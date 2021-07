Kotlebáék átvennék Orbánék homofóbtörvényét

Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő elmondta, a szélsőjobboldali ĽSNS parlamenti frakciójának tagja, Miroslav Urban egy olyan törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amely a budapesti parlament által elfogadott pedofilellenesnek nevezett jogszabály szlovák változata lenne. Gyimesi erről csütörtökön este, a Gombaszögi Nyári Táborban tartott közéleti beszélgetésen nyilatkozott. A magyar törvény heves bírálatokat váltott ki, mert diszkriminatív a nem heteroszexuális személyekre nézve.

Gombaszög | Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő elmondta, a szélsőjobboldali ĽSNS parlamenti frakciójának tagja, Miroslav Urban egy olyan törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amely a budapesti parlament által elfogadott pedofilellenesnek nevezett jogszabály szlovák változata lenne. Gyimesi erről csütörtökön este, a Gombaszögi Nyári Táborban tartott közéleti beszélgetésen nyilatkozott. A magyar törvény heves bírálatokat váltott ki, mert diszkriminatív a nem heteroszexuális személyekre nézve.

Marian Kotleba pártjának képviselője valóban beadta a törvénytervezetet, amely a magyar jogszabályhoz hasonlóan, tartalmazza például azt is, hogy a 18 éven aluliak számára tilos a médiában megjeleníteni a homoszexualitást. A megfogalmazás általánossága miatt a tiltás a népszerű televíziós sorozatokra is vonatkozhat. Gyimesitől a rendezvényen megkérdeztük, hogy a törvényhozásban megszavazza-e az ellenzékben ülő szélsőséges képviselők által benyújtott javaslatot, de az OĽaNO frakciójában ülő magyar politikus erre nem válaszolt. Gyimesi ugyanakkor korábban már nyilvánosan is kiállt a magyar homofóbtörvény mellett, amit a gombaszögi beszélgetésen megismételt.