Fékez a szlovák gazdaság, panaszra azonban nincs okunk

Míg 2021 harmadik negyedévében 3,1 százalékkal nőtt a szlovák gazdaság teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest, a múlt év azonos időszakában már csak 1,5, idén pedig 1,1 százalékos növekedést mért a Statisztikai Hivatal. Szlovákia bruttó hazai terméke (GDP) folyó áron az idei harmadik negyedévben elérte a 32,2 milliárd eurót, ami 3,2 milliárd eurós növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. „A teljes foglalkoztatottság a harmadik negyedévben 0,2%-kal nőtt az előző évhez képest, elérve a 2,437 millió főt” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője.

Besegít az autóipar

A harmadik negyedévről szóló részletes jelentést a Statisztikai Hivatal ugyan csak december 5-én teszi közzé, az elemzők szerint azonban már most közzétett adatok is sok mindent elárulnak. „A szlovák gazdaságot az idei harmadik negyedévben is a kivitel, azaz a bővülő külkereskedelmi többlet húzta felfelé” – állítja Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője, aki szerint továbbra is az autóipar számít a húzóágazatnak. Marián Kočiš, a Szlovák Takarékpénztár elemzője szerint az autóipar a szlovák kivitel közel kétharmadát adja, miközben több mint 70%-a az uniós országokba irányul. A külkereskedelem jövőbeni teljesítménye így nagymértékben függ a legfontosabb kereskedelmi partnereink, különösen Németország gazdasági teljesítményétől.

„Az idei év egészére vonatkozó növekedési becslésünket 1,2%-ról 1,1%-ra csökkentjük. Ezt követően a gazdasági növekedés lassú fellendülésére számítunk, jövőre 1,5–1,6%-ra, ami elsősorban a fogyasztás növekedésének lesz köszönhető” – véli Koršňák. Az elemző szerint az idei utolsó negyedévben a külső környezet kilátásai továbbra is aggasztóak. Különösen a Szlovákia számára rendkívül fontos német gazdaság gyenge számai adnak okot az aggodalomra.

Bajban a háztartások

A tavalyi gazdasági növekedést még a háztartások fogyasztása hajtotta, az idei év eleje óta azonban megváltozott a helyzet. „A háztartások kiadásai – a családi tartalékok és a reáljövedelmek csökkenése miatt – visszaestek, ami a kiskereskedelmi forgalmon is meglátszik, amely a harmadik negyedévben is a korábban elért mélyponton ragadt. A háztartások egyelőre alaposan megfontolnak minden vásárlást, amint azonban az infláció enyhül és visszatér a reálbérek növekedése, a szlovákiai háztartások teljes fogyasztása, amely GDP mintegy 60%-át teszi ki, szintén növekedési pályára állhat. Várakozásaink szerint azonban erre csak jövőre számíthatunk” – állítja Kočiš. Szerinte egyébként az uniós helyreállítási alapból származó források és egyéb uniós támogatások már meghozták a gyümölcsüket. „Idén 1,3% körüli éves GDP-növekedésre számítunk az uniós alapokból várható 5 milliárd eurós támogatásnak köszönhetően, ami a GDP nagyjából 5 százalékának felel meg. A legfontosabb kérdés így továbbra is az, hogy Szlovákia képes lesz-e hatékonyan és gyorsan felszívni ezeket a forrásokat” – tette hozzá a Szlovák Takarékpénztár elemzője.

Uniós lassulás

A fent jelzettek ellenére Szlovákia továbbra is a jobban teljesítő uniós tagországok közé tartozik. Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kedden ismertetett előzetes becslése szerint ugyanis az euróövezetben a GDP növekedése a harmadik negyedévben éves összevetésben 0,1 százalékra lassult a második negyedévben jegyzett 0,5 százalékról, míg az EU-ban ugyancsak 0,1 százalékra mérséklődött a bővülés üteme a második negyedévi 0,4 százalékról. A legnagyobb uniós országok közül Németország gazdasági teljesítménye az említett időszakban 0,1 százalékkal csökkent, Olaszországé stagnált, Franciaországé pedig csupán 0,1, Spanyolországé pedig 0,3 százalékkal nőtt. Csak összehasonlításképpen: az Egyesült Államok GDP-je éves összehasonlításban a harmadik negyedévben 2,9 százalékkal nőtt.

Vége a recessziónak?

„Magyarország GDP-je a harmadik negyedévben a nyers adatok szerint ugyan 0,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, az előző negyedévhez képest azonban a gazdaság teljesítménye már 0,9 százalékkal nőtt, vagyis véget ért a magyar recesszió” – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a kedden közzétett első becslése alapján. A magyar gazdaság éves csökkenésében az ipar és a piaci szolgáltatások, utóbbin belül főként a kereskedelem visszaesése játszotta a főszerepet, a csökkenést ugyanakkor a mezőgazdaság jó teljesítménye mérsékelte.