Már a 16 éven felüliek is regisztrálhatnak az oltásra, módosult a kijárási tilalom kezdete

Pozsony | Csütörtöktől már a 16 évnél idősebb lakosok is kérhetik a Covid-19 elleni védőoltást, az egészségügyi minisztérium ezért kénytelen volt módosítani a virtuális váróterem szabályain.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a jelentkezők már nem választhatnak az oltási központok közül, csak a járást jelölhetik be, a konkrét helyszínt a rendszer határozza meg. Ez vonatkozik a vakcinákra is: nem lehet választani. Róbert Suja, az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) ideiglenes vezetője elmondta: az algoritmus a korcsoport és az egészségügyi állapot alapján határozza meg, hogy ki milyen vakcinát kap. Hozzátette, elsőbbséget élveznek a krónikus betegek és az idősek, tehát az egészséges fiataloknak valószínűleg még jó ideig várniuk kell az időpontra.

A tárca eredetileg azt tervezte, hogy csak a 18 éven felülieket oltják be, de a Pfizer kutatásai szerint a készítmény 16 éves kortól adható. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter szerint a 16 és 18 év közöttiek kizárólag Pfizer-vakcinát fognak kapni, amíg nem bizonyosodik be, hogy más vakcina is alkalmas a fiatalok oltására.

Ugyancsak mától egy órával később, 21:00-tól lép érvénybe a kijárási tilalom.

(nar)