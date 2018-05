Idén 145 napot dolgoztunk az államra

Idén tíz nappal kevesebbet dolgozunk az államra, mint tavaly – derül ki az F. A. Hayek Alapítvány legfrissebb elemzéséből, amely azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a javulás ezúttal sem a kormánynak köszönhető.

„Szlovákiában idén május 25-én, vagyis tegnap volt az adószabadság napja, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy tegnapig az államra dolgoztunk, az év hátralevő részében pedig már magunkra. Ez a második legjobb eredmény a méréseink megkezdése óta” – nyilatkozta Tomáš Púchly, a Hayek Alapítvány elemzője. A Hayek Alapítvány 1999 óta vizsgálja a lakosság adóterheit, a könnyebb érthetőség kedvéért vezették be az adószabadság napját. Minél inkább kitolódik a dátum, elvileg annál több pénzt vesz el tőlünk az állam. A legalacsonyabb adóterhek ebből a szempontból 2008-ban voltak, amikor az adószabadság napja május 22-ére esett. Akkor 142 napot kellett dolgoznunk az államra, ami tavalyra 155 napra nőtt. Ez utóbbi az elmúlt tíz év legrosszabb eredménye volt.

145 nap az államé

„Tény, hogy míg tavaly 155 napot dolgoztunk az államra, idén ez 145-re csökkent, ami 2008 óta a második legjobb eredménynek számít. Aki azonban arra gondol, hogy ez a kormány takarékosabb gazdálkodásának vagy az adóterhek csökkenésének köszönhető, az nagyot téved” – vallja Púchly. Az adószabadság napjának a kiszámításánál ugyanis a közkiadásokat vetik össze az adott év bruttó hazai termékével (GDP). Minél kisebb a kiadások aránya a GDP-hez mérve, annál korábban van az adószabadság napja. Az alapítvány számításai szerint idén a megtermelt javak 39,34 százaléka vándorol az államkasszába, vagyis minden megtermelt euróból az állam több mint 39 centet vesz el. Tavaly ez még 42,43 cent volt, vagyis három évnyi folyamatos növekedést követően csökkent ez az arány.

Dinamikus gazdaság

„Az idei jó eredményt elsősorban a szlovák gazdaság dinamikus növekedése befolyásolta, aminek köszönhetően a GDP gyorsabban nőtt, mint az állami kiadások” – mondta Púchly. Sokat nyomott a latba azonban az is, hogy az elmúlt időszakban látványosan nőtt a foglalkoztatottság. A több alkalmazott több járulékot fizet az államkasszába, az államnak így kisebb összegre van szüksége a nyugdíjbiztosításban tapasztalható deficit pótlására. Idén ez 155 millió eurós megtakarítást jelent a tavalyihoz képest. „Szlovákia emellett továbbra is katasztrofális eredményeket ér el az uniós támogatások merítése szempontjából, ami azt jelenti, hogy az ezzel párosuló társfinanszírozásra is kisebb összeget kell fordítania” – tette hozzá a Hayek Alapítvány elemzője.

Kizsákmányoló állam

Az alkalmazottak helyzete azonban tovább romlott. A Hayek Alapítvány elemzői ugyanis azt is megvizsgálták, hogy az állam mekkora összeget vesz el tőlük. „Az állam az alkalmazott által megkeresett pénzösszeg, vagyis a teljes bérköltség több mint a felére teszi rá a kezét” – mondta Púchly. Míg tavaly az összes járulék és adó kifizetését követően a teljes bérköltség 47,25 százaléka maradt az alkalmazottnak, idén ez 47,01 százalékra csökkent. A pénzügyminisztérium számításai szerint a bruttó havi átlagbér Szlovákiában idén 1004 euró. Egy ilyen fizetéssel rendelkező alkalmazott teljes bérköltsége 1357 euró, a nettó fizetése azonban csak 765 euró. Ebből azonban még le kell számítanunk az üzletben áfaként vagy fogyasztói adóként kifizetett összeget is, ami után az alkalmazottnak csupán 638 eurója marad, ami a teljes bérköltség már említett 47,01 százaléka. Púchly szerint azonban még ez sem a végösszeg, hiszen a helyi adók vagy a koncessziós díjak nem szerepelnek a számításaikban.