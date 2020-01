Három fő prioritásban állapodtak meg az ellenzéki pártok

Richard Sulík, az SaS elnöke szerint kár lenne tagadni az egyes pártok közötti véleménykülönbségeket. „Nagy előrelépésnek tartom, hogy sikerült három olyan témában megállapodnunk, amelyekkel 12 év után azonnal foglalkoznunk kell. E három terület fejlesztése nem tűr további halasztást. A választások után, ha bizalmat kapunk a választóinktól, konkrét megoldásokat fogunk keresni” – mondta Sulík.

A meghatározott prioritásokkal Alojz Hlina, a KDH elnöke is egyetért. Mint elmondta, pártja a „változás része” akar lenni.

Michal Truban, a PS-Spolu pártkoalíció vezetője szerint az oktatás a legfontosabb dolog, amelyre „ennek az országnak szüksége van”. „Ha magasabb lesz az oktatás színvonala, az egészségügy színvonala is javulni fog, sőt az igazságosságé is, ahogy a kutatások és a vállalkozói környezet is jobbulást fog mutatni” – állapította meg.

Sulík szerint lényegtelen és korai lenne még arról beszélni, hogy ki melyik minisztériumot fogja irányítani. Kiska és Truban az OĽaNO mozgalom vezetőjének, Igor Matovičnak a támadásaira is reagált, aki azt állította róluk, hogy a sajtón keresztül váltanak üzeneteket arról, hogy ki nem lehet kormányfő vagy miniszter. „Matovič megint kavart. Kiskával nem beszéltünk kormányfőkről vagy miniszterekről. Most sem beszélünk erről” – közölte Truban. Kiska szintén megerősítette, hogy a funkciók elosztásáról nem egyeztettek.