mert nem hívták össze a tanács ülését” – tette hozzá.

Rigó Konrád, a Híd-platform elnöke arra a kérdésre, támogatják-e Berényi megyeelnök-jelöltségét, elmondta, ezt az ügyet még nyitottnak tekintik. A platformban ugyanis még nem született erről döntés. „Aggályaink vannak afelől, hogy a platformelnök integráló személyiség tud lenni” – tette hozzá. Rigó úgy látja, elképzelhető az a forgatókönyv, hogy pénteken a Kerületi Tanács nem szavazza meg Berényi indítását. Szerinte, ha ez így történne, a határidőig hátralévő öt nap elegendő idő, hogy a párt szervei legitim módon válasszanak ki valakit. „A járási konferenciáknak kell jelölteket állítania” – emelte ki, és hozzátette, mivel fontos döntésről van szó, az idő rövidsége nem lehet akadálya annak, hogy összehívják a szóban forgó testületeket. „A Szövetségnek van elég nagy formátumú politikusa ebben a megyében, a pártelnököt is beleértve” – véli Rigó. Balódi László, aki a Híd delegáltjaként a Kerületi Tanács tagja, lapunknak hétfőn megerősítette, tárgyalnak az MKP-platformmal Berényi támogatásának kérdéséről. „De nem jött olyan visszajelzés, hogy tovább tudjunk lépni” – nyilatkozta azzal, hogy az ügybe akár a párt elnöke, vagy döntőbírósága is beavatkozhat.

Berényi szerint

Maga a jelenleg is hivatalban lévő megyei alelnök, Berényi, aki az MKP-platformot is vezeti, az üggyel kapcsolatban lapunknak elmondta, a platformja támogatja őt, de a Galántai járásban a Híd és az Összefogás küldötteinek támogatását is megkapta. „Amennyiben a Kerületi Tanács ülésén hat dunaszerdahelyi és négy galántai küldött fog részt venni, akkor az utóbbiak feltételezhetően mellettem szavaznak, ahogy az MKP-platform küldöttei is, és meglenne a jelölésem” – mondta. Berényi szerint ez akkor változna csak meg, ha az Összefogás és a Híd a korábbi egyezséget felrúgva nyolc delegáltat küld a Dunaszerdahelyi járásból és csak kettőt a Galántaiból. Berényi arról is beszélt, van rá esély, hogy a Kerületi Tanács végül nem állít jelöltet. „De ez sem a Szövetség, sem pedig az itt élő magyarság érdekeit nem szolgálja” – tette hozzá.