Haščák: „A gyilkosság olyan határ, amelyet nem lehet átlépni”

Haščák a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított Marián Kočner egyik SMS-e kapcsán került először összefüggésbe az esettel. Ebben, egy hónappal a gyilkosság előtt Kočner azt írta Haščáknak, „egyébként egy fa...alap kicsinálásán dolgozom”. Erre a Penta vezetője így válaszolt: „Beszélünk róla, ha találkozunk”. Haščák napokon át nem tudott egyértelmű választ adni arra, kiről szólt a SMS, majd miután – saját bevallása szerint – visszalapozta a naptárát, rájött, a Gorilla-ügyön dolgozó nyomozócsoport főnökének, Lukáš Kyselicának a félreállítására célzott Kočner.

„Amikor megtudtam, hogy a nyomozati akta tartalmaz egy ilyen SMS-üzenetet, látogatáson voltam a feleségemmel. Csütörtök este volt, pénteken Prágában voltak találkozóim. Nem tudtam hirtelen, miről van szó. Most viszont 95–99 százalékra biztos vagyok benne, hogy az SMS ezzel az üggyel volt kapcsolatos” – mondta az interjúban Haščák. Elárulta azt is, hogy Kočnerrel később személyesen is találkozott, ám az SMS tartalmára már nem tértek vissza.

„A beszélünk róla ha találkozunk szókapcsolatot nagyon gyakran használom olyan helyzetekben, amikor valami nem érdekel, és többet nem akarok rá visszatérni”

– tette hozzá a Penta főnöke.



Nem gyilkosként ismerte



Haščák az interjúban többször megismételte, hogy Kočnert nem olyan emberként ismerte, aki képes lenne fizikailag inzultálni vagy megölni valakit. „Most a jelenleg köztudott tények ismeretében néznek rá, olyankor, amikor gyilkosság megrendelésével gyanúsított. De azt is látni kell, hogy mit gondolhattam róla abban az időben, amikor a szóban forgó SMS-t kaptam tőle” – mondta Haščák.

Kočnerral állítólag 1998-ban vagy 1999-ben találkozott először. „Olyan információ jutott ugyanis hozzám, hogy Kočner a Markíza tulajdonosa, és hogy el akarja adni. Találkoztunk, mert mi akkor meg akartuk venni. Tehát relatíve régóta ismerjük egymást, eleinte viszont csak nagyon elvétve találkozgattunk, talán egyszer három-négy év alatt. Kočner a tágabb ismeretségi körömbe tartozott, voltam a lánya esküvőjén, s az 50. születésnapján is. Én meg meghívtam az én negyvenesemre. Tény, hogy bizonyos körökben mozgott, de soha nem hallottam, hogy fizikai erőszakhoz folyamodhatna” – állítja Haščák.

Azt viszont elismerte, hogy miután kiderült, megölték Kuciakot, azonnal arra gyanakodott, hogy Koćner lehet az ügy hátterében.

„Tudtam, hogy Kuciak minőségi, számos adatot tartalmazó elemző írásokat írt Kočnerről. Feltételeztem, hogy Kočnert ez zavarhatta, annál is inkább, ha Kuciak írásai alapján újra megkezdték az eljárást néhány, őt érintő ügyben. Soha nem gondoltam volna viszont, hogy idáig fajulhatnak a dolgok. Úgy tűnt, Kočner olyan, mint egy kutya, amelyik ugat, de nem harap”

– mondta az interjúban Haščák.

A Penta főnöke szerint Kočner előtte soha nem panaszkodott Kuciakra, csak olyan újságírókra, akik a Penta tulajdonában levő lapoknak írtak. A Kočner elleni vádemelési javaslat is említi, hogy Kočner arra kérte, akadályozza meg, hogy nyilvánosságra kerüljön egy fénykép, amelyen látni, hogy nagyobb mennyiségű 500 eurós bankjegyet tart a kezében. A Penta szóvivője, Martin Danko tagadja, hogy Haščák bármikor megtiltotta volna egy fénykép közzétételét.

„Azt állította nekem, hogy hazudnak, s azt akarta, hogy tisztázzam a dolgot. Amikor utólag visszakerestem, mit írtak az újságaink Kočnerről, akkor rájöttem, hogy 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban összesen kétszáz cikk jelent meg róla. Többet minden bizonnyal nem volt könnyű olvasni, főleg a Trendben és a Plus 7 dní lapokban megjelent írásokat. Amikor erről beszéltünk, gyakran expresszív, vulgáris kifejezéseket használt” – állítja Haščák. Elismerte, hogy egy cikk miatt a Sme újságíróját, Adam Valčeket ő is leordította, amikor a cégükben járt, ám később ezért a Smet kiadó Petit Press igazgatójától, Alexej Fulmektől elnézést kért, mert elismerte, hogy túllőtt a célon. „Mikor megláttam a tárgyalótermükben Valčeket, kinyitottam az ajtót, és elkezdtem rá kiabálni, hogy miért ír ilyen pics…gokat. Adam megrémült. Én ezt úgy vettem, mint férfiak közti párbeszédet” – magyarázta Haščák.

Kínálgattak ezt-azt



Egy lehallgatott telefonbeszélgetésben, melynek átirata múlt héten került nyilvánosságra, Kočner azt állította, hogy Haščák egymillió eurót fizetett neki a Gorilla-akta hangfelvételéért. Haščák tagadja, hogy fizetett volna ilyen felvételért, mint ahogy azt is, hogy bárki ilyen felvétellel zsarolta volna. „A Gorilla-felvétellel kapcsolatban viszont több különböző illető futkosott itt, próbáltak valamit eladni” – mondta Haščák, ám részletes magyarázatot nem akart adni. „Csak üzengettek, nem tudom, igazán léteznek-e valamilyen hangfelvételek” – mondta.

„Ján Kuciak meggyilkolása elfogadhatatlan. Inkább élek azzal, hogy korrupcióval hoznak összefüggésbe, mint gyilkossággal. Azok után az évek után, hogy a Gorillával konfrontálnak, majdhogynem mindegy, hogy olyan emberként tartanak-e számon, aki lefizetett vagy aki nem fizetett le politikusokat, aki vett vagy nem vett valamilyen hangfelvételt. A gyilkosság viszont olyan határvonal, amelyet nem lehet átlépni. Egy másodpercig sem fogom elfogadni, hogy összefüggésbe hozzanak a gyilkossággal” – állítja Haščák, aki visszamenőleg már hibának tartja, hogy kapcsolatban állt Kočnerrel. A gyilkossággal gyanúsított vállalkozó kapcsán megjegyezte: „Nem félek attól, ha igazat fog beszélni. Attól félek, hogy elkezd találgatni”. (dem)

