Fontos ügyek napirenden, a képviselők meg sehol

A képviselőknek tehát három különböző ülés megnyitásáról kellett volna szavaznia, de a plénumban egyszer sem gyűlt össze elég képviselő. Ahogy, hogy a törvényhozás határozatképes legyen, a honatyák több mint felének, tehát legalább 76 képviselőnek jeleznie kellene a részvételét, de ez a csütörtöki 6 próbálkozás esetében (mindegyik ülés megnyitásáról kétszer szavaztak) egyszer sem sikerült. Mindezt úgy, hogy Boris Kollár (Sme rodina) házelnök az első szavazásnál meg is jegyzete, láthatóan többen vannak jelen, mint ahányan jelzik a részvételüket.

Működésképtelen parlament

A migrációs válságról szóló ülés megnyitását a Robert Fico vezette Smer kezdeményezte. Egy határozatot akartak elfogadni, amelyben egyebek mellett arra kötelezték volna Ódor Lajos kormányát, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a Magyarországgal kötött visszafogadási megállapodás következetes betartásához, illetve újra vezessenek be szigorú ellenőrzést a déli határvonalon. A kezdeményezéshez csütörtökön csatlakozott a Sme rodina, a Hlas és néhány szélsőjobboldali képviselő is, de ez sem volt elég: az első próbálkozásnál 67, a másodiknál pedig 70 jelentkezett be.

A büntető törvénykönyv megreformálásáról szóló törvény esetében éppen az ellenkező tábor jelentkezett be az ülés megnyitására, tehát javarészt az OĽaNO, az SaS és a Demokraták képviselői, de közülük sem mindannyian, így az első próbálkozásnál mindössze 47-en, a másodiknál pedig 44-en jelezték részvételüket.

Végül pedig a képviselőknek arról a kormányjavaslatról kellett volna szavazniuk, amelynek eredményeként az általános orvosi és gyermekorvosi ügyeletek nyitvatartása lerövidülne, 22 óra helyett már csak 20 óráig kellene szolgálatot teljesíteniük. A törvénycsomag része továbbá az is, hogy a drágulna az orvosi ellátás után fizetendő illeték az ügyeleteken, valamint a kórházak sürgősségi osztályain. A javaslatot az egészségügyi minisztérium terjesztette be a kormány elé, amely el is fogadta, és gyorsított eljárásban továbbította a plénumba.