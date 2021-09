Hétfőn hirdet ítéletet Dušan Kováčik ügyében

„A mai főtárgyaláson a záróbeszédek hangzottak el, a bíróság szeptember 20-án 16 órakor hirdet ítéletet" - mondta a TASR hírügynökségnek Katarína Kudjáková, a Speciális Büntetőbíróság szóvivője.

Dušan Kováčik pénteki záróbeszédében azt mondta, ártatlan, nem követte el azt, amivel vádolják. A főtárgyalás és a bizonyítási eljárás szerinte idő előtt fejeződött be. Azt mondta, nem úgy vizsgálták az ügyet, ahogyan kellett volna, és nem volt objektív a tárgyalás. „Ártatlan vagyok, ezt az elején megmondtam, ezt állítom most, és ezt fogom állítani még a halálos ágyamon is" – hangsúlyozta. A vádlott záróbeszéde közel három órán át tartott.

Michal Šúrek, a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze pénteken indítványozta, hogy 13 év letöltendő szabadságvesztést, valamint vagyonelkobzást szabjanak ki Dušan Kováčikra. „Olyan tisztségviselőről van szó, aki hosszú ideig állt a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem céljából létrehozott állami szerv élén" - mondta az ügyész, hozzátéve, hogy Dušan Kováčik a pozíciójával ellentétesen cselekedett, ezért kéri a szigorú büntetés kiszabását.

Dušan Kováčik jogi képviselői pénteken a volt különleges ügyész felmentését kérték minden vád alól. Azzal érveltek, hogy Dušan Kováčiknak nem lehetett köze a Takáč-banda néven elhíresült bűnözői csoporthoz, mivel a banda létezése nem bizonyított. A tanúvallomásokban felfedezett ellentmondásokról és a tanúk befolyásolásának gyanújáról beszéltek. Szerintük Dušan Kováčik ügyét főleg a vezeklő tanúk vallomására alapozták.

Dušan Kováčikot tavaly októberben vette őrizetbe a NAKA, miután vádat emeltek ellene, lemondott funkciójáról. Bűnszervezet megalapításával, működtetésével és támogatásával, valamint hivatali jogkörökkel való visszaéléssel és korrupcióval, továbbá bizalmas információk veszélyeztetésével vádolják. Tavaly október óta van vizsgálati fogságban.