Kočner áll a Hlavné správy mögött?

Kočner a Threema-alkalmazás segítségével küldött titkosított üzeneteket Norbert Bödör nyitrai vállalkozónak, amelyekben arról írt, hogy bevásárolta az magát az összeesküvés-elméleteket terjesztő portál tulajdonosai közé. A kérdéses kommunikációt a Postoj nevű portál hozta nyilvánosságra. „Március 1-től már »részvényes« vagyok. De kérlek, ezt tartsd meg magadnak” – állítja Kočner a Hlavné správy nevű dezinformációs portálról. Egy másik üzenetben pedig azt írja, csak „inkognitóban” szerepel a tulajdonosok körében.

A Denník N arra hívja fel a figyelmet, hogy a Hlavné správy 2016-ban még olyan tartalmakat közölt, amelyek a Kotleba-féle, szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppártot támogatták. Az újságíró és jegyese 2018-as meggyilkolása után azonban hirtelen irányt váltott a portál és elkezdte a Smert támogatni. Ekkor jelentettek meg egy, Tibor Gašpar akkori rendőrfőkapitánnyal készített interjúsorozatot. Ebben igyekeztek pozitív képet mutatni Gašparról, akiről kiderült, hogy közel áll Norbert Bödör nyitrai vállalkozóhoz és a gyilkosság megrendelésével vádolt Kočnerhez is. Gašparnak végül többek közt a nyilvánosság nyomására távoznia kellett tisztségéből és a rendőrség kötelékéből is. A Denník N arra is emlékeztet, hogy a Hlavné správy hitelteleníteni próbálta Adam Valčeket, a Sme napilap tényfeltáró újságíróját, aki Kočner után nyomozott. A dezinformációs portál a magyar származású amerikai milliárdosról, Soros Györgyről is összeesküvés-elméleteket terjesztett.

Sólymos Karin, a Pátria rádió álhírek elemzésével és tényellenőrzéssel foglalkozó szakembere elmondta, a Hlavné správy nem mondható hagyományos sajtóterméknek, hiszen a portálnak gyakran felróják, hogy nem tartja be az újságírói etika szabályait. Példaként a vélemény és ténycikkek közti világos különbségtétel mellőzését említette. A szakember hozzátette, nehéz objektíven megállapítani, hogy az adott portál milyen politikai szereplőnek kedvezően ferdíti az információkat. Sólymos szerint az ilyen alternatív médiumok bevett módszere, hogy a valódi hírek közé gyakran kevernek manipulált cikkeket.