Lajčák: Kiderítem, mi állhat Michal Kučera elutasítása mögött

Pozsony | Miroslav Lajčák (Smer-SD-jelölt) külügyminiszter a következő napokban kideríti, mi állhat a mögött, hogy elutasították Michal Kučerát, Szlovákia legújabb jelöltjét az Európai Unió (EU) Törvényszéke bírói posztjára. Ezt a kormány szerdai ülése után jelentette ki a külügyi tárca vezetője, melyen elmondása szerint ezt a kérdést is megvitatták.

„Nem teljesen normális dolog az, hogy négy jelöltünket is elutasították” – jegyezte meg Lajčák, aki nem hajlandó elhinni, hogy Szlovákia képtelen egy színvonalas jelöltet felkínálni. „Minden lehetséges, én nem zárok ki semmit, de ezt furcsának tartom. Már régóta utazom ebben a bizniszben, és az ösztöneim általában nem csapnak be, most pedig azt súgják, hogy valami nincs rendben” – tette hozzá.

Hasonló véleményen van Gál Gábor (Most-Híd) igazságügy-miniszter is. „Négy jelöltet még senkinek sem utasítottak el. Más országok igazságügy-minisztereitől azt az információt kaptam, hogy találkoztak ezzel. Valamilyen probléma merült fel, de nem a konkrét jelöltekkel” – fűzte hozzá. Mindkét miniszter egyetértett abban, hogy van értelme újabb jelöltet állítani.

Gál elismerte, hogy Szlovákiának gondot okoz az európai ügyész hivatalának betöltése is. „Három jelöltet kellene állítanunk. Az első választás sikertelen volt, valószínűleg a második után sem lesz meg a kellő számú jelölt” – fűzte hozzá. Ezzel összefüggésben a kormány jóváhagyta a jelöltekre vonatkozó korhatár eltörlését.

Az említett bírói posztot Szlovákiának már 2016 szeptemberében be kellett volna töltenie. Kučerát 2018 novemberében titkos szavazáson választotta meg jelöltnek a Bírói Tanács. Tizenöt jelen lévő tagból tízen szavaztak Kučera mellett.

Kučera Szlovákia negyedik jelöltje volt az EU egyik legfontosabb bírói tisztségére. Az előző jelöltek – Mária Patakyová, Radoslav Procházka és Ivan Rumana – sem feleltek meg az Európai Unió Tanácsa brüsszeli bizottságának.