Lassan kiderül, hogyan utazhatunk nyáron

A járványügyi szakértőkből álló konzílium csütörtök este jóváhagyta a külügyminisztérium által kidolgozott utazási jelzőlámpát. Erről Martin Klus számolt be a közösségi oldalán. Az államtitkár ismertette a dokumentum néhány részletét is. Ez alapján kiderült, hogy az országok jelölésére három színt alkalmaznának: zöldet, pirosat és feketét.

A zölddel jelölt országok lennének a kevésbé kockázatos úti célok, ezekben a járványhelyzet kifejezetten kedvezően alakul, és a beoltottak száma is biztatóan emelkedik. Klus közzétette a jelzőlámpa első verzióját, eszerint a zöld sávba tartoznának az uniós tagállamok, valamint Izrael, Ausztrália, Új-Zéland és Japán is.

A zöld országokból hazatérő személyekre kevésbé szigorú előírások vonatkoznának. Azoknak, akik ilyen helyszínről érkeznek, és már be vannak oltva vagy pedig az utóbbi fél évben átestek a koronavíruson, mindössze annyi a teendőjük, hogy regisztrálnak az eHranica rendszerébe (www.korona.gov.sk/ehranica). Nem kell a határon felmutatniuk negatív tesztet és karanténba sem kell menniük.

Azoknak viszont, akik zöld országból térnek haza, de nincsenek beoltva, vagy az utóbbi 180 napban nem voltak fertőzöttek, át kell esniük egy PCR- vagy egy antigénteszten. Amennyiben ez pozitív lesz, 14 napos karantén vár rájuk. Ha a teszt nem mutat fertőzést, nem kell karanténba menniük.

Klus Facebook-bejegyzéséből nem derül ki, hogy milyen régi tesztet kell felmutatni a hazatérésnél. Ha abból indulunk ki, hogy Szlovákiában jelenleg milyen teszteket fogadnak el, akkor egy 24 óránál nem régebbi antigéntesztre, vagy egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztre lehet szükség.

Egyelőre az sem világos, hogy ki tartozik a „beoltott személyek” kategóriába. Szlovákiában jelenleg azoknak nem kell tesztre menniük, akiket már beoltottak az mRNS-vakcinák második dózisával (Pfizer/BioNTech, Moderna), és az oltás óta eltelt 14 nap, illetve a vektor alapú vakcinák első dózisával (AstraZeneca, Johnson&Johnson), és az oltás óta eltelt 28 nap.

A részleteket csak akkor tudjuk meg, ha a kormány jóváhagyja a dokumentumot, és a Közegészségügyi Hivatal kiadja az erről szóló rendeletet. Klus szerint ez a következő napokban megtörténhet, hiszen a jelzőlámpának már május 27-én érvénybe kellene lépnie.

A pirossal és feketével jelölt országokra szigorúbb szabályok vonatkoznának. Az innen hazatérő személyeknek mindenképpen karanténba kellene vonulniuk, függetlenül attól, hogy beoltották-e őket, vagy esetleg átestek a víruson. Klus egyelőre csak annyit árult el, hogy a két szín között valószínűleg a karantén hosszában lesz különbség.

Az utazási szemafort minden héten frissítik majd a járványügyi szakértők. A külügyi államtitkár megjegyezte, hogy a nyaralási szezon kezdetéig még sok változás történhet a járványtérképen.

„Több, pirossal jelölt országnál is meg van az esély, hogy még nyár előtt a zöld zónába kerülnek, például az Egyesült Államok vagy Kanada, de a folyamat sajnos fordított is lehet, vagyis a piros országok feketévé is válhatnak, ha valamelyikben felbukkannak a kockázatos mutációk – jelenleg főként az indiai variánsról van szó”