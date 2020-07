Elöregedett családi házak, hiányzó állami támogatás

Annak ellenére, hogy a családi házak többsége elöregedett, Szlovákia még a szomszédos országokhoz képest is kisebb összegeket különített el az erre folyósított állami támogatásokra.

„A szlovákiai háztulajdonosok képesek lennének felhasználni az ezzel kapcsolatos támogatásokat, ilyen formában azonban a 2016 és 2019 közötti időszakban csupán 500 igénylő jutott pénzhez. Csehországban ezzel szemben az elmúlt öt évben 48 ezer igénylőnek jutott támogatás. Nyugati szomszédunknál évente nagyjából 7500-an juthatnak támogatáshoz az ezzel kapcsolatos pályázatokon keresztül”

– nyilatkozta Katarína Nikodemová, az Épületek a jövőnek platform igazgatója.

Nikodemová szerint platformjuk a Focus közvéle-mény-kutató intézetet bízta meg, hogy mérje fel az ezzel kapcsolatos helyzetet. A felmérésből kiderült, hogy a cseh háztartások négyszer gyakrabban veszik igénybe az állam támogatását a családi házuk felújításánál, mint a szlovákiaiak. A megkérdezett szlovákiai családok többsége arra panaszkodik, hogy a támogatások összege általában rendkívül alacsony, ráadásul az igénylésük rengeteg hivatalos ügyintézéssel és bonyolult feltételrendszerrel párosul. „A támogatási rendszer hatékonyabbá tétele ugyanakkor az államnak is előnyére válna, hiszen a felújításoknak köszönhetően nőhet a foglalkoztatottság és a környezetvédelmi célokat is könnyebben teljesítheti az ingatlanok modernizációjával” – tette hozzá Nikodemová. Hogy ezzel a véleményével nincs egyedül, azt a felmérésük is igazolja, a Focus által megkérdezett elemzők 57 százaléka szerint ugyanis az ingatlan-felújítások a gazdaság újbóli felpörgetésénél kulcsfontosságú tényezőnek számítanak.

A Focus felmérése szerint az elkövetkező években a megkérdezettek több mint 40 százaléka szeretne kisebb-nagyobb felújításokat végezni a házán.

„A támogatási rendszer hiányosságai miatt a nagy többség ezt kizárólag saját forrásokból finanszírozza”

– tette hozzá Richard Paksi, az Épületek a jövőnek platform elemzője. Továbbra is rengetegen vesznek fel emiatt hitelt is. A jegybank legfrissebb elemzése szerint a szlovákiai lakáshitelek összege május végére elérte a 31,4 milliárd eurót, és csak az elmúlt egy évben 2,8 milliárd euróval nőtt, miközben az ilyen kölcsönök csaknem kétharmadát a három legnagyobb hazai pénzintézet, a Szlovák Takarékpénztár, az Általános Hitelbank (VÚB) és a Tatra banka folyósította. (mi, TASR)