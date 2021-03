Matovič nem érzi magát felelősnek azért, hogy két képviselő is elhagyta a koalíciót

Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő szerint Miroslav Kollár az egyik leghangosabb ellenzéki képviselő volt a parlamentben. Állítása szerint a pártból való távozása után a Za ľudí is fellélegzett. Mint mondja, a képviselő távozása egyáltalán nem érdekli, úgy, ahogy Tomáš Valáškáé sem.

„Okoskodik, miként tudna nyugati vakcinákat szerezni, de egyetlen ampullát sem hozott, úgyhogy én szereztem, Oroszországból” – reagálta a kormányfő Valáška távozására.

Matovič továbbra is állítja, az országos tesztelés az egyetlen orvosság a jelenlegi helyzetre, ezt pedig azzal támasztja alá, hogy a novemberi szűrést követően csökkent a kórházi kezelésre szorulók száma. A kormányfő szerint azonban most nincs szó tömeges tesztelésről. „Hatalmas a különbség. Akkor egy hét alatt 3,7 millió tesztet végeztünk, most pedig hetente 1,7 milliót” – mondta.

A miniszterelnök nem jelentette ki egyértelműen, hogy engedi beoltatni magát a Szputnyik V-vakcinával. „Nem tudom, hogy szeretnék-e ezt az emberek látni. Ha ez bizonyítékként szolgálna arról, hogy nem félek a vakcinától, akkor nincs vele problémám” – jelentette ki.

Matovič arról is beszélt, hogy az orosz vakcinával történő oltásra önkéntesen lehet majd jelentkezni, de szeretnék ezt egy bizonyos korhatároz kötni.

