Kuciak-per: ezúttal az ügyészek tanúskodtak

Idén februárban megkezdődött a Kuciak-per újratárgyalása. A Specializált Büntetőbíróság 2020 szeptemberében úgy döntött, meggyőző bizonyítékok hiányában felmenti a gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočnert és Alena Zsuzsovát. A gyilkosság elkövetője, Miroslav Marček korábban már beismerte a tettét, őt 25 évnyi szabadságvesztésre ítélték, csakúgy, mint Szabó Tamást, aki szintén segédkezett a két fiatal kivégzésében, ő volt Marček sofőrje. Szabó ugyan tagadta bűnösségét, ennek ellenére az ítélet már az ő esetében is jogerős. Az ötödik vádlottat, Andruskó Zoltánt, aki összekötő szerepet vállalt Zsuzsová és a kivégzőosztag között, külön eljárásban ítélték el – vádalku fejében 15 éves börtönbüntetést kapott.

Az ügyészség azonban fellebbezett a Specializált Büntetőbíróság döntése ellen, így az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé került, amely végül visszadobta azt az STŠ szenátusa elé. Az újraindult per azóta csak bonyolódott, mivel a bíróság úgy döntött, összevonja a Kuciak-gyilkosságot azzal az üggyel, amelyben Daniel Lipšic speciális ügyész, Maroš Žilinka főügyész és Peter Šufliarsky egykori főügyészhelyettes meggyilkolását tervezték. A két ügynek három közös vádlottja is van: Kočner mint megrendelő, Zsuzsová mint közvetítő és Szabó mint segítő.

A főügyész likvidálása

A keddi tárgyaláson elsőként Žilinka járult a bíróság elé. A jelenlegi főügyészt még 2017 őszén, vagyis a Kuciak-gyilkosság végrehajtása előtt akarták kivégezni. Žilinka ekkoriban még a Speciális Ügyészségen dolgozott, és több olyan üggyel is foglalkozott, amelyben Kočner is érintett volt. Andruskó Zoltán a korábbi vallomásában azt mondta, 70 ezer eurót kaptak volna Žilinka kivégzéséért. Andruskó a megrendelést állítólag továbbította az egyik ismerősének, Dušan Kracinának, aki szintén vádlottként szerepel az ügyben, de ő tagadja, hogy tervezték a gyilkosságot. A vád szerint azonban már javában zajlottak az előkészületek, és végül csak azért nem végezték ki Žilinkát, mert Andruskó megijedt. Úgy gondolta, hogy lehallgatják a telefonját, és állítólag valaki az autóját is átkutatta.

Maroš Žilinka - TASR-felvétel

A főügyész kedden a szenátus előtt beszélt arról, hogy élte meg az említett időszakot.

„Én személy szerintem sohasem vettem észre semmi különöset körülöttem vagy a családom körül. Úgy értem, nem észleltem, hogy valaki követett volna, vagy esetleg jártak volna utánam. A magánéletemben és a szakmámban sem éreztem soha, hogy valaki nyomást gyakorolt volna rám vagy esetleg fenyegetett volna”

– vallotta Žilinka.

Egy gyanús esetet említett csak, amikor az autószervizben kiderült, hogy a kerekéről hiányoznak a csavarok, de a főügyész akkor nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget. Továbbá kijelentette, a gyilkosság megrendelése szerinte nem függhet össze mással, csakis a munkájával, a szálak pedig Kočnerhez vezethetnek.

„Ez volt az érzésem. Ezzel nem állítom, hogy ő tette, mert erre nincs bizonyítékom”

– jegyezte meg a főügyész.

200 ezer Lipšicért

A vád szerint Žilinka után Daniel Lipšic lett volna a következő áldozat. A jelenlegi speciális ügyész 2017 őszén még ügyvédként dolgozott. Andruskó vallomása alapján Zsuzsová azt a parancsot adta, hogy a gyilkosok akkor csapjanak le, amikor Lipšic és Žilinka egy helyen tartózkodnak, és így mindkettőt egyszerre elintézhetik. Lipšic meggyilkolásáért állítólag 200 ezer eurót kaptak volna.

Daniel Lipšic - TASR-felvétel

Az aktuality.sk hírportál szerint Kočner ki nem állhatta a jelenlegi speciális ügyészt. A közös múltjuk hosszú évekre nyúlik vissza, amikor Lipšic még belügyminiszterként dolgozott. Akkoriban tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen egy gyanús banki művelet ellenőrzéséről beszélt. Bár Lipšic konkrét nevet nem említett, de a sajtó kiderítette, hogy Kočnerről van szó, aki hárommillió eurót utalt át Máltáról az egyik számlájára. Kočner akkoriban nagyon dühös volt, sajtótájékoztatókon üzengetett Lipšicnek, sőt, feljelentést is tett ellene.

A speciális ügyész a tárgyaláson elmondta, Kočner meg is fenyegette őt. Amikor még parlamenti képviselő volt, az épületben összetalálkozott a nagyvállalkozóval, aki azt mondta neki, hogy tönkretette a lánya életét, ezt pedig nem hagyja annyiban. Az említett banki botrány ugyanis összefüggött Kočner lányával is. Lipšic erre azt válaszolta, nála veszélyesebb emberek is fenyegették már őt, és nem hagyja magát megfélemlíteni.

A tárgyaláson Kočner azt kérdezte a speciális ügyésztől, hogy ki szivárogtatta ki a sajtónak az érzékeny információkat a banki botránnyal kapcsolatban. Lipšic azt állította, nem ő tette.

Kočner ismerőse

A harmadik áldozat Peter Šufliarsky lett volna, akit 2018 nyarán, vagyis a Kuciak-gyilkosság után akartak eltenni láb alól. A kivégzőosztag először egy bombát akart elrejteni az egykori főügyészhelyettes háza előtt található kukába, de végül változott a terv, és fegyverrel akarták kioltani az életét. A gyilkosságért 100 ezer eurót kaptak volna. Az egyik végrehajtó a már említett Szabó Tamás lett volna, aki nemrégiben mindenkit meglepett azzal, hogy bűnösnek vallotta magát az ügyészek meggyilkolását érintő vádpontokban. Korábban, a Kuciak-per során végig tagadta a bűnösségét. Szabó azonban egyelőre nem tett vallomást, mindössze csak azt ismerte el, hogy bűnös.

Peter Šufliarsky - TASR-felvétel

Šufliarsky a bíróságon elmondta, ismerte Kočnert, sőt, személyes kapcsolatban is volt vele. Állítólag Dobroslav Trnka korábbi főügyész születésnapi rendezvényén ismerkedtek meg. Kočner odament hozzá, bemutatkozott, később tegeződni kezdtek.

„Akkor meglepett, hogy Kočner úr tudta, ki vagyok, honnét származom és hol dolgozom”

– mesélte Šufliarsky a tárgyaláson. Ezt követően többször is találkoztak, a Főügyészség épületében és azon kívül is, sőt, telefonon keresztül is üzengettek egymásnak.

Šufliarsky is azt vallotta, hogy a gyilkosság megrendelése a munkájával függhetett össze. Ő maga is dolgozott olyan ügyeken, amelyekben Kočner szerepelt. Egy alkalommal még a hírhedt nagyvállalkozó technológiai eszközökkel zajló megfigyelését is elrendelte (kamerák, lehallgatókészülékek). A vallomása alapján Šufliarsky sem sejtette, hogy megfigyelték ők. Azt is csak később tudta meg, hogy a rendőrségi adatbázisokban többször is átvilágították őt.

A politikai vonal

Az utóbbi két napban a szlovák politikai színtér is a Kuciak-ügytől volt hangos. Az apropót ezúttal Robert Fico, a Smer elnöke szolgáltatta, aki párttársaival együtt Nyitrán tartott egy tüntetést. Az egykori miniszterelnök heves, érzelmektől fűtött beszédet tartott a demonstráción, és egyebek mellett azt is kimondta, hogy majd egyszer elárulja, ki gyilkolta meg Kuciakot, a nyilvánosságot pedig sokkolni fogja az igazság. A tüntetésről készült videó másnap felkapott lett a közösségi médiában, a koalíciós képviselők pedig ezt követően reagáltak is az említett mondatra.

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter hétfőn este a közösségi oldalán azt írta, Fico végre nyilvánosan is kimondta, amit páran már régóta sejtenek, hogy saját maga is jól ismeri a gyilkost.

Andrej Stančík, az OĽaNO frakciójának tagja kijelentette, ha a Smer elnöke tudta, ki volt az elkövető, azonnal vallomást kellett volna tennie a rendőrségen. Éppen ezért felszólították Žilinkát, hogy kezdjen vizsgálódni az ügyben.

Az újságírók a tárgyalás előtt megkérdezték a főügyészt, mit fog tenni Fico kijelentéseivel kapcsolatban. Žilinka azt mondta, nem látta a videót Ficóról, mivel az utóbbi napokban nem volt ideje közéleti kérdésekkel foglalkozni. Állította, ellenőrizni fogja az esetet.

