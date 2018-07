Folytatódik Martina Lubyová és az SAV vitája

Pozsony | Még tart az állóháború a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) és az oktatási minisztérium között, melyet az intézet kutatói közintézetté való átalakítása váltott ki. Ennek ugyanis már végbe kellett volna mennie, a tárca szerint az átalakulás adminisztrációs hiányosságok miatt nem valósulhatott meg.

Az SAV szerint ezzel olyan jogi vákuum keletkezett, mely megnehezíti az akadémia 47 intézetének működését. Martina Lubyová (SNS-jelölt) szerint egy módosító javaslattal akarták megoldani a jogi vákuumot, ezt azonban az államfő nem írta alá, így másképpen kell reagálni a problémára. Ugyanakkor kijelentette, a tárca arra is kész, hogy az SAV intézeteit fokozatosan regisztrálja be. „A tárca a pénzügyminisztériummal és a kormányhivatallal abszolút prioritásként kezeli az SAV regisztrációs kérelmeit, már augusztusban a kormány elé kerülhetnek” – mondta az oktatási miniszter.

Lubyová ugyanakkor azt is elmondta, hogy az intézet regisztrációja több hiányosság miatt késik. Például az egyes intézetek nem a törvényes feltételeknek megfelelően, és nem átláthatóan adták le az ingó és ingatlan vagyonuk leltárát. „Csak a tárca felszólítására pótolták a hiányosságokat, és azt is a törvényes határidő után" – zárta Lubyová. Az SAV vezetése kitart amellett, hogy minden törvényes követelménynek időben eleget tettek intézményeik regisztrálásáért, melyre mielőbb égető szükségük van. A jogi vákuum miatt nem vásárolhatnak segédeszközöket, alkalmazottaik saját zsebből fizetik szolgálati útjaikat, és egyetlen projektbe sem kapcsolódhatnak be. Radovan Pala, az SAV jogi képviselője visszautasítja, hogy nem átlátható módon jártak el a leltárral kapcsolatban. Pala szerint néhány kivételtől eltekintve a törvény alapján az akadémiának nem kell felmutatnia a vagyonát a tárcának. Az ellenzéki SaS viszont attól tart, hogy az SNS meg akar szabadulni az SAV jelenlegi vezetésétől, hogy saját jelöltjét ültethesse az akadémia élére.