Jó hír a sofőröknek: nyit az R7-es gyorsforgalmi

Az utat hivatalosan délelőtt nyitották meg, ám még néhány óráig eltart, míg reálisan felengedik rá az első gépkocsikat, a megnyitásra ugyanis még a rendőrségnek áldását kell adnia, az egyenruhásoknak le kell ellenőrizniük a teljes szakaszt. A projekt kivitelezője szerint legkésőbb késő délután nyithat meg reálisan a gyorsforgalmi.

Mit segít az új út?

Erre a kérdésre holnap, a munkahét kezdetén fogjuk csak megkapni a pontos választ. Ami biztos, hogy a gyorsforgalmi út nagy segítséget jelent azoknak, akik naponta ingáznak a túlzsúfolt I/63-as úton. Főleg a Somorján, Dénesden és Csöllén élőknek jelent majd hatalmas segítséget, hiszen jelentősen tehermentesíti az ezeken a községeken áthaladó főutat. Nemcsak a személyautók, hanem a teherforgalom is kikerülheti majd ezeket a községeket az új R7-es úton.

Az, hogy mi történik majd közvetlen a főváros, Pozsonypüsköi előtt, ahova a D4 az eredeti I/63-as útra vezeti vissza a forgalmat, egyelőre kérdéses. Elképzelhető ugyanis, hogy ezen a szakaszon alakulnak majd ki jelentősebb dugók, s nem kizárt, hogy a kocsisorok nemcsak a D4-es körgyűrűn sorakoznak majd Pozsony irányába, hanem az eredeti, I/63-as úton is. Jobb lesz majd a helyzet ellenirányban, hiszen a sofőrök közvetlenül Pozsony után felhajthatnak majd a D4-es körgyűrűre, a Ketelec-kereszteződésen eltérhetnek az R7-es gyorsforgalmira, s folytathatják útjukat Somorja és Dunaszerdahely irányába.

Mennyit spórolunk?

Jelenleg, míg nem indult be a legnagyobb forgalom, erre a kérdésre is aránylag nehéz válaszolni. Az egyetlen becslés, amely jelenleg a rendelkezésünkre áll, az INEKO gazdaságkutató intézet elemzői dolgozták ki. Eszerint a ma átadott, összesen közel 30 kilométernyi úton a sofőrök körülbelül 13 percet spórolhatnak meg – ideális körülményekben. Ha ha viszont figyelembe vesszük, hogy az I/63-as úton nemegyszer egy óránál is tovább várakoztak az autók a dugókban, a gyorsforgalminak köszönhetően sokkal jelentősebb lehet a megtakarítás, mint 13 perc. Még akkor is, ha az R7-es hosszabb is az eredeti elsőrendű főútnál, a gépkocsik ugyanis sokkal gyorsabban haladhatnak majd rajta.

Mit adnak még át?

Ha minden jól megy, akkor nyár végén átadhatják a D4-es körgyűrű következő szakaszát egészen a Pozsonypüspöki-kereszteződésig. Ennek köszönhetően elérhetővé válik sorozatban a harmadik feljárat a körgyűrűre. Ezt követően folytatnák a D4 átadását Pozsonyivánkáig (Ivánka pri Dunaji), ez a szakasz keresztezi a Szencre vezető régi főutat.

S itt jönnek a gondok. Egyelőre senki sem tudja, mikor sikerül befejezni a D4-es egyik legfontosabb szakaszát, a Nagyszombat irányába haladó D1-es sztrádával való kereszteződést. Enélkül ugyanis a D1-ről érkező gépkocsik nem tudnak majd ráhajtani a körgyűrűre, mint ahogy a Csehország, Ausztria és Magyarország irányából érkező teherforgalom sem használhatja a körgyűrűt.

A gond azzal van, hogy a projekt szerint a D4-es a már létező D1 alatt halad, ami miatt a jelenleg használt sztrádát le kell bontani és meg kell emelni. Ezt a munkálatot viszont az állam elfelejtette megrendelni a kivitelezőtől, így a csatlakozás megépítését nem is tartalmazza a szerződés. Mivel a kivitelezővel utólag sem sikerült megegyezni, a csatlakozást az államnak kell megrendelnie. Hogy erre mikor kerül sor, egyelőre nem tudni.

A további problémás szakasz pedig a D4-es körülbelül egy kilométeres szakasza Horvátjárfalunál. Ha kiderül, hogy az alapokba valóban olyan törmeléket és hulladékot hordtak, amely nem felel meg a kritériumoknak, s amelyeknek köszönhetően az alapok nem bírják ki a terhelést, a szakaszt le kell majd bontani és újra kell építeni.