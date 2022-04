Megy az adok-kapok Naď és Tabák között

Romana Tabák (OĽaNO) képviselő pár napja a közösségi oldalán tett kijelentést az Sz-300-as rendszer átadásával kapcsolatban, amelyet nem támogatott. „Nem szeretném, ha Szlovákia bekapcsolódna a háborús konfliktusba” – írta a bejegyzésében. A védelmi miniszter, Jaroslav Naď nem hagyta szó nélkül a képviselő kijelentését.

„Mindig is tiszteltem Romana szakértelmét a rakétarendszerek terén. A speciális teniszütők az ő területe, maradjon meg ennél a témánál, és ott tényleg van mondanivalója szakmailag is. A többit bízza a szakértőkre” – mondta a Hospodárske novinynak.

Tabák szerint a védelmi miniszter ezzel „belerúgott” egyet a nőkbe. A két politikus vitájára Kristián Čekovský (OľaNO) képviselő is reagált, aki „sárgát” adna Tabáknak és Milan Kuriaknak (OľaNO) is, aki szintén az Sz-300-as rendszer átadása ellen szólalt fel. „A valódi munka helyett az emberek a bejegyzései vagy a nemzeti park patakjában készült fotói alapján ítélnek meg minket. Ezzel kiszorítja magát a többi kollégával és a velem való közös munkából is. Ez az Ukrajnának nyújtott katonai segítséggel kapcsolatos megjegyzései miatt is így van, amelyektől elhatárolódom” – mondta Tabákkal kapcsolatban.

Mit szóltak a párton belüli konfliktushoz a szakértők? Válasz a galériában!

Galéria

(pluska)