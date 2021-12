Korčok: Engem nem lehet provokálni 

A szlovák külügyminiszter az évértékelőjében arról beszélt, az ország szomszédjaival való viszony jó. Ennek kapcsán a szlovák-magyar kapcsolatokról elmondta, 2021-ben arra törekedett, hogy olyan témákat nyisson meg, amelyekről addig nem beszéltek. "Ez volt az oka, hogy október 5-én Pozsonyba hívtam Szijjártó Pétert és nyíltan megneveztem azokat a kérdéseket, amelyekben nincsenek válaszaink" - mondta a magyar külügyminiszterrel való találkozóról, amelyről mi is részletesen beszámoltunk. Korčok ezekkel a témakörökkel kapcsolatban előrelépésről beszélt. Szerinte ennek példája, hogy a magyar állam visszalépett attól, hogy a környező országokban, így Szlovákiában is termőföldet vegyen. Ugyancsak ide sorolta, hogy állami tulajdonban lévő Magyar Villamos Művek elállt attól a szándékától, hogy megvásárolja a Közép-szlovákiai Áramszolgáltatót. Itt fontos megjegyezni, hogy a szlovák kormány gyakorlatilag megakadályozta, hogy az adásvétel létrejöjjön.

Elszámolás Szijjártóval

"Ugyanakkor vannak még olyan kérdések, ahol még várjuk a válaszokat" - folytatta a szlovák külügyminiszter és a Magyarországról Szlovákiába érkező kulturális, oktatási és vállalkozásfejlesztési támogatásokat említette. Arról is beszélt, sikerült felújítani a történelmi kérdésekkel foglalkozó bizottság munkáját. Mindezt annak érdekében, hogy azokról a témákról, melyekről a szlovák és magyar oldalnak különböző értelmezése van, a szakemberek beszéljenek és így elkerüljék az átpolitizálásukat. A miniszter által említett értelmezés és a magyar történelemfelfogás akkor került a figyelem középpontjába, amikor Kövér László (Fidesz), a magyar parlament elnöke Somorján felavatta a Beneš-dekrétumok nyomán 1947-ben meginduló erőszakos kitelepítések áldozatainak emlékművét. Kövér a beszédében azt mondta, bocsánatkérés nélkül nincs és nem lehet megbocsátás, amire a szlovák külügy diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak. "Az év végén egyfajta elszámolást tartalmazó levelet küldök a magyar külügyminiszternek, hogy tudassam vele, hol tartunk ezekben a témákban" - tette hozzá.

Korčok szerint a probléma itthon van

A külügyminiszter szerint Szlovákián belül van a politikumnak egy része, amely nem tudja elfogadni, hogy ő tényszerűen kommunikál a magyarországi féllel. "Nem tudják elfogadni, hogy bizonyos dolgokat meg akarok oldani, és nem akarok úgy tenni, mintha egyes problémák nem is léteznének" - mondta. Korčok elfogadhatatlannak tartja, hogy ha ennek fényében nyilatkozik meg Szlovákia és Magyarország közti viszonyokról, akkor ezek a hazai politikai szereplők úgy állítják be azt, hogy a szlovákiai magyarság ellen támad. "Azt szeretném üzenni a hazai politika ezen részének, mint külügyminiszter, nem hagyom, hogy provokáljanak, nem fogok válaszolni erre a kártyára, amely a sovinizmussal határos" - mondta, de nem nevezte meg, konkrétan kitől kapta a kérdéses támadásokat. Úgy látja, sok tekintetben Szijjártó az ő oldalán áll. "Úgy érzem, hogy a szlovák és a szlovákiai magyar politika főleg emiatt ideges" - tette hozzá.

Arra a kérdésre, miként értékeli, hogy Gyimesi György a kormányzó OĽaNO parlamenti képviselője magyargyűlölőnek nevezte őt, Korčok azzal válaszolt, ezzel nem neki, hanem a kérdéses pártnak kell foglalkoznia. A miniszter szerint ebben az esetben a szlovák magyar kapcsolatok kárára próbál valaki politikai tőkét kovácsolni. "Azzal kapcsolatban, hogy ő, illetve egyes magyar nyelvű portálok is ilyet mondtak rám, én csak azt kérdezem, vajon ki profitál ebből" - kérdezett vissza a miniszter. Gyimesi, de a Szövetség vezetője, Forró Krisztián is bírálta a minisztert, mivel a budapesti szlovák nagykövet, Pavol Hamžík találkozott a Márki-Zay Péter magyarországi ellenzéki vezetővel. "Az lett volna a probléma, ha a nagykövetünk nem lett volna ott" - állt ki a találkozó mellett Korčok, és rámutatott, a francia elnök, Emmanuel Macron is találkozott Márki-Zayjal.

Mi lesz a V4-gyel?

Korčok arról is beszélt, a V4-en belül azokban a témákban fognak együttműködni a másik három országgal, amelyekben egyetértés van és amelyek Szlovákia érdekeit szolgálják. "Nyíltan kimondom azonban, nem szeretném, ha a V4 még jobban átpolitizálódna, hogy olyan problémák kerüljenek ebbe a viszonyrendszerbe, amelyek Magyarországnak és Lengyelországnak az unióval való problémái. Ez ugyanis nem a V4-ek dolga" - jelentette ki a miniszter. A V4-eken belül azzal sem szeretne foglalkozni, hogy a lengyel és a magyar alkotmánybíróság úgy döntött, az adott tagországok jogrendszerét az uniós jog fölé lehet rendelni. Korčok nem értett egyet azzal, hogy Magyarország és Lengyelország problémaforrásnak tekinti az uniót, illetve azzal a modorral sem, ahogy erről az érintettek nyilatkoznak. "Nem akarom, hogy ezzel azonosítsanak engem" - jelentette ki a miniszter.

A miniszter arról is beszélt, ebből a szempontból várja már, hogy jövő júliusban Szlovákia átvegye a V4-ek soros elnökségét, bízik benne, hogy ez az időszak nyugodtabb viszonyokat hozhat majd. Hozzátette, Szlovákiának nagyon jó az együttműködése Ausztriával és Csehországgal a slavkovi hármak csoportosulásban. Korčok elmondta, érdeklődve figyelik a cseh kormány alakulását, és meghívta Ján Lipavský jövendőbeli cseh külügyminisztert Pozsonyba. Arról is beszélt, ebben az évben sikerült jó kapcsolatokat kiépíteni Ukrajnával is. A kelet-ukrajnai határon felvonuló orosz katonai erővel kapcsolatban hangsúlyozta, mindenképpen diplomáciai megoldásra van szükség. Ebbe szerinte beletartozhat az Oroszország elleni szankcióknak a megelőlegezése is.

Globális kérdések

Korčok szerint a 2021-ben a világ instabil és kiszámíthatatlan volt. Legfontosabb kihívásként a klímaváltozást, a technológiai fejlődést és a régióban, illetve globálisan zajló konfliktusokat nevezte meg. A külügyminiszter az év leghangsúlyosabb globális témájaként a koronavírus okozta világjárványt, pontosabban a betegség ellen védő oltás elérhetővé válását nevezte. "A tudomány a 21. században képes arra, hogy felvegye a versenyt a világjárvánnyal" - mondta. Az EU sikereként könyvelte el, hogy az uniónak sikerült elegendő vakcinát beszereznie, illetve, hogy működésbe léptek a COVID-Pass tanúsítványok, amelyek a pandémia idején bizonyos mértékben lehetővé teszik az utazást. Korčok rámutatott, a világjárvány legyőzéséhez elengedhetetlen, hogy a fejlett országok a kevésbé fejlett államoknak is elegendő vakcinát biztosítsanak. Példaként az Afrikai kontinenst említette, ahol az átlagos átoltottság 6 százalék körül van. Hozzátette, Szlovákia is részt vesz a globális oltási programban, a kormány 1,5 millió adag vakcinát adományozott erre a célra, további 840 ezer adag oltóanyagot osztottak szét, Ruanda, Kenya, Ukrajna, Vietnam között és a jövőben szállítmányokat küldenek majd Örményországba is.

Élő beszélgetés

A külügyminisztérium már korábban egy beszélgetéssorozatot indított, amelynek az idei utolsó részére csütörtökön este hat órakor kerül sor. A panelbeszélgetés keretében az évértékelő témáiról újságírók kérdezik majd a minisztert. A beszélgetés élőben követhető és vissza is nézhető a külügyminisztérium Facebook-oldalán.