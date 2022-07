Megválasztották a Szövetség nyolc megyei képviselőjelöltjét, elnökjelöltet nem sikerült

A dunaszerdahelyi volt az utolsó nagyobb járások egyike, ahol megegyezés született az őszi, megyei választásokon induló képviselőjelöltek kilétéről. Ebben sikerült megállapodásra jutni hétfőn. A korábbi megegyezésnek megfelelően az MKP platform 6, a Híd és az Összefogás platformok pedig 1-1 jelöltet indítanak az őszi választásokon. Így néz ki a párt megyei képviselőjelöltjeinek névsora a dunaszerdahelyi járásban:

MKP Platform: Menyhárt József, Orosz Csaba, Fenes Iván, Hájos Zoltán, Bacsó László és Polák László.

Híd Platform: Balódi László

Összefogás Platform: Nagy József.

A Szövetség járási elnöke a dunaszerdahelyi járásban Fenes Iván (MKP Platform) bősi polgármester lett.

Nem született azonban megállapodás a megyeelnökjelölt személyéről. A járási elnökség javaslatának értelmében az Összefogás Mózes Szabolcsot, Szövetség országos alelnökét javasolta a megyei elnökjelölt pozíciójára, a dunaszerdahelyi járás MKP platformja Berényi Józsefet. A járási elnökség a két jelölt közül szavazással választott, amit Mózes Szabolcs, a Szövetség országos alelnöke nyert. A hétfői konferencia elé beterjesztett javaslatot azonban a küldöttek elutasították, vagyis nem választották meg elnökjelöltnek a pártjuk országos alelnökét. Mózes megválasztása a konferencián – titkos szavazással – két szavazaton múlott, 40:38 arányban. A szabályzat úgy van felállítva, hogy a javaslat alapján, igen-nem lehetőség közül választhatnak a küldöttek. Tehát, nem jelöltek között választanak. Így nem ment át Mózes, valójában nem volt elég szavazata, hogy megyeelnökjelölt legyen.

Nagy József nyilatkozott lapunknak:

A Szövetség szempontjából abszolút sikerként látom a tegnapi első, járási dunaszerdahelyi alakuló gyűlést, hiszen a megyeelnökjelöltön kívül mindenben megegyeztünk, mindent meghatároztunk, jóváhagytunk. Megalakult a járási elnökség, eldöntöttük hány tagú lesz, az egyezségek mindig be voltak tartva. Úgy látom, a dunaszerdahelyi járáson belül, együttműködésre képes három platform van. Ami a megyeelnökjelölt személyét illeti, mi az elejétől kezdve szorgalmaztuk a partnereinknél, hogy egy új, járásbeli jelöltet állítsunk. Biztos, hogy motiválná a szavazókat egy idevalósi jelölt, aki tudja hozni a régi gárdát és új választókat is be tud csatornázni. A járási elnökségbe bejött két név, a dunaszerdahelyi járás MKP platformja Berényi Józsefet javasolta, az Összefogás pedig Mózes Szabolcsot. A Híd platform nem javasolt senkit. Az elnökségi titkos szavazást Mózes Szabolcs nyerte 9:8 arányban, Berényivel szemben. Innentől Mózes volt a jelölt. Végül azonban nem sikerült őt megválasztani, mert ezt a konferencia küldöttei nem hagyták jóvá. A demokrácia dönt, a többség így látta jónak. Megyünk tovább, sikerült jó kaliberű jelölteket választani. Azon fogunk igyekezni, hogy sikeresek legyünk a választásokon, megvannak a jelöltek, sorakozzunk be mögéjük. Mi nem platformokban gondolkodunk, és nagyon jó lenne, ha senki nem platformban gondolkodna. Jó lenne, ha mihamarabb megérnének azok a feltételek, hogy pártként és nem platformként tudjunk gondolkodni.