Sulík elzavarja a magyar befektetőt

„Nem értek egyet azzal, hogy a szlovák áramszolgáltató kisebbségi tulajdonrésze a magyar állami tulajdonban levő MVM kezére kerüljön. Nem látom ugyanis az értelmét az olyan privatizációnak, amelynek a végén újra egy állami cég lesz a tulajdonos” – mondta el a szerdai kormányülés előtt Sulík, aki azonban azt is elárulta, hogy nem tetszenek neki a magyar kormány elmúlt időszakban meghozott egyéb döntései sem. Sulík ezzel kapcsolatban a magyar kormány szomszédos országokban tervezett, időközben azonban visszavont földvásárlásait említette.

A Közép-szlovákiai Áramszolgáltató 49 százalékos tulajdonrésze 2013-tól a cseh Energetický a průmyslový holding (EPH) tulajdonában van, a fennmaradó, 51 százalékos tulajdonrész továbbra is az államé. Az EPH azonban most úgy döntött, hogy eladja a tulajdonrészét, és az e.dennikn.sk portál információi szerint a 49 százalékos tulajdonrészéért folyó verseny fináléjába a német E.ON és a cseh ČEZ mellett a 100 százalékos állami tulajdonban levő magyar MVM Csoport is bejutott, ráadásul ez kínálta érte a legnagyobb összeget, nagyjából 1,2 milliárd eurót.

A szlovák politikusok – pártállástól függetlenül – az elmúlt napokban hangos ellenkampányt indítottak a magyar cég ellen, amibe most a liberális párt vezetője is beszállt.

„Nem szeretném, hogy a magyar állam jelentős tulajdonrészt szerezzen egy jelentős szlovákiai vállalatban. A stratégiai infrastruktúráról szóló jogszabálynak köszönhetően azonban az állam megakadályozhatja a tulajdonrész értékesítését, azzal, hogy nem ért vele egyet”

– mondta el Sulík, aki szerint az erről szóló határozatjavaslatot már a legközelebbi kormányülésre szeretné beterjeszteni. A gazdasági miniszter elmondta azt is, hogy kedden találkozott a Közép-szlovákiai Áramszolgáltató igazgatótanácsi elnökével, akinek már szintén jelezte, hogy az állam nem ért egyet az eladással. Az államnak ugyan elővételi joga van az említett tulajdonrészre, Sulík azonban egyelőre nem árulta el, hogy élnek-e ezzel a jogukkal, szerinte ugyanis a részvénycsomag ára 1,250 milliárd euró körül mozog. (mi, TASR)