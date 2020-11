Magyar kampány indul a népszámlálás előtt

A jövő év eleji népszámláláson két kérdésnél is megadhatjuk, milyen nemzetiséghez tartozónak érezzük magunkat. A cenzus előtt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és több civil szervezet felvilágosító kampányt indított, elsősorban a nemzetiségre vonatkozó kérdésekre koncentrálnak.

Kovács Balázs, a kampány koordinátora a kezdeményezésről tartott szerdai sajtótájékoztatón arról beszélt, szerintük nem garantált, hogy a második kérdésnél megjelölt nemzetiséget figyelembe veszik a kisebbségi jogok meghatározásánál. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az érintett állami szervek álláspontja sem egységes azzal kapcsolatban, hogyan értelmezzék a felmérés adatait, kit számítanak egy-egy nemzetiséghez. A kampány szervezői erre hivatkozva úgy döntöttek, a magyarokat arra buzdítják, hogy a főleg interneten kitöltött és ezáltal önbevallásos kérdőívben csak az első helyen jelöljék be a nemzetiségüket.

„A magyarság szempontjából egyértelműen az a legjobb megoldás, ha a magyar nemzetiséget kizárólag első helyen és egyedüliként jelöljük meg” – fogalmazott Kovács.

Mindenki számít

Kovács azonban arról is beszélt, a nemzetiségre vonatkozó második kérdés pozitív hozadéka, hogy azoknak, akik nemzetiségi felmenőkkel is rendelkeznek, de aktívan nem kötődnek a magyar közösséghez, lehetőséget ad kulturális gyökereik bevallására.

„A lehető legtöbb magyarhoz, magyar származással bíró személyhez és a kultúránkhoz kötődő emberhez kell eljuttatnunk azt az üzenetet, hogy a népszámláláskor vállalják nemzetiségüket és az anyanyelvüket” – mondta.

Hozzátette, egy befogadó magyarságképben gondolkodnak. „A magyar közösség tagjainak számítanak a magyar ajkú romák, a részben magyar felmenőkkel bírók, de a vegyes házasságban és külföldön élők is” – magyarázta a tájékoztató kampány koordinátora. Szerinte a két nemzetiség bejelölésének lehetősége a magyar ajkú romák esetében is hozzáadott értéket jelenthet, hiszen sokszor elsődlegesen magyar nemzetiségűnek vallották magukat. Kiemelte, hogy a nagyvárosokban élő, részben magyar felmenőkkel bíró személyek tájékoztatására külön odafigyelnek majd. „Figyelni kell arra, hogy felhívjuk a figyelmüket, a második kérdésben jelöljék meg a nemzetiségi gyökereiket” – mondta.

Hozzátette, a kérdőív kitöltésével kapcsolatos részletes magyar nyelvű tájékoztatást az állami szervek nem végzik el. „Így ez a feladat is a szlovákiai magyar szervezetekre hárul” – jelentette ki azzal, hogy úgy látják, sokak számára nem egyértelmű, a magyar nemzetiség megjelölése hátránnyal nem, előnnyel azonban annál inkább jár. A népszámlálás adataiból vezetik le többek közt a kisebbségi nyelvi jogokat.

Keresik a forrásokat

Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője szerint a demográfiai adatokból látható, hogy a magyar nemzetiségűek száma Szlovákiában fokozatosan fogy. „Nehéz megbecsülni, hogy mennyivel fog csökkenni a magukat elsődlegesen magyar nemzetiségűeknek valló személyek száma” – mondta azzal, hogy a helyzetet az etnikai hovatartozásra vonatkozó két kérdés most tovább bonyolítja. „Én a magam részéről örülnék annak, ha az elsődlegesen magyar nemzetiségűek száma nem csökkenne jobban, mint a korábbi népszámlálások alkalmával” – tette hozzá.

Tokár elmondta, a kampányban részt vesz a Csemadok, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szövetség a Közös Célokért, a Fórum intézet, a Diákhálózat, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége, illetve a református egyház képviselői, de más aktivisták és szakemberek is csatlakoztak. „A kisebbségi kormánybiztos is figyelemmel követi a kampány alakulását” – tette hozzá azzal, hogy a népszámlálást előkészítő Statisztikai Hivatallal is kapcsolatban vannak.

Arról is beszélt, hogy a kampányt a Kisebbségi Kulturális Alap forrásaiból és egyéb adományokból szeretnék finanszírozni, de a magyar állam segítségére is számítanak. Az eddigi kiadásokat a Kerekasztal költségvetésének átütemezéséből fedezték. Tokár arra is rámutatott, a két nemzetiségre vonatkozó kérdés miatt a kampánynak többféle üzenetet kell egyszerre közvetítenie. Egyben arra is törekedni szeretnének, hogy minimalizálják azok számát, akik nem töltik ki az ívet.

Jövőre tartják a népszámlálást A népszámlálást Szlovákiában jövő február 15. és március 30. között tartják.

Az ilyen felmérés először valósul meg legnagyobbrészt elektronikus formában.

A magyar civil szervezetek a www.nepszamlalas.sk címen egy honlapot indítottak, ahol a felvilágosító kampánnyal kapcsolatos információkat teszik közzé. Itt érhető el egy jelentkezési felület is, amelyen keresztül aktivistákat szeretnének a kezdeményezésbe bevonni, de adományokat is várnak, amelyekből a kampány költségeit szeretnék fedezni.