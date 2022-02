Hol lehet Szlovákiában a legolcsóbban lakáshoz jutni?

„Az elmúlt év végén jelentős mértékben csökkent az eladásra kínált lakások száma, ami az árakra is rányomta a bélyegét. A tavalyi utolsó negyedévben a nyári hónapokhoz képest is csaknem 7 százalékkal nagyobb összeget kértek a lakóingatlanokért, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 22 százalékkal nőttek az árak, amire 2008 óta, vagyis nagyjából 13 éven nem volt példa” – állítja Roman Vrbovský, a szlovák jegybank elemzője a jegybank által kedden kiadott legfrissebb ingatlanpiaci felméréshez fűzött kommentárjában. A friss adatok szerint a lakóingatlanok átlagos négyzetméterenkénti ára az elmúlt év utolsó hónapjaiban 2262 euró körül mozgott, 139 euróval haladva meg a harmadik negyedévben mért átlagos árszintet. Az egy évvel korábbihoz képest 320 euróval nőtt a négyzetméterenkénti átlagár.

Régiós szakadék

„A legnagyobb árugrást ezúttal is Pozsony megyében regisztráltuk, ahol egy négyzetméterért az elmúlt hónapokban átlagosan 3091 eurót kértek, az egy évvel korábbi 2470 euróval szemben” – jegyezte meg Vrbovský. Aki azonban azt gondolja, hogy a lakóingatlanokat az ország legszegényebb régiójának számító Eperjes megyében kínálják a legolcsóbban, az nagyot téved. A sor végén a magyarok által legsűrűbben lakott Nyitra megye található, ahol a négyzetméterenkénti átlagár 1126 euró körül mozog, míg Eperjes megyében ez 1488 euró. Ez utóbbihoz képest még a Pozsonnyal szomszédos Nagyszombat megye is olcsóbb, ahol az átlagár 1425 euró. Besztercebánya megyében ugyanez 1221, Kassa megyében pedig 1531 euró.

Kicsi, de drága

Látványos különbségek vannak azonban a lakóingatlanok típusai között is. „A családi házak négyzetméterenkénti átlagára az egy évvel korábbihoz képest csaknem 32 százalékkal, 1800 euróra nőtt. A lakások négyzetméterenkénti átlagára ezzel szemben 2552 euró, nagyjából 20 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál” – tette hozzá Vrbovský. A legnagyobb kereslet a kisebb lakások iránt mutatkozik, így az sem csoda, hogy négyzetméterre átszámítva az egyszobás lakások a legdrágábbak (2900 euró/négyzetméter), a sorban a kétszobás (2713 euró), az ötszobás (2514 euró), a négyszobás (2408 euró) és a háromszobás (2369 euró) lakások következnek. A legnagyobb drágulást ezúttal egyébként a négyszobás lakások esetében mérték.

Mire számíthatunk?

Az elmúlt időszakban tapasztalt látványos ingatlanpiaci árugrás még mindig elsősorban a koronavírus-járvány okozta kínálatcsökkenéssel magyarázható. „2020-ban jelentős mértékben csökkent az új építésű lakások száma, ez a trend azonban a tavalyi év közepe felé megfordult. A friss adatok szerint az elmúlt év vége felé csaknem 80 ezer lakás építése volt folyamatban, amiből arra következtethetünk, hogy hamarosan stabilizálódhatnak a lakásárak” – állítja a jegybank elemzője. Látványos áresésre az elemzők szerint azonban belátható időn belül nem számíthatunk, így akik most szeretnének lakóingatlan vásárolni, azok nagy része továbbra is hitelfelvételre szorul, miközben ez utóbbira is egyre szigorúbb feltételek vonatkoznak.