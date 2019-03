Földön maradnak a Boeingek, légitársaságok is megszűnhetnek

Rengeteg járatot töröltek, nagyon sok a késés, és vannak utasok, akik félnek felszállni ilyen repülőgépre – röviden így foglalható össze az Ethiopian Airlines 302-es járatának vasárnapi lezuhanása óta történtek. A 737 MAX gépeket az Európai Unió is kitiltotta légteréből.

Bár még nem lehet tudni, mi okozta a balesetet, amelyben 157-en haltak meg, köztük négy szlovák állampolgár, de a tragédia teljesen felforgatta a légitársaságok életét is. Ennek oka, hogy az indonéz Lion Air 610-es járatának öt hónappal ezelőtti, 189 halálos áldozattal járó balesete és a mostani között sok a hasonlóság, ezért sokan a MAX típushibájára gyanakodnak. Mindkét gép röviddel a felszállás után zuhant le, és a repülési adatok szerint nem tudtak folyamatosan emelkedve felszállni, több alkalommal is vesztettek a sebességükből, magasságukból a zuhanás előtt. Az ET 302-es járat például 5 perc alatt csak 2500 méter magasságig tudott felemelkedni, holott ennyi idő után a gépek általában már 5000 méter magasan járnak. Mindkét gép engedélyt kért a visszafordulásra, ám ezt már nem sikerült végrehajtani. A két balesetben 346-an haltak meg.

Bár még senki sem állítja, hogy típushibáról van szó, és a baleset okainak kivizsgálása hónapokat vehet igénybe, számos légitársaság úgy döntött, amíg nem bizonyosodik be, hogy a 737 MAX gépek biztonságosak, addig nem repülhetnek. Elsőként a balesetben érintett Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX gépei maradtak a földön, majd az elővigyázatossági intézkedést számos légitársaság követte, végül az egész EU területéről és légteréből kitiltották a gépeket.

A baleset után két nap leforgása alatt több mint 25 milliárd dollárral csökkent a chicagói székhelyű Boeing vállalat piaci értéke. Árfolyama 6–7 százalékot zuhant, majd egyelőre megállt a csökkenés.

A Boeing 737 MAX vasárnapi katasztrófája miatt az ilyen típusú gépek kétharmadát már a földre parancsolták, zuhan a repülőgépgyártó árfolyama, hatalmas a káosz a világ repülőterein, rengeteg a járattörlés, és vannak utasok, akik félnek felszállni az ilyen repülőgépre.

Voltak olyan járatok, amelyek a levegőben értesültek a tiltásról, ők visszafordultak a kiinduló állomásra. Már csak az amerikai légitársaságok bíznak a típusban, egyelőre az ország légitársaságai továbbra is használják a flottájukban lévő Boeing 737 MAX gépeket.

Félnek az utasok

Internetes beszámolók alapján sok olyan utas van, aki a két baleset után félt felszállni azokra a járatokra, amelyeket ezzel a típussal üzemelnek (amíg voltak olyan országok, amelyekben nem parancsolták földre a "bűnös" típust), sőt, a pilóták panaszáról is megjelentek információk. A Dallas Morning News saját nyomozására hivatkozva arról számolt be, hogy legalább öt amerikai pilóta írásban is jelezte panaszait az amerikai légügyi hatóságnak (FAA) a Boeing 737 MAX repülőgépekkel kapcsolatban. A pilóták a 737 MAX robotpilótájára panaszkodtak, ezekkel főleg fel- és leszálláskor akadtak gondok – pontosan azokat a hibákat említették, amelyek az eddigi feltételezések szerint a két gép balesetét okozták. Az amerikai légügyi hatóság azonban szerdáig nem lát okot arra, hogy ezek alapján a földre parancsolják az országban üzemelő Boeing 737 MAX gépeket.

Törölt járatok

Az európai légitársaságok közül nagyon sok érintett – a legtöbb ilyen gépe a Norwegian fapados légitársaságnak van, de érintett a TUI Airways (főleg nyaralókat szállít), a török Turkish Airlines és a Corendon Airlines, de több Boeing 737 MAX gépe van a lengyel LOT-nak, a cseh Smartwingsnek, az olasz Air Italynak és az Air Europának is. De az európai utasokat nem csak az öreg kontinens légitársaságai érinthetik, hiszen, ha távolabbi célállomásra utaznának, egy olyan fuvarozóval, amelyik érintett, akkor könnyen lehet, hogy törlik az egyik járatát. Akiknek érvényes jegyük van egy olyan légitársasággal, amely érintett a Boeing 737 MAX-problémában, azok most a megszokottnál még figyelmesebben kövessék a járatok menetrendjét, hogy egy esetleges járattörlésről időben értesüljenek. Azok is, akik egy nem érintett légitársaságtól vásároltak jegyet, ám az egyik szakaszon az üzemeltető egy partner fuvarozó – például egy KLM-es jegy egy kínai városba, hiába KLM-es a járatszám végig, ha az utolsó szakaszon az üzemelő légitársaság, például a China Southern (amelynek a flottájában nagyon sok a Boeing 737 MAX).

Az érintett légitársaságok most megpróbálják pótolni a gépeket, de ez nem fog sikerülni járattörlések nélkül. Így biztosak lehetünk benne, hogy a következő napokban, sőt akár hetekben is, több száz, akár több ezer járattörlés is lesz az európai és a világ repülőterein. A légitársaságok megpróbálják átdolgozni a menetrendet, így nem biztos, hogy pontosan azok a járatok lesznek törölve, amelyeket az érintett gépekkel üzemeltettek. Szerdán délután egy óráig a világban csaknem 1800 járattörlés volt, ezek jelentős része a Boeing 737 MAX gépek földre kényszerítése miatt, legalább 300 gép maradhat a földön.

A mostani földreparancsolás nemcsak a gépeket, de akár egyes légitársaságokat is földre kényszeríthet, hiszen több olyan fuvarozó is van, amely anyagi gondokkal küszködik, folyamatosan jelennek meg hírek az esetleges csődről. Egy ilyen esemény – amikor a gépek jelentős részét nem használhatja – akár a légitársaság bedőléséhez is vezethet.

Népszerűek a gépek

A Boeing 737 MAX gépei nagyon népszerűek a légitársaságok körében, hiszen a keskenytörzsű gépek sokkal költséghatékonyabbak, mint a korábbi verziók, nőtt a hatótávolságuk is (képes leszállás nélkül átrepülni az Atlanti-óceán felett), és akár 230 utast is szállíthatnak, így ezek ideálisak a rövid- és középtávú járatok gazdaságos üzemeltetésére. A 2017-es bevezetést követően bő egy év alatt már csaknem 350 ilyen gép van forgalomban, és még további 4761 darabra adtak le rendelést a légitársaságok.