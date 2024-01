Ismét elsők vagyunk a drágulásban, az éves infláció üteme már elérte a 6,6 százalékot

Az euróövezetben a két és fél éves mélypontnak számító tavaly novemberi 2,4-ről decemberre 2,9 százalékra gyorsult az infláció éves üteme – derül ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Eszerint az egyes összetevők közül az élelmiszerárak nőttek a legerőteljesebben, bár a növekedés üteme már mérséklődött novemberhez képest. Az élelmiszerek, alkoholtartalmú italok és dohánytermékek ára 6,1%-kal emelkedett decemberben az előző év azonos időszakához képest. Ezt a szolgáltatások árai követték, amelyek 4%-kal emelkedtek, ugyanolyan ütemben, mint novemberben. Az energiaárak éves szinten csökkentek, de a csökkenés üteme jelentősen lelassult. Míg novemberben 11,5%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest, decemberben 6,7%-os volt a visszaesés.

Az euróövezet tagországai között továbbra is látványos különbségek vannak. A legnagyobb drágulást az elmúlt hónapban is Szlovákiában mérték, ahol az Eurostat számításai szerint az éves infláció üteme elérte a 6,6 százalékot, vagyis több mint a duplája volt az eurózónás átlagnak. A sorban Ausztria következik 5,7 és Horvátország 5,4 százalékos drágulással. Ezzel szemben a legalacsonyabb inflációs rátát Belgiumban és Olaszországban regisztrálták, ez mindkét országban 0,5%-os volt. Az árak kevesebb mint 1%-kal nőttek Lettországban is.

Az elemzők azonban az idei évre már Szlovákia számára is kedvező hírekkel szolgálnak. „Arra számítunk, hogy az infláció idén Szlovákiában is jelentősen lelassul, a tavalyi év első felére jellemző kétszámjegyű szintről 4 százalék közelébe csökkenhet” – mondta el lapunknak Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. Szerinte az élelmiszerárak azonban továbbra is magas szinten maradnak, és a szolgáltatások áraira is erős lesz a nyomás. „Ez utóbbiakat nemcsak a nyersanyagárak korábbi drágulása befolyásolja, hanem a munkavállalók egyre magasabb bérigényei is” – tette hozzá az elemző.

Hogy az infláció üteme idén csökken a tavalyihoz képest, ahhoz jelentős mértékben járul hozzá a lakossági energiaárak állami támogatása is. „Hogy ennek pontosan milyen hatása lesz az inflációra, azt egyelőre nehéz megjósolni. Ami azonban biztos, hogy az energiaárak busás állami támogatása a későbbiekben megbosszulhatja magát, idővel ugyanis kénytelenek leszünk az árakat a piaci szinthez igazítani, a mostani lépéssel ezt így csak elodáztuk. A lakossági energiaszolgáltatás nagyvonalú állami támogatása ráadásul már most jelentős összeget von el a többi ágazattól” – figyelmeztet Horňák.