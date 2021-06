Magyarország és Szlovákia hamarosan kölcsönösen elismerheti az oltási igazolásokat

Szlovákia és Magyarország még mindig nem fogadja el egymás oltási tanúsítványait, de napokon belül életbe léphet az erről szóló egyezmény. Ekkor pedig az orosz és a kínai vakcinával való oltás után kiállított igazolványokkal is be lehet majd lépni Szlovákiába. A gyakorlatban azonban a határon csak az nem megy át, aki nem akar.

Pozsony | Szlovákia és Magyarország még mindig nem fogadja el egymás oltási tanúsítványait, de napokon belül életbe léphet az erről szóló egyezmény. Ekkor pedig az orosz és a kínai vakcinával való oltás után kiállított igazolványokkal is be lehet majd lépni Szlovákiába. A gyakorlatban azonban a határon csak az nem megy át, aki nem akar.

Az országba való belépéskor Szlovákia el fogja ismerni a Magyarországon beadott, de az unióban nem regisztrált orosz és kínai vakcinákkal való oltás után kiállított ún. védettségi igazolványokat, jelentette be vasárnap közösségi oldalán Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár. Azt közölte, már értesítették is Budapestet, hogy Szlovákia a kínai Sinopharm- és az orosz Szputnyik V-vakcinával való oltást igazoló dokumentumot is el fogja fogadni. „Az egyetlen probléma az volt, hogy a védettségi igazolványon Magyarország nem tüntette fel az 1. és a 2. oltás dátumát” – írta. Az igazolványokon valójában szerepel dátum, de azok néha az első, máskor a 2. oltás időpontjára vonatkoznak. Klus arról is beszélt, az oltás időpontját majdnem az összes uniós államban kiadott igazolás tartalmazza és a közös, uniós oltási útlevélben, a green passban is benne lesz. Szerinte valószínűleg ezen a héten sikerül lezárni az ügyben folyó egyeztetéseket a magyar féllel, és életbe léphet az igazolások kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény. A budapesti kabinet múlt heti közlése szerint a magyar védettségi igazolvány digitális verziója június 15-ig tartalmazni fogja a vakcinák típusát és mindkét oltás dátumát.

Klus ugyanakkor tagadta azokat a híreszteléseket is, hogy Szlovákia azért nem kötötte még meg a megállapodást, mert Pozsony nem akarta elismerni az unióban nem regisztrált Szputnyik V-vakcinával való oltás után kiállított magyarországi igazolványokat. Klus szerint a késlekedést valójában az okozta, hogy a magyar dokumentumok jelenleg nem tartalmazzák az oltás dátumát. Ez a probléma azonban a magyarországi védettséget igazoló okostelefonos alkalmazás június közepén várható frissítésével megoldódhat, az online dokumentumból a vakcina beadásának dátuma mellett az oltóanyag típusa is leolvasható lesz.

Ivan Korčok (SaS-jelölt) szlovák külügyminiszter a hétfői sajtótájékoztatóján az orosz Szputnyik V-vakcináról szólva elmondta, annak gyártója sem az Európai Gyógyszerügynökségnél (EMA), sem az Egészségügyi Világszervezetnél (WHO) nem kérte a készítmény regisztrációját. Valójában az orosz gyártó elindította a folyamatot, de nem küldte meg az ehhez szükséges összes dokumentumot. Korčok a hiányzó uniós regisztráció ellenére megerősítette, Szlovákia el fogja fogadni azokat a tanúsítványokat, amelyek ezen vakcinákkal való oltásról szólnak. „A Szputnyikot el fogjuk ismerni, hiszen ez a vakcina nálunk már engedélyezett és Magyarország is használja” – mondta Korčok.

Hol tartunk?

Korábban Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője közölte, Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter már aláírta a magyar védettségi igazolványok elismeréséről szóló dokumentumot, később pedig arról is tájékoztatott, az ügyben a szlovák külügynek és a tiszti főorvosnak is lépnie kell. A szlovák egészségügyi minisztériumnál próbáltuk megtudni, hogy miről szólt a kérdéses dokumentum, de lapzártáig nem kaptunk választ. Hasonlóképpen érdeklődtünk a magyar külügynél is, hogy megkötötték-e már a megállapodást, de cikkünk megjelenéséig szintén nem érkezett válasz. Bár erről hivatalos információ egyelőre nincs, valószínűsíthető, hogy az egyezmény létrejötte után a szlovákiai igazolásokat a határátlépésen kívül az összes olyan magyarországi helyen, így például múzeumokban, éttermekben, rendezvényeken is elfogadják, ahol a belépéshez védettségi igazolvány kell.

Szlovákia az oltási tanúsítványok elfogadásáról kétoldalú megállapodást kötött már például Horvátországgal, Csehországgal, Ausztriával, Németországgal, Szlovéniával, Bulgáriával, Dániával és Lengyelországgal is. Klus azonban arra figyelmeztet, hogy Ausztria nem fogadja el a Szputnyik V-vakcinával való oltás után kiállított igazolást.

Formalitás?

A szlovák külügyminisztérium honlapján lévő tájékoztatás szerint Magyarország június 22-ig hosszabbította meg a határellenőrzést és csak 17 átkelőnél lehet átlépni a szlovák–magyar határt. A nem magyar állampolgárok Magyarországra való beutazása, a szlovák tárca tájékoztatása szerint, alapesetben tilos, rengeteg azonban a kivétel. Így például, aki az előző 6 hónapban átesett a Covid-19-betegségen, a teherautó-sofőrök és a sportesemények résztvevői is beléphetnek, de méltányossági kérelemmel más okból is Magyarországra lehet utazni. Külön szabályozás vonatkozik az ingázókra, akik a magyar oldalon 24 órára a határtól számított 30 km-s sávban tartózkodhatnak.

Az olvasóink és kollégáink tapasztalta szerint azonban a szlovák és magyar határon való átkelés jelenleg egyáltalán nem jelent különösebb nehézséget. A Magyarországra való belépéskor az ottani rendőrök a Szlovákiából érkezők személyes okmányait, esetleg a munkáltatójuk által kiállított igazolást vagy az oltási tanúsítványt, negatív teszteredményt ellenőrzik. A vonattal Magyarországra utazók dokumentumait a rendőrök le is fényképezik. Többen számoltak be azonban arról, hogy az ellenőrzés gyakran formalitás, a szlovákiai oltási vagy munkáltatói igazolást tüzetesebben nem vizsgálják. A szlovák személyazonossági igazolvánnyal, útlevéllel rendelkező olvasóink a Szlovákiába való visszatéréskor sem ütköztek nagyobb nehézségbe. A szlovákiai rendőrök gyakran a dokumentumokat sem kérik, a közúti határátkelésnél sokszor meg sem állítják az autókat.