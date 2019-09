Macerásabb lesz a bankkártyás fizetés

Szeptember 14-től egy uniós szabály értelmében változnak a bankkártyahasználat feltételei. Kicsit macerásabb lesz fizetni, de mindez a kártyatulajdonosok biztonsága érdekében történik.

Az Európai Unió PSD2 irányelvének változásai nemcsak a bankkártyás fizetést érintik, az online vásárlásoknál is bevezetik a szigort, igaz, ez utóbbi esetében Szlovákia halasztást kért, de várhatóan egy éven belül a változások elérik a szlovákiai online kereskedelmet is.

A legfontosabb változás, hogy már a kisebb, tehát 20 euró alatti kártyás fizetésnél is elkérhetik a PIN-kódot. Eddig ezt egy érintéssel el lehetett intézni, szeptember 14. után már előfordulhat, hogy a terminál csak akkor engedélyezi a fizetést, ha a kártya tulajdonosa megadja a négyjegyű biztonsági kódját.

Az érintéses fizetés ugyanúgy működik majd, mint eddig, tehát nem kell bedugni a kártyát a leolvasóba, csak a terminálon be kell pötyögni a PIN-kódot. A szabály értelmében akkor kéri a rendszer a kódot, ha az érintéses fizetések összege eléte a 150 eurót. Továbbra is érvényben marad, hogy ha 20 euró fölötti összeget fizetünk kártyával, akkor azt csak a PIN-kód megadása után fogadja el a terminál. Lesznek kivételek is, például azok a fizetések, amelyeket gyakran hajt végre a kártya tulajdonosa (útdíj, parkolási díj stb.)

A bankkártyahasználat mellett módosulnak a webes fizetések, valamint az online banki felület használatának szabályai is.



Itt már csak a többszintű biztonsági azonosítás után tudjuk használni a rendszert, ami azt jelenti, hogy a kártyaszám, illetve a kártyán szereplő adatok megadása már nem elég – szükség lesz egy olyan egyedi azonosító megadására is, ami biztonságosabbá teszi az online bankrendszer használatát. Ez lehet egy egyszeri, a bank által kiküldött biztonsági kód (általában SMS-ben érkezik), egy QR-kód (az applikáció hozza létre), ujjlenyomat vagy Face ID. A lényeg, hogy az első adatot bárki ismerheti (kártyaszám, PIN-kód, bejelentkezési jelszó), a következő biztonsági szinten szereplő azonosítót azonban csak a kártya tulajdonosa. Azaz ezt követően sokkal nehezebb lesz a kártyacsalók dolga, hiszen hiába adja meg egy webes vásárlásnál a kártya adatait, ha nem tudja – márpedig nem fogja tudni – a következő biztonsági szinten igazolni a fizetést.

Az online kereskedésre vonatkozó biztonsági szigorításokat tehát egyelőre Szlovákiában nem vezetik be, mivel a hazai kereskedők nem készültek fel időre a változásra. Azt azonban még nem tudni, mennyi halasztást kap az ország, a bankszövetség számításai szerint kilenc hónapon belül az webes vásárlásoknál is megjelenik a szigor. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az internetes vásárlásoknál mi ne találkoznánk a többszintű biztonsággal, hiszen a legtöbb országban szeptember 14-től átáll erre a rendszerre. Azaz, ha egy másik uniós ország webshopjában vásárolunk, akkor kérni fogják az egyedi azonosítást.

A hazai bankok is készülnek a változásra. Néhány kivár, amíg ténylegesen életbe lép az irányelv, némelyik már most is alkalmazza a kétszintű biztonsági rendszert. A három legnagyobb bank közül a Szlovák Takarékpénztár ügyfelei ezt követően egyszeri, SMS-kóddal tudják használni a rendszert – mind a webes felület, mind az applikáció használatánál. Eltűnik a GRID-kártya használata. A Tatra banka ügyfelei ezentúl is 3D secure kóddal vagy a MobilePay alkalmazásban, az egyszeri kártyaszámmal tudják hitelesíteni a fizetést. A bank tájékoztatása szerint az alacsony összegű fizetéseknél bevezetik a kivételeket, itt nem lesz szükség a második szintű biztonsági azonosításra. A VÚB ügyfelei az eddigiek szerint tudják használni a kártyát fizetésre, mivel a tájékoztatás szerint egyelőre a szlovákiai e-kereskedők nem vezették be a 3D Secure biztonsági azonosítást. A bank az internetes fizetéseket monitorozni fogja, ha biztonságosnak találja, akkor engedélyezi a tranzakciót.