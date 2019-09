Felmérés: toleránsak a fiatalok

A Közéleti Kérdések Intézete (IVO) által készített elemzés többek közt azt vizsgálta, miként látják a 15–19 év közötti fiatalok a nemek közötti egyenlőség, az azonos nemű párokkal kapcsolatos tolerancia és az etnikai, vallási sokszínűség növekedését. A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek több mint fele előrelépésnek értékeli, hogy a gazdasági és politikai vezető pozíciókban egyre több nő dolgozik. A többségük ugyancsak kedvező fejleménynek látja, hogy egyre több férfi veszi ki a részét a családdal és a háztartással kapcsolatos munkából. Ez utóbbi a kutatók szerint azt is jelentheti, hogy a tizenévesek azt gondolják, a nők helyzete csak akkor javulhat, ha a ebben a férfiak is közreműködnek. A válaszadóknak mindössze alig tizede mondta, hogy a nemek közötti egyenlőség kedvezőtlen fejlemény lenne.

Ahol hiányzik a tolerancia

Az azonos neműek pártkapcsolatával szemben már nem ilyen elfogadóak a fiatalok. Több mint kétötödük vélekedik úgy, hogy a jelenséggel szembeni tolerancia növekedése kedvező folyamat, harmaduk semlegesen állt a kérdéshez, negyedük azonban negatívan értékelte azt.

A legtöbben (55%) mégis az etnikai és vallási sokszínűség európai növekedésével kapcsolatban mutattak tartózkodó álláspontot. Ennél a tényezőnél csak valamivel többen (26%) adtak pozitív választ, mint negatívat (19%).

Érdekes egybeesések

A kutatók az elemzés során azt találták, hogy a vizsgált mutatók között statisztikai korreláció tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy például azok a válaszadók, akik kedvezően értékelték az azonos nemű párokkal kapcsolatos tolerancia növekedését, nagy valószínűséggel ugyancsak pozitívan értékelik a nőknek a politikai és gazdasági életben való növekvő szerepvállalását. Azok a tizenévesek, akik így gondolkodnak, nagy valószínűséggel helyesnek tartják azt is, hogy a nők szabadabban dönthetnek arról, mikor vállalnak gyereket. Azok a megkérdezettek, akik pozitívan értékelték az etnikai és vallási sokszínűség európai növekedését, a legtöbbször az azonos nemű párokkal kapcsolatos tolerancia növekedését is kedvező folyamatnak tartották, illetve azt is, hogy a férfiak egyre több szerepet vállalnak a gyermeknevelésben és a háztartásban. Az IVO kutatói mindez alapján arra következtetnek, hogy a tolerancia egy általánosan meghatározó érték, amely mentén a fiatalok egy jelentős része nemcsak a többségi magatartásformákat, hanem a hagyományostól eltérő viselkedésmintákat is elfogadja.

Fiúk, lányok és vallások

A tanulmány szerint az etnikai és vallási sokszínűség európai növekedését elutasító fiatalok aránya az egyes szociodemográfiai csoportokban azonos. Eszerint a kortól, a nemtől, a nemzetiségtől, régiótól és a látogatott iskolatípustól sem függ, hogy miként értékelik ezt a jelenséget. Az etnikai és vallási sokszínűség európai növekedésével kapcsolatban tanúsított tartózkodó magatartás inkább azokra jellemző, akik az egyes kisebbségekkel szemben is elutasítóbbak.

A nemek közti egyenlőség témakörében azonban jól látható, hogy a jelenség előretörését a lányok kedvezőbben értékelik, mint a fiúk. Az erre vonatkozó kérdésre adott válaszoknál fontos tényezőnek mutatkozott, hogy az adott fiatal milyen településtípuson él. A nagyvárosi környezetben, Pozsony megyében élő tizenévesek a legnyitottabbak a nemek közti egyenlőségre, míg ebben a kérdésben a Besztercebánya megye fiataljai a legtartózkodóbbak. Az azonos nemű párokkal kapcsolatos tolerancia szintje pedig az Eperjes megyei fiatalok körében a legalacsonyabb. Ebben a kérdésben az iskolatípusok szerint is megoszlanak a válaszok. Az azonos nemű párokkal kapcsolatos tolerancia növekedését például a gimnáziumok tanulói fogadják el a legnagyobb mértékben.

A Közéleti Kérdések Intézete (IVO) egy, a Focus közvélemény-kutató intézet által készített felmérés reprezentatív adatai alapján vizsgálta a 15–19 éves korosztály vélekedéseit. A kutatás júniusban készült és elsősorban a fiataloknak a társadalmi együttélés kérdéseiben alkotott nézeteit vette górcső alá. Több mint 400 fiatalt kérdeztek meg. ⋌(czg)